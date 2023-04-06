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Кибербезопасность EPP Endpoint Protection Platforms Платформы защиты оконечных узлов Защита конечных точек



06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection

Компания «Инфотекс» завершила сертификацию нового многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection. Сертификат ФСТЭК России от 22 марта 2023г. №4666 подтверждает соответствие ViPNet EndPoint Protection требованиям к межсетевым экранам «Профиль защиты межсетевых экр
02.12.2022 Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек

«РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в модуль UBA добавлен новый источник данных – мессенджеры, расширена совместимость с отечественным ПО, улучшена производительность технологии распознавания графических объектов.
26.11.2021 После обновления Windows серверы остались без фирменного антивируса Microsoft

Корпоративный «Защитник» в отключке Установка ноябрьских патчей для серверной версии операционной системы Windows может приводить к отказу корпоративного ИБ-решения Microsoft Defender for Endpoint. Об этом сообщило издание Bleeping Computer. Проблема затрагивает минималистичные варианты инсталляции (Windows Core) ОС Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Причем исключительно
17.06.2021 Фирменный антивирус Microsoft начал докладывать безопасникам о пользователях iPhone с разблокированными возможностями

Microsoft Defender for Endpoint найдет опасные iPhone в сети Microsoft добавила в свое фирменное корпоративное ИБ-решение Defender for Endpoint поддержку обнаружения устройств на базе операционной системы Appl
04.02.2021 Фирменный антивирус Microsoft принял браузер Google Chrome за опасный троян

«Троян» в Chrome Коммерческое ИБ-решение Microsoft Defender for Endpoint приняло последнее обновление браузера Google Chrome за вредоносное ПО, пишет ZDNet. Как отмечает издание, встроенный в платформу безопасности Microsoft антивирус может идентифицировать
28.09.2020 «Инфотекс» анонсировала систему комплексной защиты рабочих станций Vipnet Endpoint Protection

«Инфотекс» объявила о выпуске нового продукта Vipnet Endpoint Protection — программного комплекса (ПК), предназначенного для обеспечения информационной безопасности конечных устройств, ставшего логическим развитием линейки Vipnet Endpoint

24.09.2020 «Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor

Компания «Ростелеком-Солар», национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии набором возможностей, а также является самым широкофункциональным endpoint-решением на базе ОС Linux н
27.05.2020 В Eset Endpoint Antivirus 7 для Linux реализована новая микросервисная архитектура

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщил о выпуске новой версии продукта Eset Endpoint Antivirus для Linux с полностью переписанной архитектурой. Одна из главных особенностей новой архитектуры — появление микросервисов в ее основе. Благодаря этому продукт работает стабил
25.05.2020 «Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО

софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»). Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux обеспечивает многоуровневую защиту серверов и
23.04.2020 «Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения Kaspersky Endpoint Security Cloud. Новая функция Cloud Discovery поможет системным администраторам обеспечить соблюдение корпоративной политики безопасности за счет обнаружения использования сторонних об
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру

Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом в работе операционной системы Windows, пишет Bleepingcomputer. В результате установки свежих определений (r6
16.04.2019 «Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора

«Лаборатория Касперского» разделила решение Kaspersky Endpoint Security Cloud, предоставляющее защиту от киберугроз среднему и малому бизнесу, на два уровня — Kaspersky Endpoint Security Cloud иKaspersky Endpoint Security Cloud Plus.
18.12.2018 InfoWatch выпустила решение EndPoint Security 13.1 для аудита информационных систем и шифрования чувствительных данных

Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений в сфере информационной безопасности предприятий, сообщило о выпуске InfoWatch EndPoint Security 13.1 — решения для мониторинга и контроля целостности рабочих станций и информационных ресурсов организаций с улучшенными алгоритмами шифрования. Продукт позволяет контролиров
05.09.2016 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint SecurityCloud для СМБ-компаний

«Лаборатория Касперского» выпустила новый продукт для обеспечения многоуровневой защиты малого и среднего бизнеса — Kaspersky Endpoint Security Cloud. Решение включает в себя технологии для защиты компьютеров и файловых серверов на базе Windows, а также мобильных устройств на базе iOS и Android и предлагает управление
17.03.2016 Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux

Компания Solar Security выпустила на рынок модуль контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent for Linux, являющийся частью DLP-системы Solar Dozor 6.0, предназначенный для работы с Astra Linux и GosLinux («Гослинукс»). Об этом CNews сообщили в Solar Security. Разработка D
23.12.2015 «Московская школа управления Сколково» выбрала InfoWatch EndPoint Security

Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности, завершила внедрение продукта InfoWatch EndPoint Security в «Московской школе управления Сколково». Об этом CNews сообщили в InfoWatch. «Московская школа управления Сколково» обладает ценной информацией, нуждающейся в защите: базы да
22.10.2015 InfoWatch выпустила систему мониторинга ситуации в компании и защиты бизнеса в кризис

Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security 10.1, получившую название Insight Edition. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. InfoWatch EndPoint Security Insight Edition — это система постоянного мониторинга, диагно
29.01.2015 InfoWatch EndPoint Security сертифицирован ФСТЭК России

Компания InfoWatch, игрок российского рынка систем защиты корпоративной информации от внутренних угроз, получила сертификат ФСТЭК России на решение InfoWatch EndPoint Security. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Результаты сертификационных испытаний подтвердили, что программный продукт InfoWatch EndPoint Security соответствует руководящим до
28.01.2015 CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection

Компания CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection. Он разработан для защиты ноутбуков, настольных ПК и мобильных устройств удаленных сотрудников и включает возможности резервного копирования данных и безопасного доступ
26.01.2015 Security Studio Endpoint Protection 7.7 с поддержкой ОС Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2 поступил в продажу

Компания «Код Безопасности» объявила о поступлении в продажу обновленной версии комплексного средства защиты от интернет-угроз Security Studio Endpoint Protection. Как сообщили CNews в «Коде Безопасности», Security Studio Endpoint Protection 7.7 успешно прошла инспекционный контроль в ФСТЭК России для подтверждения соответствия
19.01.2015 «Кузнецкбизнесбанк» защитил информацию с помощью решений InfoWatch

ративной информации от внутренних угроз, завершила внедрение комплексной системы защиты от утечек информации InfoWatch Traffic Monitor Standard, а также решения для контроля рабочих станций InfoWatch EndPoint Security в АБ «Кузнецкбизнесбанк» (Кемеровская область). Об этом CNews сообщили в InfoWatch. Перед «Кузнецкбизнесбанком» встала задача по поиску системы, выявляющей и предотвращающей в
09.10.2014 Veeam анонсировала Endpoint Backup Free для резервирования данных с ноутбуков и ПК

Компания Veeam Software, поставщик решений, обеспечивающих доступность данных в современном ЦОД, представила Veeam Endpoint Backup Free — бесплатное автономное решение, с помощью которого пользователи смогут делать бэкап данных с ноутбуков и персональных компьютеров, работающих на основе Windows, на внутрен
02.06.2014 Новая версия СЗИ Security Studio Endpoint Protection поступила в продажу

В продажу поступило средство защиты информации (СЗИ) Security Studio Endpoint Protection 7.6, сертифицированное по новым требованиям ФСТЭК России, предъявляемым к средствам антивирусной защиты и системам обнаружения вторжений. Об этом CNews сообщили в компании «
25.02.2014 Вышла новая версия InfoWatch EndPoint Security для защиты рабочих станций СМБ-предприятий

Компания InfoWatch выпустила новую версию InfoWatch EndPoint Security — продукта, предназначенного для решения всех задач по управлению и защите рабочих станций корпоративной сети предприятия. Об этом CNews сообщили в InfoWatch. По словам разраб
17.02.2014 «Русагро-Инвест» под защитой Kaspersky Endpoint Security

льские станции организации. Перед началом проекта было проведено сравнительное исследование продуктов по информационной безопасности, в результате которого было принято решение использовать Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Именно это ПО, по отзыву заказчика, обеспечивает требуемый уровень безопасности сети в условиях ограниченности времени и ресурсов для внедрения. Внедрение решения
07.06.2013 Решения McAfee Complete Endpoint Protection обеспечат комплексную защиту — от микросхем до и приложений

Компания McAfee представила два новых комплекта: McAfee Complete Endpoint Protection — Enterprise и McAfee Complete Endpoint Protection — Business. Благодаря этим комплектам впервые стало возможно создать систему безопасности, связывающую всё — от мик
15.05.2013 InfoWatch обновила SMB-решение для защиты рабочих станций

Компания InfoWatch сообщила о выпуске обновленного решения InfoWatch EndPoint Security, ориентированного на защиту рабочих станций от различного вида угроз в компаниях малого и среднего бизнеса (small and medium business/SMB). Изучив потребности заказчиков SMB-с
29.04.2013 1С займется продвижением InfoWatch EndPoint Security на территории России

Группа компаний InfoWatch подписала дистрибьюторский договор с фирмой 1С, которая будет осуществлять продажи программного продукта InfoWatch EndPoint Security на территории Российской Федерации через все свои региональные подразделения. «Мы очень рады началу сотрудничества с компанией 1С, которое укрепит позиции InfoWatch в сегменте
04.02.2013 Три новых Ferarri - цена презентации продукта Касперского в Нью-Йорке

«Лаборатория Касперского» шумно презентовала в Нью-Йорке новое решение Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) для обеспечения корпоративной безопасности. Запуск продуктовой линейки происходил в отеле Dream Downtown в формате конференции о кибербезопасности крупных

15.11.2012 DeviceLock Endpoint DLP Suite получил сертификат Citrix Ready

Компания «Смарт Лайн Инк», разработчик программных средств защиты от утечек данных с компьютеров, сообщила о том, что программный комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite успешно прошел сертификацию по программе Citrix Ready. Пользователи серверов виртуализации XenApp теперь могут защищать свои виртуальные рабочие среды, созданные на базе XenA
24.10.2012 Symantec предлагает новое защитное решения для СМБ с возможностью управления из «облака»

Корпорация Symantec представила решение для защиты рабочих станций и серверов, предназначенное специально для компаний малого и среднего бизнеса — Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013. Решение предлагает средства централизованного управления как в виде облачного сервиса, таки в виде приложения, устанавливаемого на сервер компан
30.09.2011 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows и Kaspersky Security Center

«Лаборатория Касперского» анонсировала решение для защиты ПК и серверов Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows, а также средство централизованного управления системой ИТ-безопасности на предприятии Kaspersky Security Center. Новые решения используют современные технологии
21.07.2011 Softline поставила лицензии McAfee Endpoint Protection для Байкальской международной бизнес-школы

Компания Softline объявила о поставке лицензий McAfee Endpoint Protection в Байкальскую международную бизнес-школу Иркутского государственного университета (БМБШ ИГУ), специализирующуюся на разработке и выполнении инновационных проектов в области

18.07.2011 «Код Безопасности» выпустила Security Studio Endpoint Protection 7 с поддержкой Windows 7

Компания «Код Безопасности» сообщила о выходе новой версии Security Studio Endpoint Protection (SSEP) 7 — обновленного решения, предназначенного для централизованной защиты рабочих станций от внешних угроз. Изменения коснулись, в первую очередь, списка поддерживаемых

14.07.2011 Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12

Компания Symantec объявила о выходе Symantec Endpoint Protection 12. Согласно результатам исследования компании Dennis Labs, решение Symantec Endpoint Protection 12, работая в VDI-среде, обеспечило защиту от большего числа реальных
09.06.2011 Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux. В новой версии решения для защиты рабочих станций под управлением ОС Linux использован обновленный антивирусный движок Kaspersky Anti-Virus Engine 8.0, реализован
07.06.2011 FortiClient Endpoint Security Suite обеспечивает комплексную защиту ноутбуков и мобильных устройств

Российское представительство компании Fortinet — разработчика комплексных решений безопасности — объявило, что заказчики Fortinet по всему миру внедряют FortiClient Endpoint Security Suite в свою инфраструктуру, чтобы обеспечить защиту своих конечных точек и повысить общую безопасность сети. Среди них такие компании, как Accuity, Buongiorno, Ecofis, электр
27.05.2011 Symantec Endpoint Protection для защиты конечных точек сертифицирован ФСТЭК

Корпорация Symantec объявила о получении сертификата ФСТЭК на Symantec Endpoint Protection — решение корпоративного класса для комплексной защиты конечных точек (настольных компьютеров, ноутбуков, серверов, терминалов и т.п.) по 4 уровню контроля недекларированных
25.05.2011 Symantec предлагает новые средства для борьбы с кибератаками в традиционных и виртуальных средах

ля борьбы с особо опасными угрозами, нацеленные на организации любого размера и предназначенные для выявления и блокировки скоординированных, многоходовых атак на корпоративную систему. Так, Symantec Endpoint Protection 12 предложит организациям средства защиты, необходимые для эффективного блокирования как уже известных, так и новых киберугроз. В свою очередь, Symantec Protection Center 2.
28.04.2011 Вышел модуль централизованного управления для Security Studio Endpoint Protection

Компания «Код Безопасности» сообщила о выпуске модуля Administration Center, предназначенного для выполнения операций по централизованному управлению системой защиты Security Studio Endpoint Protection (SSEP). Входящий в состав обновленной версии SSEP инструмент Administration Center является бесплатным приложением, предназначенным для централизованного управления и развер

Публикаций - 179, упоминаний - 180

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4350 35
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 26
Microsoft Corporation 23828 23
InfoWatch - Инфовотч 954 17
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1116 14
Trend Micro 584 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6467 12
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 799 11
Sophos - SophosLabs 406 10
VMware 2198 10
Softline - Софтлайн 2226 9
Код Безопасности 499 8
Check Point Software Technologies 722 7
Apple Inc 11437 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 6
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 636 6
IBM - International Business Machines Corp 9276 6
7330 6
Intel Corporation 11783 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 395 5
X Corp - Twitter 2764 5
Commvault 169 4
Meta Platforms - Facebook 4358 4
Dell EMC 4958 4
Defender 119 4
Ivanti - ранее LANDesk 74 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 62 3
Bitdefender 150 3
TeamViewer 100 3
OpenText - Micro Focus - Novell 869 3
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 292 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1027 3
Webroot Software 31 3
Avira 57 3
Acronis - Акронис 440 3
Cisco Systems 4946 3
Nvidia Corp 3260 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 372 3
SAP SE 5003 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1294 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6351 2
Русагро Инвест 6 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 106 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 127 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 1
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 2 1
Московский ювелирный завод 13 1
Кредит Европа банк 54 1
Volkswagen Group - VW 264 1
Крокус Сити Молл 13 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Крокус банк КБ 3 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сток 1 1
Оренбургкоммунэлектросеть - ГУП коммунальных электрических сетей Оренбургской области 3 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 109 1
Walt Disney - 20th Century Fox 78 1
Абсолют Банк 190 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 208 1
НСПК - Национальная система платежных карт 651 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 308 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 21 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 364 1
РЖД - Российские железные дороги 1691 1
Почта России ПАО 2057 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 200 1
LinkedIn 597 1
Lockheed Martin 752 1
Visa International 1895 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3119 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18585 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9751 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3942 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2575 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 2
Президент Российской Федерации 3861 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2551 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1579 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 719 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1623 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 417 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 221 1
Роскачество - Российская система качества 30 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 34 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 79 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 28 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 77 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
АФТ - Ассоциация Финтех 70 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21263 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56023 74
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 68
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7075 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26730 66
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18256 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22758 39
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5563 39
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11303 35
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1747 28
Консоль 2516 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13816 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10439 24
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 726 22
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5241 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41519 15
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Оцифровка - Digitization 3988 13
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27051 13
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8668 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8460 12
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 302 12
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3595 12
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2064 12
Microsoft Windows 14763 49
Linux OS 8641 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3577 20
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 134 20
Google Android 12994 16
Broadcom - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 64 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2896 13
Kaspersky Internet Security 422 10
InfoWatch EndPoint Security - InfoWatch EndPoint Access Control 18 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 762 9
Apple iOS 7086 9
Veritas Symantec Altiris 59 7
Microsoft Exchange 1361 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1122 7
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 16 7
Apple macOS 1799 7
Microsoft Windows 7 1904 7
DeviceLock DLP 82 6
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 124 6
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 139 6
Microsoft Windows 10 1572 6
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 218 6
Kaspersky Security Center - KCS 57 6
Microsoft Teams - MS Teams 424 5
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 51 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 260 5
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 18 5
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 172 5
Microsoft Windows Server 2008 444 5
Apple macOS X - Rhapsody 1509 5
ESET NOD32 Remote Administrator Console 58 5
Microsoft Office 3532 5
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 139 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1601 4
HCL BigFix 10 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 4
VMware vSphere 518 4
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 4
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 13 4
ESET Endpoint Antivirus 9 4
Касперский Евгений 310 4
Касперская Наталья 280 4
Марцынкьян Сергей 19 2
Кадыков Иван 5 2
Белоусов Сергей 235 2
Левин Константин 31 2
Чапчаев Андрей 49 2
Лушин Илья 4 2
Гребенников Николай 29 2
Оганесян Ашот 106 2
Рябова Галина 24 2
Душа Игорь 13 2
Кандыбович Дмитрий 16 1
Палей Лев 47 1
Горбатько Александр 105 1
Арсентьев Андрей 63 1
Чачава Александр 82 1
Аитов Тимур 197 1
Гузев Иван 14 1
Гвоздев Дмитрий 111 1
Ермолаев Владимир 7 1
Янкин Андрей 27 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Коротнев Константин 32 1
Сметанев Игорь 7 1
Добровольский Николай 14 1
Гусев Дмитрий 63 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санжай 6 1
Борисов Сергей 20 1
Рустамов Рустам 300 1
Бударин Евгений 2 1
Нуйкин Андрей 42 1
Крылов Павел 23 1
Clawson Pat - Клоусон Пэт 1 1
Lianhe Wu - Ляньхэ У 1 1
Окулесский Василий 25 1
Хайретдинов Рустэм 68 1
Шабанов Илья 59 1
Тоболь Богдан 5 1
Рейман Леонид 1033 1
Россия - РФ - Российская федерация 127797 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40479 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50823 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13454 10
Европа 21554 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13113 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13861 5
Германия - Федеративная Республика 12230 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15568 3
Япония 13050 3
Италия - Итальянская Республика 4257 3
Франция - Французская Республика 7639 3
Россия - СФО - Новосибирск 3854 3
США - Калифорния 4690 3
Беларусь - Белоруссия 4651 2
Швеция - Королевство 3552 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15708 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6607 2
Польша - Республика 1867 2
Индия - Республика 5177 2
Европа Восточная 3019 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3454 2
Канада 4751 2
Израиль 2635 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2401 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2623 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 377 2
Америка Северная 3129 2
Грузия 1154 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1002 2
Европа Западная 1420 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 406 2
Казахстан - Республика 5107 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1062 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2456 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1905 1
Земля - планета Солнечной системы 10010 1
Южная Корея - Республика 6371 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43410 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11297 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11316 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9662 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43486 24
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25243 9
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4137 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8134 4
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1716 4
ММБ - малый бизнес и микробизнес 841 4
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5693 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2701 4
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Forrester Research 815 7
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Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 2
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Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Gartner Customer Choice 1 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
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B2B International 50 1
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Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
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