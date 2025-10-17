Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197591
ИКТ 15236
Организации 11705
Ведомства 1507
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26986
Персоны 86185
География 3101
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2811
Мероприятия 894

3D IC three-dimensional integrated circuit 3DSoC технология монолитных 3D-чипов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.10.2025 Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев 1
06.07.2020 Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем 2
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
10.03.2017 Рынок инновационных хранилищ данных через 5 лет вырастет до $149 млрд 1
07.07.2015 Samsung выпустила твердотельные накопители рекордной емкости 1
19.02.2013 DARPA разработает микрочипы на воде 1
29.06.2012 Недорогая и плотная 3D-память стала ближе на один шаг 2
01.02.2012 Другое измерение: процессоры будут расти "вверх" 3
15.02.2011 Qualcomm готовит четырехъядерный процессор с частотой 2.5 ГГц 1
14.12.2010 Выпущен первый мобильный чип для конвертации 2D в 3D 1
17.09.2008 Создан первый «воистину трехмерный» процессор 2
15.09.2008 Создан чип интегрированной 3D-архитектуры 1
09.06.2008 В 3D-чип вмонтирован водяной радиатор 3
16.04.2007 IBM переводит закон Гордона Мура в третье измерение 1
11.04.2006 Память прорывается в третье измерение 2
23.09.2005 LG пополнила серию ноутбуков Express тремя моделями 1
05.06.2002 Computex 2002: компания SiS на выставке 1

Публикаций - 19, упоминаний - 27

3D IC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12781 4
IBM - International Business Machines Corp 9681 4
Applied Materials 304 2
Samsung Electronics 11011 2
Qualcomm Technologies 1967 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 2
Cypress Semiconductor 65 2
Google LLC 12624 2
Nvidia Corp 3957 2
SkyWater Technology 3 2
Antmicro 1 1
Первый мобильный 0 1
Quantum Corp 5 1
MiTAC 83 1
SiS - Silicon Integrated Systems 61 1
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 1
Cadence Design Systems - cādence 71 1
NetApp - Network Appliance 665 1
Broadcom - VMware 2597 1
Nutanix 111 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Dell EMC 5171 1
LG Electronics 3727 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
HP Inc. 5875 1
Toshiba Corporation 2979 1
SanDisk 341 1
GlobalFoundries - GF 103 1
AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
AMD Xilinx 100 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Возрождение - Коммерческий банк 355 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8702 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4993 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22454 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14708 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4741 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3759 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15375 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16007 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2770 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26587 3
NAND flash memory - флеш-память 679 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 836 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1566 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3395 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4005 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10587 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
NAND 3D flash memory 95 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 2
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 58 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5840 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13009 2
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 65 1
FRANC - Foundations Required for Novel Compute 1 1
RRAM - ReRAM - Resistive RAM - Resistive random-access memory - резистивная память с произвольным доступом - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 20 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 661 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4546 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5623 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1052 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 923 1
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 112 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2481 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3021 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10709 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
SiS 648 17 1
SiS Xabre Graphic Inc - XGI Technology - Tu Chiang Technology - SiS Xabre 21 1
Samsung Evo Plus NVMe 10 1
Nvidia GeForce Go 189 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2164 1
Apple iPod 1552 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 259 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 47 1
Intel 3D QLC SSD 14 1
Intel Pentium III 782 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
Intel Evo 117 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Davis George - Дэвис Джордж 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18997 4
Европа 24911 2
Земля - планета Солнечной системы 10835 2
Индия - Bharat 5842 2
США - Миннесота 198 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 1
Египет - Каир 76 1
Швейцария - Лозанна 71 1
США - Нью-Йорк штат 252 1
США - Рочестер 18 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Южная Корея - Республика 7025 1
Япония 13768 1
Сингапур - Республика 1946 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5061 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Китай - Тайвань 4234 1
Саудовская Аравия - Королевство 663 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
США - Калифорния 4815 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 1
Малайзия 919 1
Германия - Берлин 731 1
США - Колумбия - Вашингтон 1478 1
Египет - Арабская Республика 1088 1
Куба - Республика 414 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 683 1
США - Иллинойс 339 1
США - Джорджия 334 1
США - Мичиган 273 1
Китай - Ляонин - Далянь 13 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1757 4
Закон Мура - Moore's law 213 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 1
Физика - Physics - область естествознания 2924 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6005 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4619 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 418 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1452 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3841 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1506 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1375 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9089 1
Silicon 493 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
EE Times 160 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1250 1
AnandTech 73 1
ComputerWorld 144 1
Market Research Future 10 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще