Получите все материалы CNews по ключевому слову
Блонов Роман
СОБЫТИЯ
Блонов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Becar Asset Management - Миран ТК - PropTech Solutions - Проптек Компани 4 3
|Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 33 1
|ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
|Becar Asset Management - Миран ТК - PropTech Solutions - KaiZen FM 5 3
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 1
|Opera Browser - Браузер 1033 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405516, в очереди разбора - 733482.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.