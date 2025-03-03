Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2025 года 1

Росреестр переходит на электронный вид взаимодействия с МФЦ 1

За поимку своих двойников в интернете Росреестр заплатит 15 миллионов 1

В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1

На сайте Росреестра доступны новые электронные сервисы 1

Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через интернет по новому законодательству 1

На сайте Росреестра доступна выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 1

Росреестр запустил электронный сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости 1

Росреестр запустил два доработанных в соответствии с новым законодательством сервиса 1

Росреестр совершенствует систему хранения документов 1