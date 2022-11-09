R-Vision представила экосистему R-Vision EVO и новые технологии, вошедшие в ее состав

Разработчик систем кибербезопасности R-Vision анонсировал собственную экосистему технологий для эволюции SOC – R-Vision EVO. Экосистема объединила в себе существующие технологии, компоненты и процессы, а также была дополнена новыми технологиями, которые в ближайшее время на специальных условиях станут доступны клиентам вендора.

На фоне возрастающего числа киберугроз требования бизнеса к защите информации меняются: на смену классическому подходу к построению центров мониторинга и реагирования на ИБ (Security Operation Center, SOC), где каждый продукт выполняет отдельную конкретную функцию, пришел новый – экосистемный подход. Экосистемы позволяют организациям комплексно подойти к вопросам кибербезопасности, обеспечить решение задач на стыке технологий, а также сфокусироваться на наиболее приоритетных для компаний бизнес-процессах.

Принимая во внимание запросы рынка и заказчиков, разработчик R-Vision представил экосистему R-Vision EVO – комплекс взаимосвязанных технологий, компонентов и выстроенных между ними процессов, которые позволяют компаниям построить Security Operation Center и развивать его до необходимого уровня зрелости. Отличительной особенностью экосистемы R-Vision является тот факт, что технологии вендора помогают эволюционировать всем центрам мониторинга и реагирования на ИБ, вне зависимости от их первоначального масштаба и отрасли, при этом разработчик представляет всем заказчикам возможность поэтапного наращивания и расширения функционала экосистемы по мере роста потребностей SOC.

В настоящий момент в состав R-Vision EVO входят следующие технологии и компоненты: технология Security Asset Management, которая выстраивает процесс управления активами организации; технология User and Entity Behavior Analytics, детектирующая нарушения в состоянии ИТ и ИБ-систем, подозрительную активность объектов и осуществляет динамическую оценку угроз и аномалий; технология Security Orchestration, Automation, Response, отвечающая за автоматизацию процесса управления инцидентами ИБ; технология Threat Intelligence, осуществляющая всестороннее управление данными киберразведки; технология Governance, Risk management, Compliance, с помощью которой формируются процессы менеджмента ИБ в соответствии с лучшими практиками и стандартами; технология Deception, которая имитирует элементы инфраструктуры, за счет чего осуществляется детектирование присутствия злоумышленника; технология Vulnerability Management, основной задачей которой является автоматизация процесса управления уязвимостями.

Кроме того, в ближайшее время заказчикам R-Vision станут доступны еще 2 технологии экосистемы: технология Endpoint Security, осуществляющая сбор и инвентаризацию информации о событиях ИБ с конечных точек, а также являющаяся инструментом реагирования на инциденты и ликвидации последствий атаки на хостах; технология Log Management, которая собирает события со всех элементов инфраструктуры, а также позволяет выстроить процесс сбора, нормализации и хранения событий ИБ и предоставляет пользователям возможность анализа собранной информации.

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Преимуществом построения SOC на базе экосистемы R Vision EVO, как отмечают в R-Vision, является возможность комплексного и стратегически выверенного подхода к ИБ. Компоненты экосистемы обогащают друг друга и позволяют в любой момент обратиться как к более детальным техническим данным, так и к бизнес-аналитике. Вместе с этим экосистема R-Vision EVO представляет заказчикам огромное количество встроенных интеграционных механизмов, конфигураций и экспертизы, с которыми задачи по построению и развитию центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ становятся значительно проще и прозрачнее.

«Создание и развитие SOC – это сложная и многогранная задача, для которой недостаточно точечного решения проблем обособленными продуктами. В новых реалиях пользователи и рынок нуждаются в комплексном и стратегически продуманном подходе для построения действительно эффективной защиты. Обеспечить такой подход могут экосистемы, где технологии глубоко интегрированы между собой и работают в тесной связке. Таким образом, понимание этих факторов легло в основу создания экосистемы R-Vision EVO и добавления в нее новых технологий», – сказал Игорь Сметанев, директор по стратегическому развитию R-Vision.