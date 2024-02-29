Сбер - InSales - Инсейлс

inSales запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty льных сетях и мессенджерах, предлагает независимым исследователям кибербезопасности проверить защищенность ресурсов компании. Программа на платформе BI.Zone Bug Bounty охватывает сайт и тикет-систему inSales, а также мобильные приложения для iOS и Android. Размер вознаграждения зависит от критичности обнаруженных уязвимостей и может достигать 100 тыс. рублей. Об этом CNews сообщили представ

«Сберкорус» подключил inSales к кадровому ЭДО Цифровая платформа электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового документооборота для сотрудников inSales. К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 190 сотрудников, половина из которых работает в удаленном формате. Цифровизация кадрового документооборота помогла ускорить на 70% процесс подписа

Сбер ID стал доступен на платформе InSales В платформе по управлению онлайн-торговлей InSales появилась возможность добавлять авторизацию по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельц

«Сбер» закрыл сделку по приобретению InSales «Сбер» закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки «Сбер» получил в InSales долю в размере 80%, 20% остаётся у трёх её основателей и топ-менеджеров. На базе р

«Сбер» приобретает 80% в компании InSales К экосистеме «Сбера» присоединяется платформа для управления онлайн-торговлей от компании InSales — сторонами была подписана юридически обязывающая документация по сделке. Решения

InSales.ru запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в Telegram Компания InSales.ru совместно с myBot.pro запустила конструктор чат-ботов для интернет-магазинов в мес

InSales.ru совместно с ApiShip запустила сервис «InSales Доставка» Платформа для интернет-магазинов InSales.ru запустила сервис-агрегатор служб доставки «InSales Доставка». Об это CNews

Сервис Free-Kassa интегрирован платформой InSales Сервис приема платежей Free-Kassa реализовал интеграцию для интернет-магазинов на платформе InSales. Об этом CNews сообщили в компании Free-Kassa. Платформа InSales позволяет самостоятельно создавать полноценные интернет-магазины без привлечения разработчиков и программистов. Д

3,5 тыс. интернет-магазинов на базе InSales.ru подверглись мощной DDoS-атаке Более 3,5 тыс. интернет-магазинов, работающих на коммерческой CMS InSales.ru, попали под мощную DDoS-атаку. По информации представителей InSales.ru, мас

Магазины на InSales.ru смогут быстро создать мобильное приложение Интернет-магазины на платформе InSales.ru получили возможность быстро создать мобильное приложение под iOS и Android. Компан

InSales.ru в 2012 г. удвоила число клиентов азина — подвела итоги прошедшего года. В целом, по данным компании, за прошедший год число клиентов InSales.ru удвоилось, увеличившись с 1250 до 2500. Совокупная стоимость заказов, обработанных

InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб. Платформа для создания интернет-магазинов InSales.ru объявила конкурс для веб-разработчиков приложений. Призовой фонд конкурса составля

Mail.Ru интегрировали в платформу для онлайн-магазинов InSales Mail.Ru API и компания InSales интегрировали в одноименную платформу для интернет-магазинов кнопку «Войти с Mail.Ru». Партнерство позволяет интернет-магазинам на платформе InSales в один клик интегрировать на

Платформа для интернет-магазинов InSales интегрирована с «1С:Предприятием» Компания InSales объявила об интеграции платформы для интернет-магазинов InSales с «1С:Предприятием 8.1» – системой программ, которая предназначена для автоматизации различных видов деятельности,

«Лаборатория Касперского» и InSales запустили новый партнерский сервис: онлайн-магазин по продаже лицензионного ПО «Лаборатория Касперского» и компания InSales объявили о запуске партнерского сервиса, предназначенного для создания онлайн-магазинов по продаже лицензионного программного обеспечения. Благодаря сервису InSales любой из офиц