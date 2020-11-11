«Эвокарго» выводит на рынок российский электрический автономный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом

«Эвокарго» объявила о выпуске на рынок беспилотного грузовика. Малотоннажник EVO-1 полностью основан на российских разработках, оснащен гибридной системой питания от электрических батарей и водородных топливных элементов, поддерживает технологии взаимодействия с подключенной инфраструктурой «умной дороги» (V2X).

Компания «Эвокарго», разрабатывающая и внедряющая логистические вертикально-интегрированные сервисы с использованием электрического беспилотного транспорта собственного производства, анонсировала выход на рынок своего первого продукта — малотоннажного грузовика EVO-1. Это высокоавтоматизированное транспортное средство со степенью автономности 4+ по стандартной международной классификации.

Готовятся к производству несколько малотоннажных электрических автономных грузовиков «Эвокарго» по предзаказу, которые начнут поставляться в апреле 2021 г. Первые покупатели беспилотника — предприятия нефтегазовой отрасли, владельцы складских комплексов и логистические компании.

На первом этапе грузовики «Эвокарго» будут использоваться на закрытых территориях, обеспечивая высокую степень безопасности.

Сегодня грузовик «Эвокарго» проехал по интеллектуальному сегменту ЦКАД, продемонстрировав готовность беспилотной платформы к эксплуатации при магистральных перевозках. В этом случае машина передвигается при активном взаимодействии с подключенными элементами дорожной инфраструктуры (V2X) и системой умной дороги по безопасному протоколу.

Данный продукт — часть будущей экосистемы, которую создает «Эвокарго», согласно своей бизнес-модели предоставления сервисов по перевозке грузов с помощью электрических беспилотников (Driverless-Truck-as-a-Service). Компания одной из первых в мире разрабатывает сервис электрической беспилотной тяги, который начнет предоставлять во второй половине 2021 г. Клиенты смогут обойтись без покупки грузовика и капитальных затрат, оплачивая транспортные услуги по подписке или за километраж.

«Перевозка грузов с помощью беспилотников как сервис выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им, — отметил Андрей Большаков, глава и основатель «Эвокарго». — Это одно из главных препятствий развития рынка беспилотного транспорта по традиционной модели, которая подразумевает, что предприятие покупает машину и эксплуатирует ее самостоятельно, обращаясь к производителю лишь за технической поддержкой и обслуживанием. Создавая экосистему вокруг логистической услуги на основе беспилотных технологий, мы решаем эту проблему для клиентов».

Грузовик «Эвокарго» был разработан с нуля, как беспилотный. В нем отсутствуют дорогостоящие системы, рассчитанные на водителя: кабина, кресло, рулевая система управления. Встроенные системы безопасности нацелены на заботу о пешеходах и других участниках дорожного движения.

Машина оснащена гибридной системой питания — от электрических батарей и от водородных топливных элементов. При полном заряде аккумуляторов и заправке водородом, которая занимает всего пять минут, машина может проехать до 1 тыс. км без остановки. Гибридная система питания позволяет повысить утилизацию машины за счет уменьшения времени простоя, что важно при магистральных перевозках. Совокупность факторов, снижающих стоимость машины «Эвокарго» без влияния на продуктивность и безопасность, позволяет существенно сократить расходы — до 60% от себестоимости перевозки.

Компания планирует старт активной международной экспансии в 2021 г. В том числе готова начать предоставлять услугу магистральных перевозок по сервисной бизнес-модели в 2022 г. в странах, где это позволит нормативная база, включая Россию.

Технические характеристики EVO-1: грузоподъемность: 1,5 - 3 тонны в зависимости от модели; емкость батареи: LiFePo 36 кВтч; электродвигатели: инновационный синхронный электрический двигатель без постоянных магнитов; адаптирован для использования водородных топливных элементов; запас хода от одной зарядки без использования водородного топливного элемента: 250 км; скорость зарядки от электрической сети: 40 минут («быстрая зарядка»); скорость заправки водородом: 5 минут (увеличивает пробег до 1 тыс. км).