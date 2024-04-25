PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости

PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» например, пытаются сэкономить, оставляя автомобили на бесплатных паркингах в километре от дома. Получается, что проблема есть, а решение у нее неоптимальное – ни для УК, ни для жителей. «Домиленд» – PropTech-платформа, в партнерстве с «Самолет» предложили рынку более эффективное решение, в парадигме Win-Win, чтобы и УК, и покупателям квартир было хорошо и удобно. Все это стало основой «Аре