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Intel Evo

Intel Evo

09.11.2022 R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав

Разработчик систем кибербезопасности R-Vision анонсировал собственную экосистему технологий для эволюции SOC – R-Vision EVO. Экосистема объединила в себе существующие технологии, компоненты и процессы, а также была дополнена новыми технологиями, которые в ближайшее время на специальных условиях станут доступны к
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo

ь все возможноти Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4. «Surface Pro 8 по
09.02.2021 В России стартовали продажи новых SSD Samsung 870 EVO SATA. Цены

В России стартовали продажи твердотельных накопителей Samsung серии SATA – 870 EVO, они уже доступны в официальных магазинах Samsung и в магазинах партнеров. Серия 870 EVO была анонсирована в январе этого года. Новые диски подходят как обычным пользователям ПК, так
20.01.2021 Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков

SSD для всех и каждого Компания Samsung анонсировала новые твердотельные накопители серии 870 EVO для подавляющего числа настольных компьютеров – как современных, так и устаревших. Они подключаются по интерфейсу SATA, первое поколение которого было представлено еще в 2000 г. Samsung 870
11.11.2020 «Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом

«Эвокарго» объявила о выпуске на рынок беспилотного грузовика. Малотоннажник EVO-1 полностью основан на российских разработках, оснащен гибридной системой питания от электрических батарей и водородных топливных элементов, поддерживает технологии взаимодействия с подключ
23.10.2020 Porsche Design и Acer выпустили ноутбук. Цена. Фото

cer Book RS был разработан совместно с Intel и соответствует требованиям компании к платформе Intel Evo по таким характеристикам, как емкость батареи, скорость выхода из режима ожидания, автоно
04.09.2020 Что такое концепция Intel Evo для ноутбуков?

Intel 2 сентября анонсировала не только 11 поколение процессоров Tiger Lake, но и Intel Evo — вторую итерацию программы Project Athena, дебютировавшей в прошлом году. Intel Evo

03.09.2020 Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena

Intel представила новый бренд Intel Evo для ноутбуков, разработанных и верифицированных в рамках инновационной программы Intel Pr
17.12.2019 Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА

Legrand анонсировала новую серию ИБП Keor T EVO 10-60 кВА. Новая серия ИБП Keor T EVO 10-60 кВА предназначена для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в ЦОД и серверных, на объектах промышленной, банковской, коммер
12.02.2019 Legrand представила новую серию трехфазных ИБП Keor T EVO

Legrand Россия и СНГ представила новые источники бесперебойного питания серии Keor T EVO, сочетающие компактность и современные технические характеристики. ИБП Keor T EVO призваны обеспечить бесперебойную работу электрооборудования в мини-серверных, а также на объектах п
22.09.2016 Samsung выпустил сверхскоростные накопители для планшетов

Samsung представила сверхскоростные накопители 960 Pro и 960 EVO Компания Samsung представила потребителю твердотельные накопители (SSD) сверхвысокой производительности. Модели, получившие название 960 Pro и 960 EVO, выполнены в форме «жевательной
19.10.2015 Обзор смартфонов Tesla Prime 5.0 LTE и Tesla Evo 5.0: бюджетные близнецы

5.0 LTE. При цене в 7990 рублей этот двухсимочный телефон оснащен современным чипом MTK с поддержкой стандарта LTE, работает на новейшем Android 5.1, имеет хороший экран и емкий аккумулятор. У Tesla Evo 5.0 поскромнее характеристики аппаратной платформы и аккумулятора, но и продается эта модель по заметно меньшей цене — 5990 рублей.    Tesla Prime 5.0 LTE     Tesla Evo 5.0    ОС And
02.09.2015 VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1 упростят создание и эксплуатацию программно-определяемых ЦОДов

Компания VMware представила решения VMware EVO SDDC и VMware Virtual SAN 6.1, разработанные для упрощения построения и эксплуатации программно-определяемых ЦОДов любого масштаба. Об этом CNews сообщили в VMware. VMware EVO SDDC <
13.05.2015 Время высоких скоростей под знаком Samsung PRO Plus и EVO Plus

Высокая скорость компактных карт памяти SD и MicroSD крайне важна для современных мобильных устройств. Это понимают в компании Samsung, выпуская на рынок линейки PRO Plus и EVO Plus. Карты MicroSD линейки Samsung PRO Plus обладают скоростью обмена данными на уровне 90-95 МБ/сек и оптимизированы для записи видео в разрещении UltraHD и 4K. На рынок поступят версии к
27.08.2014 Fujitsu оптимизировала сервер для VMware EVO: RAIL

Fujitsu представила первое оптимизированное серверное решение для VMware EVO: RAIL – Fujitsu Integrated System Appliance for VMware EVO: RAIL. Традиционный метод наращивания вычислительных возможностей ЦОД путем вертикального масштабирования основан на устано
27.08.2014 Fujitsu представила свое первое оптимизированное серверное решение для VMware EVO: RAIL

Компания Fujitsu представила первое оптимизированное серверное решение для программного обеспечения VMware EVO: RAIL (предназначено для сверхконвергентных инфраструктур) — Fujitsu Integrated System Appliance for VMware EVO: RAIL. С его выходом корпорация становится поставщиком, предоставляющи
21.07.2014 Fly представил смартфон EVO Chic 3

Бренд Fly представил новый смартфон Fly EVO Chic 3 (IQ4413 Quad). Смартфон оснащен четырехъядерным процессором MediaTek MTK6582M с тактовой частотой 1,3 ГГц и оперативной памятью 1 ГБ. В качестве операционной системы выступает Androi
14.06.2012 HID Global представила следующее поколение контроллеров Edge EVO и VertX EVO на основе IP-технологии

Компания HID Global, разработчик высокотехнологичных решений в сфере безопасности, объявила о выпуске следующего поколения контроллеров Edge EVO и VertX EVO на основе IP-технологии, служащих основой для передовых и наиболее полно отвечающих современным требованиям заказчика сетевых решений СКУД. В целом Edge EVO и Vert
24.11.2011 3D-бой без правил: тест-дуэль HTC EVO 3D vs LG Optimus 3D

выставке. Не говоря уже о различных платных и бесплатных программах, позволяющих создавать стереоизображения из обычных фотографий. А в магазинах появляются «стереомыльницы» с двумя объективами. HTC EVO 3D и LG Optimus 3D Эта тенденция не обошла стороной и рынок мобильных устройств: пару месяцев назад на рынке появилось два смартфона со стереокамерами и возможность просмотра трехмерных кар
18.08.2011 Тест смартфона HTC EVO 3D: когда двух измерений мало

Внешний вид Внешне новинка мало чем отличается от устройств предыдущего поколения, таких как HTC Desire или Sensation. EVO 3D - такой же моноблок в корпусе из черного матового пластика, с большим экраном, сенсорными кнопками “Домашней страницы”, “Меню”, “Возврата в предыдущее меню” и “Поиск” на нижней панели и

08.08.2011 В России стартуют продажи первого 3D-смартфона HTC

Начиная с этой недели в российской рознице появится первый смартфон HTC, ориентированный на работу с 3D-контентом, - HTC Evo 3D, сообщили в компании. Устройство позволяет как просматривать, так и создавать стереоконтент. Оно оснащено 3D-дисплеем с параллаксным барьером, который позволяет видеть трехмерное изображ
08.08.2011 В России официально представлен HTC Evo 3D

На прошедшей 5 августа в Москве презентации компания HTC Corporation официально представила на российском рынке новый смартфон HTC Evo 3D.     В названии новой модели отражена главная особенность Evo 3D – наличие специального жидкокристаллического дисплея (диагональ - 4,3 дюйма) с функцией стереоизображения 3D. Особ
27.06.2011 HTC представил в России 3D-смартфон

HTC анонсировала на российском рынке HTC Evo 3D - первый смартфон компании, ориентированный на 3D. Более того, это один из первых смартфонов HTC с 2-ядерным процессором. Устройство оснащено 4,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разреше
31.03.2011 Первый взгляд на HTC Evo 3D: трехмерная революция

США Sprint. Выбор рынка для выхода устройства обусловлен тем, что данная модель является «гуглофоном», а операционная система от Google имеет очень серьезные и прочные позиции в Северной Америке. HTC Evo 3D: революционер в строгом черном костюме Внешний вид Коммуникаторы от HTC последнего времени на базе Android OS очень похожи друг на друга. Это моноблоки с крупными диагоналями экранов в д
29.03.2011 Первый 3D-смартфон HTC анонсирован в Европе

HTC планирует представить GSM-версию аппарата Evo 3D. Об этом в Twitter сообщили представители филиала компании во Франции. Предполагается, что устройство появится и нескольких европейских государствах, однако по срокам никакой информации

13.05.2010 Ожидаемый "гуглофон" HTC с WiMAX появится 4 июня

Еще во время анонса HTC EVO 4G, который состоялся в первом квартале 2010 года на выставке CTIA, стало ясно, что EVO 4G будет весьма успешной моделью. Сочетание аппаратной и программной составляющих сделали его

16.02.2009 «Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN

Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сеть
07.10.2002 Compaq Evo N1015v: производительность по очень низкой цене

  Сегодня, 7 октября, компания Hewlett-Packard представит новый ноутбук нижнего ценового диапазона Compaq Evo N1015v, стоимость которого составляет $899. Новинка рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса. Compaq Evo N1015v создан на основе процессора AMD Athlon 1400+ и оснащен 1
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов

Packard и Compaq и появления в объединенной компании дублирующих друг друга продуктовых линеек. В ассортименте продукции объединенной компании HP произошли следующие изменения: рабочие станции Compaq Evo и HP заменены рабочими станциями HP семейства IA-32. Новые модели тонких клиентов Compaq Evo будут выпускаться под торговой маркой HP. Настольным компьютерам HP Vectra придет на смен
30.09.2002 HP: новые настольные и портативные ПК

В числе представленных новинок - настольные ПК Compaq Evo D510 e-pc и Compaq Evo D310v, тонкие клиенты Compaq Evo T30 и T20 с операционной системой CE.net и ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v — новая линия портативны
02.08.2002 HP предлагает мобильные беспроводные решения для малого и среднего бизнеса

компания Hewlett Packard представила новую линию надежных портативных ПК с поддержкой беспроводной связи, рассчитанных на потребности пользователей из сферы малого и среднего бизнеса. Ноутбуки Compaq Evo Notebook N1000v и N1005v избавляют пользователей от необходимости переносить или переключать внутренние компоненты - удобная конструкция "все в одном" включает фиксированный оптический диск
30.04.2002 Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet

Корпорация Compaq Computer объявляет о намерении комплектовать настольные ПК и рабочие станции своего производства семейства Evo средствами сетевой технологии Gigabit Ethernet. Модернизированные компьютеры будут продаваться по тем же ценам, что и нынешние, рассчитанные на работу в сетях протокола Fast Ethernet. Техно
27.04.2002 Digital Life: "Распальцованный" мобильник, страсти по ноутбукам и детский светопистолет

ово. Чья машинка лучше... Впрочем, Бог с ними. Расскажу о новых моделях ноутбуков, появившихся или проанонсированных на этой неделе. Компания Compaq Computer представила новые ноутбуки Presario 2800, Evo Notebook N800v и Evo Notebook N800c на основе мобильного процессора Intel Pentium 4-M, оснащенные фирменным портом беспроводной связи MultiPort. Технология MultiPort обеспечивает бес
26.02.2002 Compaq представила рабочие станции Evo Workstation с графическими подсистемами на базе Nvidia Quadro4

Корпорация Compaq Computer сообщила, что намерена устанавливать в системы Evo Workstation новое поколение графических подсистем от Nvidia - Quadro4. "Графика Nvidia Quadro4 позволяет Compaq расширить графические возможности рабочих станций Evo в интересах поль
14.02.2002 Compaq начал поставки ПК Evo D500 Ultra-slim Desktop в страны EMEA

Корпорация Compaq Computer объявила о начале поставок нового сверхкомпактного настольного компьютера Evo D500 Ultra-slim Desktop (USDT) в страны Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Это первый настольный ПК Compaq, который обеспечивает возможность беспроводных подключений при помощ
30.01.2002 Compaq выпустила недорогую рабочую станцию Evo Workstation W4000

Корпорация Compaq Computer анонсировала недорогую рабочую станцию начального уровня Evo Workstation W4000. Это компьютер для работы с графикой, системами технического проектирования, финансовыми приложениями и для решения задач, требующих интенсивных вычислений. Она оснащается
15.01.2002 Compaq Evo D500 получил награду "Лучший компьютер" на выставке CES 2002

Корпорация Compaq Computer сообщила, что ее сверхтонкий настольный компьютер Evo D500 Ultra-slim Desktop получил награду "Лучший компьютер" на выставке CES 2002. При выборе продуктов-победителей конкурса "Best of CES" комитет экспертов Tech TV учитывал привлекательность
03.10.2001 Compaq представила новые настольные и блокнотные ПК семейства Evo

2 октября московское представительство корпорации Compaq Computer представило ряд новых продуктов семейства Evo, включая настольные ПК Evo D300 и Evo D500, а также ноутбуки Evo N400c и Evo N600c, новое ПО администрирования Rapport для тонких клиентов Compaq Evo и но
12.09.2001 Compaq и Verysell Distribution запустили новую маркетинговую программу "EVO-люция" и учредили приз имени Чарльза Дарвина

я московское представительство корпорации Compaq Computer и компания Verysell Distribution, входящая в группу компаний Verysell, объявили о начале проведения новой совместной маркетинговой программы "EVO-люция", направленной на продвижение оборудования Compaq и, в частности, нового семейства средств доступа для коммерческого применения EVO. Программа продлится до 31 декабря 2001 года
08.06.2001 Compaq и QUALCOMM выпустят модуль доступа в беспроводные сети CDMA2000 1xEV для ноутбуков Compaq Evo

е территориально-распределенные сети на базе разработанной QUALCOMM технологии CDMA2000 1x/1xEV. Эта новая технология будет реализована в модуле MultiPort для портативных компьютеров семейства Compaq Evo, подключаемом по принципу Plug-and-Play к расположенному на мониторе ноутбука порту шины USB. При взаимодействии со службой передачи данных третьего поколения (3G) портативный ПК семейства


Публикаций - 104, упоминаний - 116

Intel Evo и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12246 31
HP Compaq Computer Corp 1916 25
Samsung Electronics 10316 19
Microsoft Corporation 24733 19
Lenovo Group 2299 11
HP Inc. 5702 11
HTC Corporation 1500 11
Dell EMC 5038 10
LG Electronics 3627 10
AMD - Advanced Micro Devices 4268 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2561 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 8
Google LLC 11878 8
Qualcomm Technologies 1838 7
Apple Inc 12197 6
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 613 6
Nvidia Corp 3530 6
Broadcom - VMware 2390 6
Sony 6560 6
HP - Hewlett-Packard 3626 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1374 6
Haier Group 172 6
X Corp - Twitter 2872 5
IBM - International Business Machines Corp 9458 5
Huawei 3978 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 4
Fujitsu 2043 4
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 3
Meta Platforms - Facebook 4449 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
Toshiba Corporation 2934 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 724 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 625 3
Dell Technologies - Dell Computer 2137 3
R-Vision - Р-Вижн 162 3
Razer Inc 76 2
Sharp Corporation 1041 2
Intel CCG - Intel Client Computing Group 30 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 2
TÜV Rheinland Group 147 3
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 136 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Porsche Design GmbH 23 1
Евросеть 1412 1
Tesla Motors 401 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 206 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 875 1
Восток-Запад - EWS Holding 43 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 107 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
Daewoo 102 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
DuPont - Дюпон 100 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2436 1
Evocargo - Эвокарго 23 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 701 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 461 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 23 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 96 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14517 49
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20981 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13918 36
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12576 32
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HTC EVO 63 10
HP Compaq MultiPort 17 10
Intel Celeron - Серия процессоров 964 8
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1568 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5004 7
Intel Project Athena 17 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 477 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 6
HTC Sense 188 6
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Европа 21855 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 7
Южная Корея - Республика 6690 6
Япония 13332 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 5
Китай - Тайвань 4012 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14250 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 4
Германия - Федеративная Республика 12742 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 3
Африка - Африканский регион 3502 3
Франция - Французская Республика 7880 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2781 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
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Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Швейцария - Женева 326 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1126 1
Индия - Bharat 5498 1
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