PropTech Property Technologies PMS Property Management System Система управления недвижимостью Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости
- PropTech – инновационные технологии, предназначенные для рынка недвижимости
- Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве
- Гостиничная индустрия
- Hotel Management - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство
|25.04.2024
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«Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
ния бизнесом любого масштаба — от небольшого семейного отеля до крупной сети. Отечественная система PMS (Property Management System, система управления недвижимостью) позволит отелям заменить п
|08.04.2024
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PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест»
например, пытаются сэкономить, оставляя автомобили на бесплатных паркингах в километре от дома. Получается, что проблема есть, а решение у нее неоптимальное – ни для УК, ни для жителей. «Домиленд» – PropTech-платформа, в партнерстве с «Самолет» предложили рынку более эффективное решение, в парадигме Win-Win, чтобы и УК, и покупателям квартир было хорошо и удобно. Все это стало основой «Аре
|26.11.2010
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«Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS
иступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в компании «Тюмень Водоканал». Работы осуществляются в режиме типового внедрения, на основе комплекса TRIM-PMS, говорится в сообщении «СпецТек». «Тюмень Водоканал» является одним из жизнеобеспечивающих предприятий Тюмени. Процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования предприятия в
|10.07.2009
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«Диаскан» будет управлять ТОиР с помощью ПО TRIM-PMS
недрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в Центре технической диагностики «Диаскан». Система создается на основе программного обеспечения TRIM-PMS – разработки НПП «СпецТек». ЦТД «Диаскан», дочернее общество «АК Транснефть», имеет собственный, оснащенный современным оборудованием завод по производству и испытанию устройств внутритрубн
|27.03.2008
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«Калининградгазавтоматика» внедряет TRIM-PMS
ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» внедряет программный продукт TRIM-PMS, призванный обеспечить учет и контроль расходования ресурсов для соблюдения графиков технического обслуживания и ремонта (ТОиР), хранение и анализ истории выполненных работ и т.д. TRIM-P
|06.10.2005
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Trim-PMS: коробочное ТОиР-решение
Специалисты НПП «СпецТек» разработали коробочное решение Trim — Planned Maintenance System (Trim-PMS), предназначенное для автоматизации управления планированием, проведением и обеспечением технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений н
|25.04.2002
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Cisco и HRS представили решение PMS Phone Mate для гостиничного бизнеса
Компании Cisco Systems и HRS (Hotel & Restaurant Systems) провели в Москве пресс-конференцию, где представили решение PMS Phone Mate, разработанное HRS для гостиничного бизнеса. Данное решение в марте текущего года было удостоено второго места на конкурсе Cisco для разработчиков XML-приложений для IP-телефонов
PropTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасенко Владимир 34 3
|Байшев Дмитрий 2 2
|Голованов Даниил 2 2
|Agee Robert - Эйджи Роберт 24 2
|Кудрин Алексей 124 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Кантор Дмитрий 1 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Hiscox Jeff - Хискокс Джефф 2 1
|Горбачев Александр 21 1
|Барменков Андрей 1 1
|Боклан Сергей 1 1
|Ахтямов Руслан 10 1
|Левина Анна 2 1
|Бяков Юрий 42 1
|Бобко Алексей 2 1
|Барболина Елена 4 1
|Перегудов Андрей 3 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Мыскин Роман 37 1
|Муромец Юлия 28 1
|Бирюков Сергей 3 1
|Саяпин Олег 3 1
|Дудин Сергей 3 1
|Магомедова Айна 1 1
|Кудрин Олег 1 1
|Грудина Мария 1 1
|Закусилов Вячеслав 6 1
|Южаков Алексей 27 1
|Яресько Александр 10 1
|Солонин Виталий 89 1
|Масленников Игорь 36 1
|Булатов Николай 7 1
|Блонов Роман 3 1
|Бобов Игорь 6 1
|Godell Lars - Годелл Ларс 3 1
|Сурменев Александр 7 1
|Жукова Анастасия 1 1
|Блюкова Валерия 3 1
|Елохин Дмитрий 1 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Ведомости 996 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Telecom.paper 194 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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