Дрозд Алексей
Дрозд Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Даниил 79 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Писарев Михаил 26 1
|Кашаев Алексей 18 1
|Матвеев Лев 64 1
|Ковалев Александр 161 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Ожегов Сергей 31 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Севостьянов Александр 15 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Кубарев Алексей 52 1
|Коршунова Ирина 1 1
|Земсков Григорий 2 1
|Дворянский Александр 16 1
|Здобнов Игорь 4 1
|Косарим Руслан 7 1
|Солодовников Денис 94 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Солодовников Кирилл 4 1
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Терехов Андрей 39 1
|Минаев Андрей 15 1
|Худякова Софья 3 1
|Вакациенко Владимир 1 1
|Куканов Антон 6 1
|Арбатский Андрей 1 1
|Измайлов Сергей 1 1
|Андреева Анна 2 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Товстолип Александр 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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