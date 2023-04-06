Кибербезопасность EPP Endpoint Protection Platforms Платформы защиты оконечных узлов Защита конечных точек

Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection Компания «Инфотекс» завершила сертификацию нового многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection. Сертификат ФСТЭК России от 22 марта 2023г. №4666 подтверждает соответствие ViPNet EndPoint Protection требованиям к межсетевым экранам «Профиль защиты межсетевых экр

Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек «РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в модуль UBA добавлен новый источник данных – мессенджеры, расширена совместимость с отечественным ПО, улучшена производительность технологии распознавания графических объектов.

После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft Корпоративный «Защитник» в отключке Установка ноябрьских патчей для серверной версии операционной системы Windows может приводить к отказу корпоративного ИБ-решения Microsoft Defender for Endpoint. Об этом сообщило издание Bleeping Computer. Проблема затрагивает минималистичные варианты инсталляции (Windows Core) ОС Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Причем исключительно

Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями Microsoft Defender for Endpoint найдет опасные iPhone в сети Microsoft добавила в свое фирменное корпоративное ИБ-решение Defender for Endpoint поддержку обнаружения устройств на базе операционной системы Appl

Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян «Троян» в Chrome Коммерческое ИБ-решение Microsoft Defender for Endpoint приняло последнее обновление браузера Google Chrome за вредоносное ПО, пишет ZDNet. Как отмечает издание, встроенный в платформу безопасности Microsoft антивирус может идентифицировать

«Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection «Инфотекс» объявила о выпуске нового продукта Vipnet Endpoint Protection — программного комплекса (ПК), предназначенного для обеспечения информационной безопасности конечных устройств, ставшего логическим развитием линейки Vipnet Endpoint

«Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor Компания «Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии набором возможностей, а также является самым широкофункциональным endpoint-решением на базе ОС Linux н

В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил

«Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»). Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux обеспечивает многоуровневую защиту серверов и

«Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения Kaspersky Endpoint Security Cloud. Новая функция Cloud Discovery поможет системным администраторам обеспечить соблюдение корпоративной политики безопасности за счет обнаружения использования сторонних об

Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом в работе операционной системы Windows, пишет Bleepingcomputer. В результате установки свежих определений (r6

«Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора «Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus.

InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений в сфере информационной безопасности предприятий, сообщило о выпуске InfoWatch EndPoint Security 13.1 — решения для мониторинга и контроля целостности рабочих станций и информационных ресурсов организаций с улучшенными алгоритмами шифрования. Продукт позволяет контролиров

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint SecurityCloud для СМБ-компаний «Лаборатория Касперского» выпустила новый продукт для обеспечения многоуровневой защиты малого и среднего бизнеса — Kaspersky Endpoint Security Cloud. Решение включает в себя технологии для защиты компьютеров и файловых серверов на базе Windows, а также мобильных устройств на базе iOS и Android и предлагает управление

Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux Компания Solar Security выпустила на рынок модуль контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent for Linux, являющийся частью DLP-системы Solar Dozor 6.0, предназначенный для работы с Astra Linux и GosLinux («Гослинукс»). Об этом CNews сообщили в Solar Security. Разработка D

«Московская школа управления Сколково» выбрала InfoWatch EndPoint Security Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности, завершила внедрение продукта InfoWatch EndPoint Security в «Московской школе управления Сколково». Об этом CNews сообщили в InfoWatch. «Московская школа управления Сколково» обладает ценной информацией, нуждающейся в защите: базы да

InfoWatch выпустила систему мониторинга ситуации в компании и защиты бизнеса в кризис Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security 10.1, получившую название Insight Edition. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. InfoWatch EndPoint Security Insight Edition — это система постоянного мониторинга, диагно

InfoWatch EndPoint Security сертифицирован ФСТЭК России Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, получила сертификат ФСТЭК России на решение InfoWatch EndPoint Security. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Результаты сертификационных испытаний подтвердили, что программный продукт InfoWatch EndPoint Security соответствует руководящим до

CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection Компания CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection. Он разработан для защиты ноутбуков, настольных ПК и мобильных устройств удаленных сотрудников и включает возможности резервного копирования данных и безопасного доступ

Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу обновленной версии комплексного средства защиты от интернет-угроз Security Studio Endpoint Protection. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», Security Studio Endpoint Protection 7.7 успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России для подтверждения соответствия

«Кузнецкбизнесбанк» защитил информацию с помощью решений InfoWatch ративной информации от внутренних угроз, завершила внедрение комплексной системы защиты от утечек информации InfoWatch Traffic Monitor Standard, а также решения для контроля рабочих станций InfoWatch EndPoint Security в АБ «Кузнецкбизнесбанк» (Кемеровская область). Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Перед «Кузнецкбизнесбанком» встала задача по поиску системы, выявляющей и предотвращающей в

Veeam анонсировала Endpoint Backup Free для резервирования данных с ноутбуков и ПК Компания Veeam Software, поставщик решений, обеспечивающих доступность данных в современном ЦОД, представила Veeam Endpoint Backup Free — бесплатное автономное решение, с помощью которого пользователи смогут делать бэкап данных с ноутбуков и персональных компьютеров, работающих на основе Windows, на внутрен

Новая версия СЗИ Security Studio Endpoint Protection поступила в продажу В продажу поступило средство защиты информации (СЗИ) Security Studio Endpoint Protection 7.6, сертифицированное по новым требованиям ФСТЭК России, предъявляемым к средствам антивирусной защиты и системам обнаружения вторжений. Об этом CNews сообщили в компании «

Вышла новая версия InfoWatch EndPoint Security для защиты рабочих станций СМБ-предприятий Компания InfoWatch выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security — продукта, предназначенного для решения всех задач по управлению и защите рабочих станций корпоративной сети предприятия. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. По словам разраб

«Русагро-Инвест» под защитой Kaspersky Endpoint Security льские станции организации. Перед началом проекта было проведено сравнительное исследование продуктов по информационной безопасности, в результате которого было принято решение использовать Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Именно это ПО, по отзыву заказчика, обеспечивает требуемый уровень безопасности сети в условиях ограниченности времени и ресурсов для внедрения. Внедрение решения

Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё — от мик

InfoWatch обновила SMB-решение для защиты рабочих станций Компания InfoWatch сообщила о выпуске обновленного решения InfoWatch EndPoint Security, ориентированного на защиту рабочих станций от различного вида угроз в компаниях малого и среднего бизнеса (small and medium business/SMB). Изучив потребности заказчиков SMB-с

1С займется продвижением InfoWatch EndPoint Security на территории России Группа компаний InfoWatch подписала дистрибьюторский договор с фирмой 1С, которая будет осуществлять продажи программного продукта InfoWatch EndPoint Security на территории Российской Федерации через все свои региональные подразделения. «Мы очень рады началу сотрудничества с компанией 1С, которое укрепит позиции InfoWatch в сегменте

Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке «Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпоративной безопасности. Запуск продуктовой линейки происходил в отеле Dream Downtown в формате конференции о кибербезопасности крупных

DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready Компания «Смарт Лайн Инк», разработчик программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию по программе Citrix Ready. Пользователи серверов виртуализации XenApp теперь могут защищать свои виртуальные рабочие среды, созданные на базе XenA

Symantec предлагает новое защитное решения для СМБ с возможностью управления из «облака» Корпорация Symantec представила решение для защиты рабочих станций и серверов, предназначенное специально для компаний малого и среднего бизнеса — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013. Решение предлагает средства централизованного управления как в виде облачного сервиса, таки в виде приложения, устанавливаемого на сервер компан

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows и Kaspersky Security Center «Лаборатория Касперского» анонсировала решение для защиты ПК и серверов Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows, а также средство централизованного управления системой ИТ-безопасности на предприятии Kaspersky Security Center. Новые решения используют современные технологии

Softline поставила лицензии McAfee Endpoint Protection для Байкальской международной бизнес-школы Компания Softline объявила о поставке лицензий McAfee Endpoint Protection в Байкальскую международную бизнес-школу Иркутского государственного университета (БМБШ ИГУ), специализирующуюся на разработке и выполнении инновационных проектов в области

«Код Безопасности» выпустила Security Studio Endpoint Protection 7 с поддержкой Windows 7 Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе новой версии Security Studio Endpoint Protection (SSEP) 7 — обновленного решения, предназначенного для централизованной защиты рабочих станций от внешних угроз. Изменения коснулись, в первую очередь, списка поддерживаемых

Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12 Компания Symantec объявила о выходе Symantec Endpoint Protection 12. Согласно результатам исследования компании Dennis Labs, решение Symantec Endpoint Protection 12, работая в VDI-среде, обеспечило защиту от большего числа реальных

Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка «Лаборатория Касперского» объявила о выпуске Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux. В новой версии решения для защиты рабочих станций под управлением ОС Linux использован обновленный антивирусный движок Kaspersky Anti-Virus Engine 8.0, реализован

FortiClient Endpoint Security Suite обеспечивает комплексную защиту ноутбуков и мобильных устройств Российское представительство компании Fortinet — разработчика комплексных решений безопасности — объявило, что заказчики Fortinet по всему миру внедряют FortiClient Endpoint Security Suite в свою инфраструктуру, чтобы обеспечить защиту своих конечных точек и повысить общую безопасность сети. Среди них такие компании, как Accuity, Buongiorno, Ecofis, электр

Symantec Endpoint Protection для защиты конечных точек сертифицирован ФСТЭК Корпорация Symantec объявила о получении сертификата ФСТЭК на Symantec Endpoint Protection — решение корпоративного класса для комплексной защиты конечных точек (настольных компьютеров, ноутбуков, серверов, терминалов и т.п.) по 4 уровню контроля недекларированных

Symantec предлагает новые средства для борьбы с кибератаками в традиционных и виртуальных средах ля борьбы с особо опасными угрозами, нацеленные на организации любого размера и предназначенные для выявления и блокировки скоординированных, многоходовых атак на корпоративную систему. Так, Symantec Endpoint Protection 12 предложит организациям средства защиты, необходимые для эффективного блокирования как уже известных, так и новых киберугроз. В свою очередь, Symantec Protection Center 2.