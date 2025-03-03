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Федеральный закон 218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости


03.03.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2025 года 1
09.08.2023 «Контур.недвижимость» и банк «Точка» помогут оформить сделку без визитов в МФЦ 1
26.08.2022 Росреестр и «Авито» приняли меры по пресечению продажи выписок из ЕГРН 1
29.06.2022 Росреестр переходит на электронный вид взаимодействия с МФЦ 1
09.07.2021 За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 1
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
07.10.2019 Москвич вернул себе квартиру, которую у него украли с помощью поддельной электронной подписи 1
12.08.2019 Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки 1
01.06.2017 Онлайн-сервис «Росреестра» получил около 600 тысяч заявлений на регистрацию прав 1
28.02.2017 На сайте Росреестра доступны новые электронные сервисы 1
09.02.2017 Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через интернет по новому законодательству 1
01.02.2017 На сайте Росреестра доступна выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 1
30.01.2017 Росреестр запустил электронный сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости 1
23.01.2017 Росреестр запустил два доработанных в соответствии с новым законодательством сервиса 1
21.07.2016 Нормативная база для введения Единого государственного реестра недвижимости сформирована на 92% 1
16.12.2015 Росреестр совершенствует систему хранения документов 1
04.09.2014 Госдума рассмотрит законопроект о ведении Единого государственного реестра недвижимости исключительно в электронной форме 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Федеральный закон 218-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 1
Google LLC 11840 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1068 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
Интеррос - Точка Банк 7 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 14
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