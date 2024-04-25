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Индексная книга (каталог) CNews*
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PropTech Property Technologies PMS Property Management System Система управления недвижимостью Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости

PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости


25.04.2024 «Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом

ния бизнесом любого масштаба — от небольшого семейного отеля до крупной сети. Отечественная система PMS (Property Management System, система управления недвижимостью) позволит отелям заменить п
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест»

например, пытаются сэкономить, оставляя автомобили на бесплатных паркингах в километре от дома. Получается, что проблема есть, а решение у нее неоптимальное – ни для УК, ни для жителей. «Домиленд» – PropTech-платформа, в партнерстве с «Самолет» предложили рынку более эффективное решение, в парадигме Win-Win, чтобы и УК, и покупателям квартир было хорошо и удобно. Все это стало основой «Аре
26.11.2010 «Тюмень Водоканал» внедряет систему ТОиР на базе TRIM-PMS

иступило к внедрению информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами в компании «Тюмень Водоканал». Работы осуществляются в режиме типового внедрения, на основе комплекса TRIM-PMS, говорится в сообщении «СпецТек». «Тюмень Водоканал» является одним из жизнеобеспечивающих предприятий Тюмени. Процессы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования предприятия в
10.07.2009 «Диаскан» будет управлять ТОиР с помощью ПО TRIM-PMS

недрения автоматизированной системы управления ремонтами и техническим обслуживанием оборудования в Центре технической диагностики «Диаскан». Система создается на основе программного обеспечения TRIM-PMS – разработки НПП «СпецТек». ЦТД «Диаскан», дочернее общество «АК Транснефть», имеет собственный, оснащенный современным оборудованием завод по производству и испытанию устройств внутритрубн
27.03.2008 «Калининградгазавтоматика» внедряет TRIM-PMS

ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» внедряет программный продукт TRIM-PMS, призванный обеспечить учет и контроль расходования ресурсов для соблюдения графиков технического обслуживания и ремонта (ТОиР), хранение и анализ истории выполненных работ и т.д. TRIM-P
06.10.2005 Trim-PMS: коробочное ТОиР-решение

Специалисты НПП «СпецТек» разработали коробочное решение Trim — Planned Maintenance System (Trim-PMS), предназначенное для автоматизации управления планированием, проведением и обеспечением технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений н
25.04.2002 Cisco и HRS представили решение PMS Phone Mate для гостиничного бизнеса

Компании Cisco Systems и HRS (Hotel & Restaurant Systems) провели в Москве пресс-конференцию, где представили решение PMS Phone Mate, разработанное HRS для гостиничного бизнеса. Данное решение в марте текущего года было удостоено второго места на конкурсе Cisco для разработчиков XML-приложений для IP-телефонов

Публикаций - 68, упоминаний - 75

PropTech и организации, системы, технологии, персоны:

Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 9
Cisco Systems 5114 8
Вест Концепт - West Concept 61 6
Рексофт - Reksoft 419 4
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 4
Samsung Electronics 10254 3
Beltel - Белтел 144 3
8213 3
Microsoft Corporation 24625 3
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Extron Electronics 62 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Штрих-М НТЦ 59 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Barsum - Барсум 9 2
Bureau Veritas 12 2
Infor - SoftBrands 5 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 2
LG Electronics 3614 1
HPE Aruba Networks 88 1
Crestron 100 1
Vivitek - Вивитек 19 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
HP Inc. 5685 1
1С-Рарус 887 1
Infor - infor business AG 240 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
Микротест 278 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 4
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Транснефть 299 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 2
Россети Ленэнерго 1700 2
MR Group - МР Групп 33 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Accor Hotels 15 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Ярэнерго - Ярославское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 6 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Мясокомбинат Елизовский 1 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 97 1
ФосАгро 126 1
Мосэнерго ПАО 128 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
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МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
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