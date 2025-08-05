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Транспорт C-V2X, V2X (Cellular) Vehicle-to-Everything communications V2V Vehicle-to-Vehicle V2I Vehicle-to-Infrastructure Connected Car (Vehicles) Подключенный транспорт IoV Internet of Vehicles Интернет транспортных средств

 

СОБЫТИЯ

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05.08.2025 «Билайн» совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ

ing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов); подключенные автомобили (Connected Car, «подключенный автомобиль»). Проект, реализуемый «Билайн бизнес» совместно с Ch
04.06.2025 МТС и «Чайна Телеком» договорились о развитии Интернета вещей в автомобильной отрасли России

ах документа стороны договорились о совместном продвижении и развитии Internet of Vehicles-решений (IoV, Интернет вещей в транспорте) на российском авторынке. Об этом CNews сообщили представите
07.11.2024 Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях

onitor и «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom. Подключенные автомобили (connected car, connectivity) — транспортные средства, которые благодаря телематическому обору
19.09.2024 Fort Telecom будет развивать собственный V2X-стек

elecom объявила о приобретении неисключительной лицензии на исходный код «единственного российского V2X-стека» от компании Sreda Solutions. На его основе Fort Telecom будет развивать собственны
09.07.2024 Удаленное обновление V2X-устройств и защита от кибер-угроз — в новом релизе TEDIX от Fort Telecom

редставил релиз 3.3. программного обеспечения TEDIX, который направлен на упрощение поддержки сетей V2X-устройств, а также защищает оборудование от взлома. В релиз 3.3. вошла система удаленного
09.02.2024 Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования

В феврале 2024 г. пользователям V2X-решений TEDIX стала доступна новая версия ПО — 3.2.2. Несмотря на промежуточную нумерацию
02.08.2023 «Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car

«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили специальный телематический сервис для умных автомобилей – Connected Car, предполагающий возможность управлять автомобилем и проводить мониторинг его состояния в онлайн режиме с помощью мобильного приложения «Балтлиз. Телематика» или веб-программы At
16.03.2023 На «умной» ЦКАД расширяют применение системы V2X

дороге автопарк аварийных комиссаров, работающих на ЦКАД. Автомобили и магистраль свяжет технология V2X, которая является ключевым элементом «умных» дорог и позволяет делать их более комфортным
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей

т максимально просто интегрировать в архитектуру электронных автомобильных систем, в том числе в старое поколение. Это еще одно преимущество Kaspersky Automotive Secure Gateway. «Вопросы безопасности подключенных автомобилей сегодня настолько важны, что обсуждаются на уровне международных организаций. Это пример того, как сама индустрия приходит за решениями к экспертам по кибербезопасности
01.02.2021 «Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомоби
06.11.2020 Qualcomm вместе с автомобилестроителями завершила тестирование C-V2X

между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения C-V2X (cellular vehicle-to-everything). Это поможет ускорить масштабную коммерциализацию и отра
19.12.2019 Ericsson и Microsoft будут вместе создавать решения для подключенных автомобилей

Ericsson и Microsoft представили объединенное решение для подключенных автомобилей нового поколения. Ericsson развернет свое решение Connected Vehicle Cloud поверх платформы Microsoft Connected Vehicle Platform, представляющей собой набор услуг, постр
09.08.2019 Как создают «умный транспорт» в разных странах мира

е зоны. Аналитическая система также выдает рекомендации о временном изменении потоков трафика на период проведения крупных городских мероприятий, например, парадов и городских шествий. Иными словами, умный транспорт – незаменимое средство для благоустройства города, а аналитическая система умного транспорта минимизирует возможные ошибки и их катастрофические последствия. На макроуровне тран
05.10.2018 Volkswagen и Microsoft создадут облачную платформу подключенных автомобилей

у Volkswagen Group – и особенно основной бренд Volkswagen, создающий легковые автомобили, – активно инвестирует в технологии автономности и электромобили», – сказал Хейко Хеттель, глава подразделения подключенных автомобилей Volkswagen Group. В рамках партнерства Volkswagen также откроет новое подразделение недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, США, которое будет н
10.07.2018 Huawei и Audi займутся разработкой интеллектуальных транспортных систем

Huawei подписала протокол о намерениях в области стратегического партнерства с Audi. Соглашение, которое касается совместной работы в сфере подключенных автомобилей, стало частью более широкой договоренности о партнерстве компаний, которая была достигнута по инициативе премьер-министра Китая Ли Кэцяна (Li Keqiang) и канцлера Герман
28.04.2018 5GAA, Audi, Ford и Qualcomm обеспечили взаимодействие между автомобилями различных брендов

ии первой в мире демонстрации технологии прямого взаимодействия транспортных средств с поддержкой C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), выпущенных разными производителями. C-V2X - это

05.04.2018 DS 7 стал первым автомобилем на основе решения Huawei Connected Car

м по созданию подключенных автомобилей из оригинальных компонентов, анонсированном в ноябре 2017 г. Подключенные автомобили – одно из ключевых направлений развития автопрома, обусловленное запр
08.12.2017 «Автонет»: «ЭРА-ГЛОНАСС» имеет огромный потенциал на рынке подключенных автомобилей

ного развития сервисов и технологий безопасности в подключенных автомобилях.«В 2025 году доля новых подключенных автомобилей в России и Европе составит 100%, в США – 90%, в Китае – 64%, в Япони
24.10.2017 LG и Qualcomm разработают технологии связи для автомобилей

тв и технологий обмена данными между автомобилями и другими объектами транспортной инфраструктуры C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), необходимых для успешного использования самоуправляемых
15.03.2017 Новый 5nine V2V Easy Converter v8.0 поддерживает миграцию в Azure и AWS

Компания 5nine Software, Microsoft Gold Partner и международный поставщик решений по обеспечению безопасности и управлению Hyper-V, представила решение 5nine V2V Easy Converter версии 8.0, расширяющее возможность пользователей конвертировать свои виртуальные машины между основными платформами виртуализации и облаками ведущих провайдеров. Как рассказ
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире

огий, в том числе пятого поколения (5G), дает существенный импульс к дальнейшему развитию концепции Connected Car. С другой стороны, доминирование проприетарных систем и устройств является суще
18.10.2016 PSA Group оснастит подключенные автомобили решением Gemalto M2M

обильной сфере, и мы полностью поддерживаем компанию PSA Group и разделяем ее прогрессивное видение подключенного автомобиля», ─ сказал Бенуа Жуффри (Benoit Jouffrey), вице-президент подразделе
29.03.2016 Wuhan Intest выбирает технологию LTE компании Gemalto для подключенных автомобилей в Китае

ми источниками энергии до 5 млн к 2020 г., Китай сможет обогнать США и стать самым большим рынком электромобилей в мире. Китайские автолюбители, ценящие безопасность и экономию, стремятся приобретать подключенные автомобили, которые смогут облегчить решение ряда наболевших проблем, таких как безопасность автомобиля на дороге, доступ к службам помощи и к информации о пробках. Совместное реше
08.12.2015 Orange Business Services поможет WayRay представить продукты для подключенных автомобилей

фраструктура Orange Business Services поможет компании WayRay представить свои разработки в области connected car американскому потребителю, — говорит Анн-Софи Лотгеринг, старший вице-президент
22.10.2015 «Умный транспорт» в Уфе работает на мобильном интернете «МегаФона»

одского округа города Уфа. Предприятие использует услуги оператора для работы системы мониторинга движения трамваев и троллейбусов. Местоположение бортов будет доступно и пассажирам через приложение «Умный транспорт». Посредством мобильной передачи данных «МегаФона» координаты транспорта, полученные с помощью ГЛОНАСС, передаются с борта в диспетчерскую. В диспетчерских пунктах для получения
15.10.2015 AT&T Drive Studio и Ericsson изучили предпочтения покупателей подключенных автомобилей

ительное влияние на принятие решения о покупке новой машины в ближайшие три года. В опросах приняли участие жители США, Германии, Бразилии, Мексики и Китая. В исследовании дается определение термину «подключенный автомобиль» - это автомобиль, оснащенный функцией подключения к интернету. В такой машине предустановлены приложения потоковых музыкальных сервисов и интернет-радио, навигационные

22.04.2015 Yota выпускает SIM-карты для Connected Car

Мобильный оператор Yota начинает выпускать SIM-карты, предназначенные для автомобилей с системами Connected Car (подключаемый автомобиль). Первые SIM-карты поступят в продажу до конца апреля в офисы российского дилера автомобилей Tesla компании Revolta Motors. Пакет мобильного оператора Yot
09.09.2014 Новый седан Cadillac получит функцию беспилотника

ским управлением и технологией беспроводного взаимодействия с другими машинами (Vehicle-to-vehicle, V2V). За счет новых решений американский производитель надеется снизить число аварий с участи
12.05.2014 Число «подключенных автомобилей» будет расти на 57% в год

а IDATE, к 2018 г. по мировым дорогам будут передвигаться около 420 млн «подключенных автомобилей» (Connected Car), что в 9 раз больше по сравнению с показателями 2013 г. В ближайшие годы объем
03.04.2014 V2V-технологии обезопасят дороги США

затрудняются дать численные оценки. Они связывают этот факт с проектом обязательного использования V2X-технологий (Vehicle-to-X, от транспортного средства к объекту), разрабатываемым правитель
19.03.2014 В США готовится отраслевой стандарт о внедрении V2V/ V2I в легковых автомобилях

о встраиваемых технологиях V2V (Vehicle-to-Vehicle, беспроводная связь между двумя автомобилями) и V2I (Vehicle-to-Infrastructure, коммуникации между автомобилем и внешней инфраструктурой). Се
14.02.2014 Европа зафиксировала правила «общения» автомобилей

Европейские регуляторы разработали стандарты для использования «подключенных автомобилей» (Connected Car) на дорогах Старого Света. Такие транспортные средства, способные взаимодейство
12.02.2007 Acronis упрощает преобразование серверов P2V и V2V

рации физических серверов на виртуальные VMware (P2V), а также виртуальных серверов на виртуальные (V2V). Так, система резервного копирования и восстановления ПО Acronis True Image осуществляет

Публикаций - 267, упоминаний - 451

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 26
Huawei 4500 20
Ростелеком 10862 18
Microsoft Corporation 25695 16
Google LLC 12605 13
Yandex - Яндекс 9104 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 13
МегаФон 10614 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 11
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 22 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5586 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 10
ГЛОНАСС АО 276 10
Samsung Electronics 11003 9
Broadcom - VMware 2595 9
Qualcomm Technologies 1967 9
Thales - Gemalto 189 8
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 148 8
Fort Telecom - Форт-Телеком 45 7
Apple Inc 13070 7
ZTE Corporation 799 7
Bright Box - Брайт бокс 21 7
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 335 6
Box inc - box.com - box.net 372 6
Телематические системы 60 6
SAP SE 5575 6
Intel Corporation 12776 6
China Mobile 435 6
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 5
Deutsche Telekom 953 5
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 5
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 35 4
Alibaba Group 469 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3426 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 4
Softline - Софтлайн 3680 4
Oracle Corporation 7055 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 597 4
Крок - Croc 1956 4
Volvo Cars 262 15
Ford 433 12
Volkswagen Audi Group 231 12
BMW Group 481 12
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 10
Tesla Motors 454 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 9
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 9
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 9
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 8
Volkswagen Group - VW 307 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 481 7
Renault Groupe 166 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 6
X5 Group - Перекрёсток 636 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Honda Motor Company - HND 240 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 4
Hyundai Motor Company 433 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 97 3
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 52 3
IKEA - ИКЕА 170 3
Evocargo - Эвокарго 43 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 3
РЖД - Российские железные дороги 2083 3
РВК - Российская венчурная компания 569 3
Связной ГК 1399 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 441 3
Северсталь ПАО - Severstal 618 3
Газпром нефть 704 3
Airbnb 100 2
SoftBank Group 283 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 2
Moscow Dream Cars 2 2
Lifan 6 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 6
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 6
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 5
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Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 3
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Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 3
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3614 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
МИК - Московский инновационный кластер 182 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 2
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 2
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Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 256 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 10
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 131 2
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5896 24
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22742 22
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2221 21
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 429 21
Gen V - кибератаки пятого поколения 1324 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 33
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 551 22
Microsoft Windows 16796 14
Microsoft Azure 1515 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 9
Google Android 15156 9
Linux OS 11430 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5629 8
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 6
Fort Telecom - TEDIX V2X 6 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2161 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 5
Remoto 9 5
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 8 5
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 18 5
Kaspersky OS 156 5
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 519 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1017 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 68 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1834 4
Broadcom - VMware vSphere 610 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 706 3
Stafory - робот Вера 371 3
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 3
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 3
Microsoft Windows Server 2012 203 3
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 9 3
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 124 3
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 3
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 23 3
GM Cadillac 32 3
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 3
СКАУТ Безопасное вождение 28 3
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 3
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 3
Осеевский Михаил 350 7
Макаренко Владимир 19 6
Казаринов Дмитрий 12 5
Путин Владимир 3445 5
Гурко Александр 139 4
Райкевич Алексей 127 4
Ананченко Максим 12 4
Минниханов Рустам 122 3
Шайхутдинов Роман 115 3
Хереш Игорь 27 3
Кузеев Тимур 3 3
Пономарев Евгений 12 3
Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 3
Nakul Duggal - Накул Дуггал 3 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
Комиссаров Дмитрий 247 2
Кириенко Владимир 148 2
Ekholm Börje - Экхольм Берье - Ekholm Borje - Эхолм Борже 17 2
Жерновой Федор 7 2
Парменова Наталия 63 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Николаев Вячеслав 103 2
Кулашова Анна 68 2
Ильичев Владимир 5 2
Соколов Максим 27 2
Анохин Михаил 5 2
Плясенко Павел 20 2
Valasek Chris - Крис Валасек 12 2
Ермаков Алексей 6 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 674 2
Miller Charles - Миллер Чарли 22 2
Hettel Heiko - Хеттель Хейко 2 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 2
Смирнов Денис 25 2
Wassen Jan - Вассэн Ян 2 2
Сизов Артур 5 2
Тоскин Алексей 29 2
Зорин Сергей 8 2
Шафигуллин Лутфулла 8 2
Потапов Олег 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 164644 153
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 49
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 46
Европа 24907 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 24
Япония 13759 19
Германия - Федеративная Республика 13154 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 14
Южная Корея - Республика 7014 13
Азия - Азиатский регион 5888 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 9
Франция - Французская Республика 8139 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3441 8
Беларусь - Белоруссия 6252 7
Индия - Bharat 5840 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 7
Африка - Африканский регион 3631 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3416 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1239 5
Земля - планета Солнечной системы 10829 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 5
Финляндия - Финляндская Республика 3691 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 5
Сингапур - Республика 1943 5
Ближний Восток 3138 5
Бразилия - Федеративная Республика 2502 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Казахстан - Республика 6002 4
Армения - Республика 2433 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2824 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2266 4
Украина 7906 4
Европа Западная 1496 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 172
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Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 948 28
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РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
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