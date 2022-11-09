R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав Разработчик систем кибербезопасности R-Vision анонсировал собственную экосистему технологий для эволюции SOC – R-Vision EVO. Экосистема объединила в себе существующие технологии, компоненты и процессы, а также была дополнена новыми технологиями, которые в ближайшее время на специальных условиях станут доступны к

Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo ь все возможноти Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4. «Surface Pro 8 по

В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров. Серия 870 EVO была анонсирована в январе этого года. Новые диски подходят как обычным пользователям ПК, так

Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков SSD для всех и каждого Компания Samsung анонсировала новые твердотельные накопители серии 870 EVO для подавляющего числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870

«Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом «Эвокарго» объявила о выпуске на рынок беспилотного грузовика. Малотоннажник EVO-1 полностью основан на российских разработках, оснащен гибридной системой питания от электрических батарей и водородных топливных элементов, поддерживает технологии взаимодействия с подключ

Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото cer Book RS был разработан совместно с Intel и соответствует требованиям компании к платформе Intel Evo по таким характеристикам, как емкость батареи, скорость выхода из режима ожидания, автоно

Что такое концепция Intel Evo для ноутбуков? Intel 2 сентября анонсировала не только 11 поколение процессоров Tiger Lake, но и Intel Evo — вторую итерацию программы Project Athena, дебютировавшей в прошлом году. Intel Evo

Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena Intel представила новый бренд Intel Evo для ноутбуков, разработанных и верифицированных в рамках инновационной программы Intel Pr

Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА Legrand анонсировала новую серию ИБП Keor T EVO 10-60 кВА. Новая серия ИБП Keor T EVO 10-60 кВА предназначена для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в ЦОД и серверных, на объектах промышленной, банковской, коммер

Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO Legrand Россия и СНГ представила новые источники бесперебойного питания серии Keor T EVO, сочетающие компактность и современные технические характеристики. ИБП Keor T EVO призваны обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах п

Samsung выпустил сверхскоростные накопители для планшетов Samsung представила сверхскоростные накопители 960 Pro и 960 EVO Компания Samsung представила потребителю твердотельные накопители (SSD) сверхвысокой производительности. Модели, получившие название 960 Pro и 960 EVO, выполнены в форме «жевательной

Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы 5.0 LTE. При цене в 7990 рублей этот двухсимочный телефон оснащен современным чипом MTK с поддержкой стандарта LTE, работает на новейшем Android 5.1, имеет хороший экран и емкий аккумулятор. У Tesla Evo 5.0 поскромнее характеристики аппаратной платформы и аккумулятора, но и продается эта модель по заметно меньшей цене — 5990 рублей. Tesla Prime 5.0 LTE Tesla Evo 5.0 ОС And

VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1 упростят создание и эксплуатацию программно-определяемых ЦОДов Компания VMware представила решения VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1, разработанные для упрощения построения и эксплуатации программно-определяемых ЦОДов любого масштаба. Об этом CNews сообщили в VMware. VMware EVO SDDC <

Время высоких скоростей под знаком Samsung PRO Plus и EVO Plus Высокая скорость компактных карт памяти SD и MicroSD крайне важна для современных мобильных устройств. Это понимают в компании Samsung, выпуская на рынок линейки PRO Plus и EVO Plus. Карты MicroSD линейки Samsung PRO Plus обладают скоростью обмена данными на уровне 90-95 МБ/сек и оптимизированы для записи видео в разрещении UltraHD и 4K. На рынок поступят версии к

Fujitsu оптимизировала сервер для VMware EVO: RAIL Fujitsu представила первое оптимизированное серверное решение для VMware EVO: RAIL – Fujitsu Integrated System Appliance for VMware EVO: RAIL. Традиционный метод наращивания вычислительных возможностей ЦОД путем вертикального масштабирования основан на устано

Fujitsu представила свое первое оптимизированное серверное решение для VMware EVO: RAIL Компания Fujitsu представила первое оптимизированное серверное решение для программного обеспечения VMware EVO: RAIL (предназначено для сверхконвергентных инфраструктур) — Fujitsu Integrated System Appliance for VMware EVO: RAIL. С его выходом корпорация становится поставщиком, предоставляющи

Fly представил смартфон EVO Chic 3 Бренд Fly представил новый смартфон Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad). Смартфон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MTK6582M с тактовой частотой 1,3 ГГц и оперативной памятью 1 ГБ. В качестве операционной системы выступает Androi

HID Global представила следующее поколение контроллеров Edge EVO и VertX EVO на основе IP-технологии Компания HID Global, разработчик высокотехнологичных решений в сфере безопасности, объявила о выпуске следующего поколения контроллеров Edge EVO и VertX EVO на основе IP-технологии, служащих основой для передовых и наиболее полно отвечающих современным требованиям заказчика сетевых решений СКУД. В целом Edge EVO и Vert

3D-бой без правил: тест-дуэль HTC EVO 3D vs LG Optimus 3D выставке. Не говоря уже о различных платных и бесплатных программах, позволяющих создавать стереоизображения из обычных фотографий. А в магазинах появляются «стереомыльницы» с двумя объективами. HTC EVO 3D и LG Optimus 3D Эта тенденция не обошла стороной и рынок мобильных устройств: пару месяцев назад на рынке появилось два смартфона со стереокамерами и возможность просмотра трехмерных кар

Тест смартфона HTC EVO 3D: когда двух измерений мало Внешний вид Внешне новинка мало чем отличается от устройств предыдущего поколения, таких как HTC Desire или Sensation. EVO 3D - такой же моноблок в корпусе из черного матового пластика, с большим экраном, сенсорными кнопками “Домашней страницы”, “Меню”, “Возврата в предыдущее меню” и “Поиск” на нижней панели и

В России стартуют продажи первого 3D-смартфона HTC Начиная с этой недели в российской рознице появится первый смартфон HTC, ориентированный на работу с 3D-контентом, - HTC Evo 3D, сообщили в компании. Устройство позволяет как просматривать, так и создавать стереоконтент. Оно оснащено 3D-дисплеем с параллаксным барьером, который позволяет видеть трехмерное изображ

В России официально представлен HTC Evo 3D На прошедшей 5 августа в Москве презентации компания HTC Corporation официально представила на российском рынке новый смартфон HTC Evo 3D. В названии новой модели отражена главная особенность Evo 3D – наличие специального жидкокристаллического дисплея (диагональ - 4,3 дюйма) с функцией стереоизображения 3D. Особ

HTC представил в России 3D-смартфон HTC анонсировала на российском рынке HTC Evo 3D - первый смартфон компании, ориентированный на 3D. Более того, это один из первых смартфонов HTC с 2-ядерным процессором. Устройство оснащено 4,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разреше

Первый взгляд на HTC Evo 3D: трехмерная революция США Sprint. Выбор рынка для выхода устройства обусловлен тем, что данная модель является «гуглофоном», а операционная система от Google имеет очень серьезные и прочные позиции в Северной Америке. HTC Evo 3D: революционер в строгом черном костюме Внешний вид Коммуникаторы от HTC последнего времени на базе Android OS очень похожи друг на друга. Это моноблоки с крупными диагоналями экранов в д

Первый 3D-смартфон HTC анонсирован в Европе HTC планирует представить GSM-версию аппарата Evo 3D. Об этом в Twitter сообщили представители филиала компании во Франции. Предполагается, что устройство появится и нескольких европейских государствах, однако по срокам никакой информации

Ожидаемый "гуглофон" HTC с WiMAX появится 4 июня Еще во время анонса HTC EVO 4G, который состоялся в первом квартале 2010 года на выставке CTIA, стало ясно, что EVO 4G будет весьма успешной моделью. Сочетание аппаратной и программной составляющих сделали его

«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сеть

Compaq Evo N1015v: производительность по очень низкой цене Сегодня, 7 октября, компания Hewlett-Packard представит новый ноутбук нижнего ценового диапазона Compaq Evo N1015v, стоимость которого составляет $899. Новинка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Compaq Evo N1015v создан на основе процессора AMD Athlon 1400+ и оснащен 1

Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов Packard и Compaq и появления в объединенной компании дублирующих друг друга продуктовых линеек. В ассортименте продукции объединенной компании HP произошли следующие изменения: рабочие станции Compaq Evo и HP заменены рабочими станциями HP семейства IA-32. Новые модели тонких клиентов Compaq Evo будут выпускаться под торговой маркой HP. Настольным компьютерам HP Vectra придет на смен

HP: новые настольные и портативные ПК В числе представленных новинок - настольные ПК Compaq Evo D510 e-pc и Compaq Evo D310v, тонкие клиенты Compaq Evo T30 и T20 с операционной системой CE.net и ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v — новая линия портативны

HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса компания Hewlett Packard представила новую линию надежных портативных ПК с поддержкой беспроводной связи, рассчитанных на потребности пользователей из сферы малого и среднего бизнеса. Ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v избавляют пользователей от необходимости переносить или переключать внутренние компоненты - удобная конструкция "все в одном" включает фиксированный оптический диск

Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet Корпорация Compaq Computer объявляет о намерении комплектовать настольные ПК и рабочие станции своего производства семейства Evo средствами сетевой технологии Gigabit Ethernet. Модернизированные компьютеры будут продаваться по тем же ценам, что и нынешние, рассчитанные на работу в сетях протокола Fast Ethernet. Техно

Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет ово. Чья машинка лучше... Впрочем, Бог с ними. Расскажу о новых моделях ноутбуков, появившихся или проанонсированных на этой неделе. Компания Compaq Computer представила новые ноутбуки Presario 2800, Evo Notebook N800v и Evo Notebook N800c на основе мобильного процессора Intel Pentium 4-M, оснащенные фирменным портом беспроводной связи MultiPort. Технология MultiPort обеспечивает бес

Compaq представила рабочие станции Evo Workstation с графическими подсистемами на базе Nvidia Quadro4 Корпорация Compaq Computer сообщила, что намерена устанавливать в системы Evo Workstation новое поколение графических подсистем от Nvidia - Quadro4. "Графика Nvidia Quadro4 позволяет Compaq расширить графические возможности рабочих станций Evo в интересах поль

Compaq начал поставки ПК Evo D500 Ultra-slim Desktop в страны EMEA Корпорация Compaq Computer объявила о начале поставок нового сверхкомпактного настольного компьютера Evo D500 Ultra-slim Desktop (USDT) в страны Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Это первый настольный ПК Compaq, который обеспечивает возможность беспроводных подключений при помощ

Compaq выпустила недорогую рабочую станцию Evo Workstation W4000 Корпорация Compaq Computer анонсировала недорогую рабочую станцию начального уровня Evo Workstation W4000. Это компьютер для работы с графикой, системами технического проектирования, финансовыми приложениями и для решения задач, требующих интенсивных вычислений. Она оснащается

Compaq Evo D500 получил награду "Лучший компьютер" на выставке CES 2002 Корпорация Compaq Computer сообщила, что ее сверхтонкий настольный компьютер Evo D500 Ultra-slim Desktop получил награду "Лучший компьютер" на выставке CES 2002. При выборе продуктов-победителей конкурса "Best of CES" комитет экспертов Tech TV учитывал привлекательность

Compaq представила новые настольные и блокнотные ПК семейства Evo 2 октября московское представительство корпорации Compaq Computer представило ряд новых продуктов семейства Evo, включая настольные ПК Evo D300 и Evo D500, а также ноутбуки Evo N400c и Evo N600c, новое ПО администрирования Rapport для тонких клиентов Compaq Evo и но

Compaq и Verysell Distribution запустили новую маркетинговую программу "EVO-люция" и учредили приз имени Чарльза Дарвина я московское представительство корпорации Compaq Computer и компания Verysell Distribution, входящая в группу компаний Verysell, объявили о начале проведения новой совместной маркетинговой программы "EVO-люция", направленной на продвижение оборудования Compaq и, в частности, нового семейства средств доступа для коммерческого применения EVO. Программа продлится до 31 декабря 2001 года