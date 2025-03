5.0 LTE. При цене в 7990 рублей этот двухсимочный телефон оснащен современным чипом MTK с поддержкой стандарта LTE, работает на новейшем Android 5.1, имеет хороший экран и емкий аккумулятор. У Tesla Evo 5.0 поскромнее характеристики аппаратной платформы и аккумулятора, но и продается эта модель по заметно меньшей цене — 5990 рублей. Tesla Prime 5.0 LTE Tesla Evo 5.0 ОС And

Время высоких скоростей под знаком Samsung PRO Plus и EVO Plus Высокая скорость компактных карт памяти SD и MicroSD крайне важна для современных мобильных устройств. Это понимают в компании Samsung, выпуская на рынок линейки PRO Plus и EVO Plus. Карты MicroSD линейки Samsung PRO Plus обладают скоростью обмена данными на уровне 90-95 МБ/сек и оптимизированы для записи видео в разрещении UltraHD и 4K. На рынок поступят версии к