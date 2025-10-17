Индексная книга (каталог) CNews*
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3D IC three-dimensional integrated circuit 3DSoC технология монолитных 3D-чипов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 27
3D IC и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12781 4
|IBM - International Business Machines Corp 9681 4
|Applied Materials 304 2
|Samsung Electronics 11011 2
|Qualcomm Technologies 1967 2
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 2
|Cypress Semiconductor 65 2
|Google LLC 12624 2
|Nvidia Corp 3957 2
|SkyWater Technology 3 2
|Antmicro 1 1
|Первый мобильный 0 1
|Quantum Corp 5 1
|MiTAC 83 1
|SiS - Silicon Integrated Systems 61 1
|IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 1
|Cadence Design Systems - cādence 71 1
|NetApp - Network Appliance 665 1
|Broadcom - VMware 2597 1
|Nutanix 111 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
|Dell EMC 5171 1
|LG Electronics 3727 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 1
|HP Inc. 5875 1
|Toshiba Corporation 2979 1
|SanDisk 341 1
|GlobalFoundries - GF 103 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
|AMD Xilinx 100 1
|Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
|Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
|Williams Stan - Уильямс Стэн 8 1
|Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 1
|Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
|Davis George - Дэвис Джордж 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.