Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2025 года

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Федеральное законодательство

Федеральный закон от 27 февраля 2025 г. №10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»

В Закон о госрегистрации недвижимости внесены поправки, согласно которым электронные образы документов, необходимых для кадастрового учета и (или) госрегистрации прав, могут быть заверены УКЭП кредитной организации, от которой исходит электронный документ, если факт издания (принятия), подлинность и достоверность таких документов могут быть проверены Росреестром.

Также предусмотрена возможность неприменения ряда оснований для приостановки кадастрового учета и регистрации прав, установленных Законом, в случае кадастрового учета и (или) госрегистрации прав, внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, осуществляемых в целях оказания мер поддержки лицам, пострадавшим в результате боевых действий и (или) в связи с наступлением ЧС.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 г.

Федеральный закон от 3 февраля 2025 г. №7-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11.1 и 17 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Составить электронное извещение о ДТП по форме, установленной Банком России, теперь можно не только с помощью портала госуслуг, но и на официальном сайте страховщика (через мобильное приложение) либо с использованием информсистем профессионального объединения страховщиков. Доступ к ним предоставляется в т. ч. через ЕСИА.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. №131 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами, организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам»

Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг информации в «антиотмывочных» целях. Это обусловлено изменением Закона о противодействии легализации преступных доходов. В частности, теперь он также распространяется на лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, и организаторов майнинг-пула. Помимо прочего, прописаны правила направления сведений по запросам ведомства.

Прежний порядок признан утратившим силу.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. №130 «О проведении эксперимента по предоставлению разработчикам программного обеспечения возможности добровольного подтверждения компетенций»

С 14 февраля 2025 г. стартует эксперимент по внедрению системы добровольного подтверждения компетенций для разработчиков программного обеспечения. Он продлится до конца 2026 г.

Цель эксперимента - предоставить разработчикам ПО на добровольной и бесплатной основе инструмент для проверки собственного уровня владения различными ИТ-компетенциями. С помощью цифровой платформы программисты независимо от уровня образования смогут пройти тесты и выполнить практические задания. В случае успешного прохождения испытаний они получат сертификат ИТ-компетенций, действующий 1 год.

Принять участие в эксперименте также смогут работодатели, подтвердившие готовность использовать сертификаты ИТ-компетенций для определения внутренней кадровой политики и при поиске кандидатов на вакантные должности.

Постановление вступает в силу с 14 февраля 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2025 г. №126 «О проведении на территории Московской области эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без его дублирования на бумажном носителе»

На территории Московской области решено провести эксперимент по направлению платежного документа по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без его дублирования на бумаге. Эксперимент продлится по 1 октября 2025 г. По итогам рассмотрят возможность его распространения на территорию всей страны.

Цель - повысить доступность получения квитанций и снизить объем бумажного документооборота.

При наличии согласия плательщика цифровая квитанция без дублирования на бумаге будет направляться в личный кабинет на региональном портале госуслуг Московской области и в личный кабинет в информационной системе оператора по приему платежей. Способ получения платежного документа можно будет изменить. Копию квитанции на бумаге можно будет получить в офисе оператора.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2025 г. №121 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Закреплено полномочие Росимущества по размещению на www.torgi.gov.ru решения об условиях приватизации федерального имущества, программы приватизации.

Урегулированы вопросы опубликования отчета о результатах приватизации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2025 г. №105 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. №2371»

Скорректирован порядок проведения эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства.

Установлено, что оператор созданной в рамках эксперимента информационно-аналитической системы вправе направлять пользователям через Госуслуги информационные сообщения о действиях, необходимых для реализации жизненных ситуаций, связанных с началом ведения предпринимательской деятельности. Условие - пользователь должен дать согласие на получение таких сообщений.

Введена ежегодная отчетность о промежуточных результатах эксперимента.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2025 г. №95 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. №480»

Правила торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии на оказание услуг связи действуют до 1 сентября 2031 г.

При продлении срока действия лицензии, выданной по результатам торгов, или внесении изменений в реестр в отношении лицензии, выданной по результатам торгов, новые торги не проводятся.

К заявке не нужно прилагать описание услуги связи, а также план и экономическое обоснование развития сети связи.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2025 г. №75 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №584»

Изменениями с 1 июля 2025 г. обеспечивается возможность использовать подсистему платформы согласий ЕСИА для выражения и отзыва физлицами согласий на осуществление организациями финансового рынка между собой информационного обмена, предусматривающего передачу относящихся к таким лицам сведений, включая персональные данные.

Минцифры не позднее 1 апреля 2025 г. поручено разработать совместно с Банком России единую методологию информационного взаимодействия между подсистемой платформы согласий ЕСИА и присоединенными информационными системами организаций финансового рынка. Поручение вступает в силу со дня опубликования постановления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2025 г. №74 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. №1955»

Скорректированы правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в ГИС мониторинга за оборотом маркированных товаров.

Доступ к ГИС также получат Генеральная прокуратура для согласования материалов контрольных (надзорных) мероприятий, а также СФР для предоставления госгарантий, мер соцзащиты, социальных услуг отдельным категориям граждан.

Указано, что Минтруд получает данные для организации реабилитации инвалидов, а МВД - для выявления и пресечения административных правонарушений.

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 февраля 2025 г. №25 «Об определении формы уведомления о выезде из Российской Федерации Федеральной службы безопасности Российской Федерации (территориального органа безопасности) и Службы внешней разведки Российской Федерации адвокатами, осведомленными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, порядка и способа направления (передачи) указанного уведомления в Министерство юстиции Российской Федерации»

Адвокаты, осведомленные в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, должны сообщать в ФСБ и СВР о выезде из России. Установлена форма уведомления. Его нужно направить не позднее чем за 30 дней до выезда из страны в виде бумажного документа в центральный аппарат Минюста или его территориальный орган того региона, членом адвокатской палаты которого является адвокат.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. №36 «Об утверждении Федеральной программы обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта»

С 1 марта 2025 г. до 1 марта 2031 г. будет действовать Федеральная программа обеспечения транспортной безопасности воздушного транспорта.

Она разработана в целях реализации международных договоров в области защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства и отражает требования по обеспечению транспортной безопасности, права и обязанности субъектов инфраструктуры и иных лиц.

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 февраля 2025 г. №55 «Об утверждении Положения о совете по классификации средств размещения»

В Закон о туристской деятельности были внесены поправки, предусматривающие возможность классификации всех средств размещения, а не только гостиниц. В целях рассмотрения вопросов по совершенствованию подходов к классификации средств размещения, рассмотрения жалоб на деятельность их владельцев, формирования рекомендаций органу по аккредитации в части приостановления, возобновления или прекращения действия классификации средств размещения сформируют специальный Совет.

Минэкономразвития утвердило положение о таком Совете. Его заседания будут проходить по мере необходимости, в т. ч. с учетом сроков рассмотрения вопросов о приостановлении, возобновлении и прекращении действия присвоенной средству размещения категории. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов и оформляются протоколами. Протокол в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направят в орган по аккредитации, в уполномоченные региональные органы власти и иным заинтересованным лицам (при необходимости).

Приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 января 2031 г.

Приказ ФСБ России от 4 февраля 2025 г. №43 «Об утверждении требований к защите информации о деятельности органов федеральной службы безопасности, составляющей профессиональную тайну»

Установлены требования к защите информации о деятельности органов ФСБ, составляющей профессиональную тайну.

Относимость данных к профессиональной тайне определяет лицо, которое подписывает (утверждает) документ. На нем проставляется отметка «Для служебного пользования».

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2025 г. №77/пр «О внесении изменений в состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», установленные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. №79/пр»

Скорректирован состав информации для размещения в ГИС ЖКХ. В частности, дополнительно включены сведения о лицензиях на управление многоквартирными домами. Поставщики сведений - органы госжилнадзора.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 7 февраля 2025 г. №52 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию» и указаний по ее заполнению»

Росстат утвердил новую форму статотчета №1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию». Определен порядок ее заполнения.

Сбор данных по новой форме проводится начиная с отчетного периода за февраль 2025 г.

Прежняя форма признана утратившей силу.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 3 февраля 2025 г. №42 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» и указаний по ее заполнению»

Обновлена форма федерального статнаблюдения №14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях». Приведены указания по ее заполнению.

Сроки и периодичность представления данных не изменились.

Письмо Банка России от 18 февраля 2025 г. №56-16/1356 «О рассмотрении обращения по вопросу соблюдения квалификационных требований к сотрудникам информационной безопасности»

Если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами не установлены требования к квалификации работников информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере, профстандарт «Специалист по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере» носит рекомендательный характер и может быть использован для определения требований к квалификации работников.

Кредитные организации вправе самостоятельно определять требования к уровню образования работников информационной безопасности при условии отсутствия в законодательстве соответствующих требований к квалификации.

Банк России планирует выпустить рекомендации по применению в корпоративной кадровой политике указанного профстандарта.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 февраля 2025 г. «Изменения в правилах включения ПО в реестр»

Для работы продуктов в единой программной среде вводится требование совместимости ПО с двумя ОС из реестра, а для ПАК - с одной. Минцифры отберет наиболее зрелые ОС с учетом проверки на дополнительные критерии, чтобы облегчить выбор разработчикам.

Для адаптации к новым условиям предусмотрен переходный период. Требования будут вступать в силу поэтапно. Начиная с 2026 г. - для большинства классов прикладного ПО. К 2028 г. - для промышленного ПО. Для софта, уже включенного в реестр, разработают свой план проверки. Сроки будут обсуждаться с отраслью.

Изменения направлены на поддержку коммерческих продуктов на рынке, они ограничивают включение в реестр аналогов, созданных госкомпаниями только для внутреннего использования. Госкомпании смогут разрабатывать и включать такие продукты в реестр при условии коммерциализации, подтверждая ее ежегодно. Первый раз - через год после попадания в реестр. Доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%.

Это требование затронет только узкий перечень классов софта (ОС, офисные пакеты, СУБД, антивирусы), где уже есть зрелые отечественные решения. Полный перечень классов будет установлен Минцифры. Для продуктов госкомпаний, уже включенных в реестр, предусмотрен переходный период.

Разработчикам будет предложена добровольная проверка на соответствие дополнительным требованиям (поддержка российских микропроцессоров, сертификатов безопасности, отсутствие уязвимостей и т.д.). Соответствие даст преференции при госзакупках и простимулирует внедрение крайне важных функций в отечественных решениях.

Несоответствие дополнительным требованиям не станет препятствием для включения ПО в реестр и не приведет к исключению из него.

Информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13 февраля 2025 г. «Росреестр полностью переходит на электронное взаимодействие с юридическими лицами»

С 1 марта 2025 г. вступает в силу закон, определяющий порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юрлицами.

С этой даты юрлица должны подавать документы и заявления на кадастровый учет и госрегистрацию прав только в электронной форме. Бумажные документы вернут без рассмотрения. Исключением являются случаи, когда стороной сделки, подлежащей госрегистрации, или сделки, на основании которой регистрируется соответствующее право, является физлицо (кроме договоров участия в долевом строительстве).

Также до 1 января 2026 г. возможность подачи заявления на бумаге сохранена за КФХ, садоводческими и огородническими товариществами, гаражными, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, ТСЖ. Кроме того, юрлицо вправе подать документы в регистрирующий орган на бумаге при наличии временной технической невозможности обращения в электронной форме.

Перечислены способы подачи электронных документов в Росреестр.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 февраля 2025 г. «На Госуслугах появились водительские чаты»

В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» заработали водительские чаты. Сообщить, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге теперь гораздо проще.

Общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. В сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его авто. Отключить чаты можно в любой момент.

Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений по дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день.

Письмо Банка России от 7 февраля 2025 г. №44-19/863 «О размещении информации на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»

На сайте Банка России размещены: технические требования к формированию показателей кредитной информации версии 4.0; единый технический формат направления источниками формирования кредитных историй данных в БКИ версии 4.0.

Версии применяются с 1 октября 2025 г.

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 февраля 2025 г. №3675-СН/Д17и «О представлении предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2026-2028 годы на реализацию ФЦП и капитальных вложений на обеспечение обороны страны, правоохранительной деятельности и безопасности государства в рамках государственного оборонного заказа»

Выпущены рекомендации по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. на реализацию федеральных целевых программ и капвложений на обеспечение обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности в рамках гособоронзаказа. Главные распорядители средств федерального бюджета до 24 февраля 2025 г. должны направить предложения в Минэкономразвития и коллегию Военно-промышленной комиссии.

Информация Банка России от 7 февраля 2025 г. «Банк России определил правила безопасного использования QR-кодов для платежей и переводов»

Банк России утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов. Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты.

В зависимости от видов QR-кодов систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, а также представлены типовые способы защиты. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду предусмотрены отдельные меры защиты.

Информация Федеральной налоговой службы от 3 февраля 2025 г. «Отчитаться о получении цифровой валюты теперь можно в Личном кабинете»

В Личных кабинетах налогоплательщика появилась новая функция. С помощью онлайн-сервиса можно направить информацию о получении цифровой валюты в налоговый орган. Налогоплательщики, которые занимаются майнингом цифровой валюты, должны отчитаться в уполномоченный орган о намайненной валюте не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором цифровая валюта была получена.

Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной электронной подписи. ИП и юрлица смогут направить информацию в случае включения в Реестр майнеров и операторов.