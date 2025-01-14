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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дрозд Алексей



14.01.2025 Четверть госслужащих используют недоверенные каналы в рабочей коммуникации 1
29.11.2024 «СерчИнформ КИБ» упростил работу с отчетами по инцидентам 1
14.11.2024 В «СерчИнформ КИБ» появился инструмент защищенной архивации файлов пользователей 1
05.11.2024 «СерчИнформ КИБ» упростил защиту от утечек на флешки 1
23.09.2024 «СерчИнформ КИБ» выявит инциденты в аудио из корпоративных мессенджеров 1
29.08.2024 «СерчИнформ»: больше половины ИБ-отделов нуждаются в SIEM-специалистах 1
29.05.2024 77% российских ИБ-специалистов согласны использовать в работе возможности ИИ 1
06.02.2024 «СёрчИнформ»: в каждой пятой российской ИТ-компании сотрудники плохо знают основы ИБ 1
10.08.2023 «Серчинформ КИБ» появилась возможность отправки уведомлений в Telegram 1
13.12.2022 «Сёрчинформ» и «Академия айти» запускают совместную программу ДПО по информационной безопасности для госслужащих 1
17.08.2022 «Сёрчинформ КИБ» проверяет надежность паролей сотрудников 1
13.07.2022 В зоне повышенного риска: как ИТ-компании должны защищать свой периметр 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
26.04.2021 «Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса 1
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей 1
05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности 2
28.11.2014 Шопинг онлайн: средства безопасности соревнуются с угрозами 2
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Дрозд Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Ростелеком 9700 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Xiaomi 1732 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Cambridge Analytica 47 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Thales Group 124 1
Microsoft Corporation 24624 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Белтелеком - Beltelecom 94 1
Polar - Полар 96 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Fortinet 387 1
АйТи 1365 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Radware 58 1
Ideco - Айдеко 71 1
Booz Allen Hamilton 32 1
Русское киберкомандование - Russian Cyber Command - Хакерская группировка 3 1
Telegram Group 1983 1
Цифра ГК 2426 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Lockheed Martin 756 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Volkswagen Group - VW 280 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Абсолют Банк 230 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
Microsoft Windows 15656 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Kaspersky OS 124 1
Apple - App Store 2890 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Microsoft Skype 2067 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Apache Logging Project - Log4j 25 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
МВД РФ - ИБД-Ф - Федеральный интегрированный банк данных 4 1
Fortinet FortiAI 1 1
Fortinet FortiEDR 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Linux OS 9936 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Чернов Даниил 79 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Писарев Михаил 26 1
Кашаев Алексей 18 1
Матвеев Лев 64 1
Ковалев Александр 161 1
Лукацкий Алексей 119 1
Хайрук Сергей 27 1
Ожегов Сергей 31 1
Ложкин Руслан 34 1
Севостьянов Александр 15 1
Нуйкин Андрей 47 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Кубарев Алексей 52 1
Коршунова Ирина 1 1
Земсков Григорий 2 1
Дворянский Александр 16 1
Здобнов Игорь 4 1
Косарим Руслан 7 1
Солодовников Денис 94 1
Арсентьев Андрей 67 1
Киселёв Алексей 60 1
Солодовников Кирилл 4 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Терехов Андрей 39 1
Минаев Андрей 15 1
Худякова Софья 3 1
Вакациенко Владимир 1 1
Куканов Антон 6 1
Арбатский Андрей 1 1
Измайлов Сергей 1 1
Андреева Анна 2 1
Парфентьев Алексей 128 1
Товстолип Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Европа 21767 2
Казахстан - Республика 5525 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Словакия - Словацкая Республика 471 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Украина 7608 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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