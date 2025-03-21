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Интеррос Точка Банк

Интеррос - Точка Банк

21.03.2025 Россияне, не умеющие программировать, смогут массово создавать собственные интернет-магазины. Такой сервис готовит «Яндекс» 1
15.11.2024 ИИ-стартап Tomoru запускает HR Tech-сервис на замену job-бордам 1
25.10.2024 «Точка» купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI 1
10.01.2024 Исследования Avito, банка «Точка» и Directum: бизнес применяет ИИ, но опасается генеративных онлайн-моделей 1
09.08.2023 «Контур.недвижимость» и банк «Точка» помогут оформить сделку без визитов в МФЦ 2
29.10.2020 Платформа для удаленной работы Zlaker обновила мобильное приложение 1
20.07.2017 Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение ИП – вкладчикам «Югры» дистанционно 1
14.03.2016 «МойСклад» интегрирован с банком «Точка» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:

МойСклад - Логнекс 110 1
Directum - Директум 1104 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1085 1
24TTL - 24ТТЛ 2 1
Tomoru - Томору 4 1
LG Electronics 3625 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Совкомбанк ПАО 260 1
Альфа-Банк 1784 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 361 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3885 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10390 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8176 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 309 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12876 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 308 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2102 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 395 1
Оповещение и уведомление - Notification 4730 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12172 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2552 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2895 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5378 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24710 1
AdTech - Look-alike, LaL - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 20 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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