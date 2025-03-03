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Федеральный закон 218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости
Федеральный закон 218-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7453 1
|Google LLC 11840 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1068 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 873 1
|Интеррос - Точка Банк 7 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
|Путин Владимир 3196 3
|Крашенинников Павел 17 2
|Володин Вячеслав 85 1
|Чащин Павел 2 1
|Салтовский Роман 2 1
|Мартынова Елена 87 1
|Ташлыков Константин 11 1
|Середа Артем 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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