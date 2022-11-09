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Intel Evo
|09.11.2022
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R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав
Разработчик систем кибербезопасности R-Vision анонсировал собственную экосистему технологий для эволюции SOC – R-Vision EVO. Экосистема объединила в себе существующие технологии, компоненты и процессы, а также была дополнена новыми технологиями, которые в ближайшее время на специальных условиях станут доступны к
|23.09.2021
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Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo
ь все возможноти Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4. «Surface Pro 8 по
|09.02.2021
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В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены
В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров. Серия 870 EVO была анонсирована в январе этого года. Новые диски подходят как обычным пользователям ПК, так
|20.01.2021
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Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков
SSD для всех и каждого Компания Samsung анонсировала новые твердотельные накопители серии 870 EVO для подавляющего числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870
|11.11.2020
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«Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом
«Эвокарго» объявила о выпуске на рынок беспилотного грузовика. Малотоннажник EVO-1 полностью основан на российских разработках, оснащен гибридной системой питания от электрических батарей и водородных топливных элементов, поддерживает технологии взаимодействия с подключ
|23.10.2020
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Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото
cer Book RS был разработан совместно с Intel и соответствует требованиям компании к платформе Intel Evo по таким характеристикам, как емкость батареи, скорость выхода из режима ожидания, автоно
|04.09.2020
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Что такое концепция Intel Evo для ноутбуков?
Intel 2 сентября анонсировала не только 11 поколение процессоров Tiger Lake, но и Intel Evo — вторую итерацию программы Project Athena, дебютировавшей в прошлом году. Intel Evo
|03.09.2020
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Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena
Intel представила новый бренд Intel Evo для ноутбуков, разработанных и верифицированных в рамках инновационной программы Intel Pr
|17.12.2019
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Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА
Legrand анонсировала новую серию ИБП Keor T EVO 10-60 кВА. Новая серия ИБП Keor T EVO 10-60 кВА предназначена для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в ЦОД и серверных, на объектах промышленной, банковской, коммер
|12.02.2019
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Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO
Legrand Россия и СНГ представила новые источники бесперебойного питания серии Keor T EVO, сочетающие компактность и современные технические характеристики. ИБП Keor T EVO призваны обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах п
|22.09.2016
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Samsung выпустил сверхскоростные накопители для планшетов
Samsung представила сверхскоростные накопители 960 Pro и 960 EVO Компания Samsung представила потребителю твердотельные накопители (SSD) сверхвысокой производительности. Модели, получившие название 960 Pro и 960 EVO, выполнены в форме «жевательной
|19.10.2015
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Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы
5.0 LTE. При цене в 7990 рублей этот двухсимочный телефон оснащен современным чипом MTK с поддержкой стандарта LTE, работает на новейшем Android 5.1, имеет хороший экран и емкий аккумулятор. У Tesla Evo 5.0 поскромнее характеристики аппаратной платформы и аккумулятора, но и продается эта модель по заметно меньшей цене — 5990 рублей. Tesla Prime 5.0 LTE Tesla Evo 5.0 ОС And
|02.09.2015
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VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1 упростят создание и эксплуатацию программно-определяемых ЦОДов
Компания VMware представила решения VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1, разработанные для упрощения построения и эксплуатации программно-определяемых ЦОДов любого масштаба. Об этом CNews сообщили в VMware. VMware EVO SDDC <
|13.05.2015
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Время высоких скоростей под знаком Samsung PRO Plus и EVO Plus
Высокая скорость компактных карт памяти SD и MicroSD крайне важна для современных мобильных устройств. Это понимают в компании Samsung, выпуская на рынок линейки PRO Plus и EVO Plus. Карты MicroSD линейки Samsung PRO Plus обладают скоростью обмена данными на уровне 90-95 МБ/сек и оптимизированы для записи видео в разрещении UltraHD и 4K. На рынок поступят версии к
|27.08.2014
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Fujitsu оптимизировала сервер для VMware EVO: RAIL
Fujitsu представила первое оптимизированное серверное решение для VMware EVO: RAIL – Fujitsu Integrated System Appliance for VMware EVO: RAIL. Традиционный метод наращивания вычислительных возможностей ЦОД путем вертикального масштабирования основан на устано
|27.08.2014
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Fujitsu представила свое первое оптимизированное серверное решение для VMware EVO: RAIL
Компания Fujitsu представила первое оптимизированное серверное решение для программного обеспечения VMware EVO: RAIL (предназначено для сверхконвергентных инфраструктур) — Fujitsu Integrated System Appliance for VMware EVO: RAIL. С его выходом корпорация становится поставщиком, предоставляющи
|21.07.2014
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Fly представил смартфон EVO Chic 3
Бренд Fly представил новый смартфон Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad). Смартфон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MTK6582M с тактовой частотой 1,3 ГГц и оперативной памятью 1 ГБ. В качестве операционной системы выступает Androi
|14.06.2012
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HID Global представила следующее поколение контроллеров Edge EVO и VertX EVO на основе IP-технологии
Компания HID Global, разработчик высокотехнологичных решений в сфере безопасности, объявила о выпуске следующего поколения контроллеров Edge EVO и VertX EVO на основе IP-технологии, служащих основой для передовых и наиболее полно отвечающих современным требованиям заказчика сетевых решений СКУД. В целом Edge EVO и Vert
|24.11.2011
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3D-бой без правил: тест-дуэль HTC EVO 3D vs LG Optimus 3D
выставке. Не говоря уже о различных платных и бесплатных программах, позволяющих создавать стереоизображения из обычных фотографий. А в магазинах появляются «стереомыльницы» с двумя объективами. HTC EVO 3D и LG Optimus 3D Эта тенденция не обошла стороной и рынок мобильных устройств: пару месяцев назад на рынке появилось два смартфона со стереокамерами и возможность просмотра трехмерных кар
|18.08.2011
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Тест смартфона HTC EVO 3D: когда двух измерений мало
Внешний вид Внешне новинка мало чем отличается от устройств предыдущего поколения, таких как HTC Desire или Sensation. EVO 3D - такой же моноблок в корпусе из черного матового пластика, с большим экраном, сенсорными кнопками “Домашней страницы”, “Меню”, “Возврата в предыдущее меню” и “Поиск” на нижней панели и
|08.08.2011
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В России стартуют продажи первого 3D-смартфона HTC
Начиная с этой недели в российской рознице появится первый смартфон HTC, ориентированный на работу с 3D-контентом, - HTC Evo 3D, сообщили в компании. Устройство позволяет как просматривать, так и создавать стереоконтент. Оно оснащено 3D-дисплеем с параллаксным барьером, который позволяет видеть трехмерное изображ
|08.08.2011
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В России официально представлен HTC Evo 3D
На прошедшей 5 августа в Москве презентации компания HTC Corporation официально представила на российском рынке новый смартфон HTC Evo 3D. В названии новой модели отражена главная особенность Evo 3D – наличие специального жидкокристаллического дисплея (диагональ - 4,3 дюйма) с функцией стереоизображения 3D. Особ
|27.06.2011
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HTC представил в России 3D-смартфон
HTC анонсировала на российском рынке HTC Evo 3D - первый смартфон компании, ориентированный на 3D. Более того, это один из первых смартфонов HTC с 2-ядерным процессором. Устройство оснащено 4,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разреше
|31.03.2011
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Первый взгляд на HTC Evo 3D: трехмерная революция
США Sprint. Выбор рынка для выхода устройства обусловлен тем, что данная модель является «гуглофоном», а операционная система от Google имеет очень серьезные и прочные позиции в Северной Америке. HTC Evo 3D: революционер в строгом черном костюме Внешний вид Коммуникаторы от HTC последнего времени на базе Android OS очень похожи друг на друга. Это моноблоки с крупными диагоналями экранов в д
|29.03.2011
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Первый 3D-смартфон HTC анонсирован в Европе
HTC планирует представить GSM-версию аппарата Evo 3D. Об этом в Twitter сообщили представители филиала компании во Франции. Предполагается, что устройство появится и нескольких европейских государствах, однако по срокам никакой информации
|13.05.2010
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Ожидаемый "гуглофон" HTC с WiMAX появится 4 июня
Еще во время анонса HTC EVO 4G, который состоялся в первом квартале 2010 года на выставке CTIA, стало ясно, что EVO 4G будет весьма успешной моделью. Сочетание аппаратной и программной составляющих сделали его
|16.02.2009
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«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN
Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сеть
|07.10.2002
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Compaq Evo N1015v: производительность по очень низкой цене
Сегодня, 7 октября, компания Hewlett-Packard представит новый ноутбук нижнего ценового диапазона Compaq Evo N1015v, стоимость которого составляет $899. Новинка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Compaq Evo N1015v создан на основе процессора AMD Athlon 1400+ и оснащен 1
|01.10.2002
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Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов
Packard и Compaq и появления в объединенной компании дублирующих друг друга продуктовых линеек. В ассортименте продукции объединенной компании HP произошли следующие изменения: рабочие станции Compaq Evo и HP заменены рабочими станциями HP семейства IA-32. Новые модели тонких клиентов Compaq Evo будут выпускаться под торговой маркой HP. Настольным компьютерам HP Vectra придет на смен
|30.09.2002
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HP: новые настольные и портативные ПК
В числе представленных новинок - настольные ПК Compaq Evo D510 e-pc и Compaq Evo D310v, тонкие клиенты Compaq Evo T30 и T20 с операционной системой CE.net и ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v — новая линия портативны
|02.08.2002
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HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса
компания Hewlett Packard представила новую линию надежных портативных ПК с поддержкой беспроводной связи, рассчитанных на потребности пользователей из сферы малого и среднего бизнеса. Ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v избавляют пользователей от необходимости переносить или переключать внутренние компоненты - удобная конструкция "все в одном" включает фиксированный оптический диск
|30.04.2002
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Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet
Корпорация Compaq Computer объявляет о намерении комплектовать настольные ПК и рабочие станции своего производства семейства Evo средствами сетевой технологии Gigabit Ethernet. Модернизированные компьютеры будут продаваться по тем же ценам, что и нынешние, рассчитанные на работу в сетях протокола Fast Ethernet. Техно
|27.04.2002
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Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет
ово. Чья машинка лучше... Впрочем, Бог с ними. Расскажу о новых моделях ноутбуков, появившихся или проанонсированных на этой неделе. Компания Compaq Computer представила новые ноутбуки Presario 2800, Evo Notebook N800v и Evo Notebook N800c на основе мобильного процессора Intel Pentium 4-M, оснащенные фирменным портом беспроводной связи MultiPort. Технология MultiPort обеспечивает бес
|26.02.2002
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Compaq представила рабочие станции Evo Workstation с графическими подсистемами на базе Nvidia Quadro4
Корпорация Compaq Computer сообщила, что намерена устанавливать в системы Evo Workstation новое поколение графических подсистем от Nvidia - Quadro4. "Графика Nvidia Quadro4 позволяет Compaq расширить графические возможности рабочих станций Evo в интересах поль
|14.02.2002
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Compaq начал поставки ПК Evo D500 Ultra-slim Desktop в страны EMEA
Корпорация Compaq Computer объявила о начале поставок нового сверхкомпактного настольного компьютера Evo D500 Ultra-slim Desktop (USDT) в страны Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Это первый настольный ПК Compaq, который обеспечивает возможность беспроводных подключений при помощ
|30.01.2002
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Compaq выпустила недорогую рабочую станцию Evo Workstation W4000
Корпорация Compaq Computer анонсировала недорогую рабочую станцию начального уровня Evo Workstation W4000. Это компьютер для работы с графикой, системами технического проектирования, финансовыми приложениями и для решения задач, требующих интенсивных вычислений. Она оснащается
|15.01.2002
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Compaq Evo D500 получил награду "Лучший компьютер" на выставке CES 2002
Корпорация Compaq Computer сообщила, что ее сверхтонкий настольный компьютер Evo D500 Ultra-slim Desktop получил награду "Лучший компьютер" на выставке CES 2002. При выборе продуктов-победителей конкурса "Best of CES" комитет экспертов Tech TV учитывал привлекательность
|03.10.2001
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Compaq представила новые настольные и блокнотные ПК семейства Evo
2 октября московское представительство корпорации Compaq Computer представило ряд новых продуктов семейства Evo, включая настольные ПК Evo D300 и Evo D500, а также ноутбуки Evo N400c и Evo N600c, новое ПО администрирования Rapport для тонких клиентов Compaq Evo и но
|12.09.2001
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Compaq и Verysell Distribution запустили новую маркетинговую программу "EVO-люция" и учредили приз имени Чарльза Дарвина
я московское представительство корпорации Compaq Computer и компания Verysell Distribution, входящая в группу компаний Verysell, объявили о начале проведения новой совместной маркетинговой программы "EVO-люция", направленной на продвижение оборудования Compaq и, в частности, нового семейства средств доступа для коммерческого применения EVO. Программа продлится до 31 декабря 2001 года
|08.06.2001
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Compaq и QUALCOMM выпустят модуль доступа в беспроводные сети CDMA2000 1xEV для ноутбуков Compaq Evo
е территориально-распределенные сети на базе разработанной QUALCOMM технологии CDMA2000 1x/1xEV. Эта новая технология будет реализована в модуле MultiPort для портативных компьютеров семейства Compaq Evo, подключаемом по принципу Plug-and-Play к расположенному на мониторе ноутбука порту шины USB. При взаимодействии со службой передачи данных третьего поколения (3G) портативный ПК семейства
Intel Evo и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1849 6
|DigiTimes - Издание 1314 4
|Tom’s Hardware 416 3
|Inquirer 463 2
|The Verge - Издание 563 1
|Bloomberg 1305 1
|ComputerWorld 144 1
|TechRadar 90 1
|DRAMeXchange 41 1
|TechPowerUp 18 1
|Forbes - Форбс 841 1
|Мобильные системы 117 1
|Wikipedia - Википедия 522 1
|The Washington Post 337 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|New Scientist 1448 1
|Dow Jones - MarketWatch 311 1
|ZDnet 660 1
|Neowin 144 1
|Известия ИД 641 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1918 1
|Taipei Times 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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