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Сбер InSales Инсейлс

Сбер - InSales - Инсейлс

inSales -  платформа управления онлайн-торговлей через сайт, на маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах


29.02.2024 inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty

льных сетях и мессенджерах, предлагает независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов компании. Программа на платформе BI.Zone Bug Bounty охватывает сайт и тикет-систему inSales, а также мобильные приложения для iOS и Android. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 100 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представ
16.06.2023 «Сберкорус» подключил inSales к кадровому ЭДО

Цифровая платформа электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового документооборота для сотрудников inSales. К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 190 сотрудников, половина из которых работает в удаленном формате. Цифровизация кадрового документооборота помогла ускорить на 70% процесс подписа
02.09.2021 Сбер ID стал доступен на платформе InSales

В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельц
01.07.2021 «Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales

«Сбер» закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки «Сбер» получил в InSales долю в размере 80%, 20% остаётся у трёх её основателей и топ-менеджеров. На базе р
13.04.2021 «Сбер» приобретает 80% в компании InSales

К экосистеме «Сбера» присоединяется платформа для управления онлайн-торговлей от компании InSales — сторонами была подписана юридически обязывающая документация по сделке. Решения

21.09.2016 InSales.ru запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в Telegram

Компания InSales.ru совместно с myBot.pro запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в мес
04.04.2016 InSales.ru совместно с ApiShip запустила сервис «InSales Доставка»

Платформа для интернет-магазинов InSales.ru запустила сервис-агрегатор служб доставки «InSales Доставка». Об это CNews

25.11.2015 Сервис Free-Kassa интегрирован платформой InSales

Сервис приема платежей Free-Kassa реализовал интеграцию для интернет-магазинов на платформе InSales. Об этом CNews сообщили в компании Free-Kassa. Платформа InSales позволяет самостоятельно создавать полноценные интернет-магазины без привлечения разработчиков и программистов. Д
18.12.2013 3,5 тыс. интернет-магазинов на базе InSales.ru подверглись мощной DDoS-атаке

Более 3,5 тыс. интернет-магазинов, работающих на коммерческой CMS InSales.ru, попали под мощную DDoS-атаку. По информации представителей InSales.ru, мас
17.04.2013 Магазины на InSales.ru смогут быстро создать мобильное приложение

Интернет-магазины на платформе InSales.ru получили возможность быстро создать мобильное приложение под iOS и Android. Компан
08.04.2013 InSales.ru в 2012 г. удвоила число клиентов

азина — подвела итоги прошедшего года. В целом, по данным компании, за прошедший год число клиентов InSales.ru удвоилось, увеличившись с 1250 до 2500. Совокупная стоимость заказов, обработанных
26.11.2012 InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб.

Платформа для создания интернет-магазинов InSales.ru объявила конкурс для веб-разработчиков приложений. Призовой фонд конкурса составля
28.02.2011 Mail.Ru интегрировали в платформу для онлайн-магазинов InSales

Mail.Ru API и компания InSales интегрировали в одноименную платформу для интернет-магазинов кнопку «Войти с Mail.Ru». Партнерство позволяет интернет-магазинам на платформе InSales в один клик интегрировать на

19.08.2010 Платформа для интернет-магазинов InSales интегрирована с «1С:Предприятием»

Компания InSales объявила об интеграции платформы для интернет-магазинов InSales с «1С:Предприятием 8.1» – системой программ, которая предназначена для автоматизации различных видов деятельности,
26.07.2010 «Лаборатория Касперского» и InSales запустили новый партнерский сервис: онлайн-магазин по продаже лицензионного ПО

«Лаборатория Касперского» и компания InSales объявили о запуске партнерского сервиса, предназначенного для создания онлайн-магазинов по продаже лицензионного программного обеспечения. Благодаря сервису InSales любой из офиц
25.03.2010 InSales и «QIWI Кошелек» запустили решение для приема оплаты в онлайн-магазинах

Платежная система «QIWI Кошелек» и платформа для интернет-магазинов InSales представили новое решение для приема предоплаты за заказы, сделанные в интернет-магазинах по всей России. Теперь все интернет-магазины, созданные на платформе InSales, могут пред

Публикаций - 53, упоминаний - 65

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7537 9
8353 8
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Google LLC 11880 3
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Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Naspers 83 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 1
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