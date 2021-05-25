Спецпроекты

ПО Софт Интеграция
|

Первый миллион Kaizen FM

ИТ-платформа Kaizen, созданная для управления мобильными сотрудниками и автоматизации сервисных процессов в сфере недвижимости, ритейла, ИТ, FM и PM, преодолела знаковый рубеж. Исполнители сделали уже 1 млн задач на этой платформе.

Меньше, чем за два года после своего запуска, инновационная ИТ-платформа Kaizen FM из «системы только для FM» стала полноценным мультимодульным продуктом, который начал использоваться и в ритейле, и в коммунальном хозяйстве, и даже в высокотехнологичных центрах обработки данных. Сегодня в системе объединены около 280 объектов и больше 1800 исполнителей. Ежедневно через Kaizen проходят тысячи заявок.

“Мы рады объявить об этом историческом моменте. Символично, что он произошел ровно в те дни, которые были объявлены нерабочими, но не для искусственного интеллекта. Все заявки обрабатываются им в круглосуточном режиме и распределяются среди тысяч исполнителей - как наших собственных, так и самозанятых подрядчиков. По нашим прогнозам, уже к началу следующего года объем задач, выполненных через наш IT-агрегатор Kaizen FM, удвоится», – сказал Роман Блонов, директор по развитию PropTech Миран.

Платформа Kaizen включает много модулей, из которых три основных: паспортизация, хелпдеск (обработка заявок) и модуль «интеллектуальной» отчетности и аналитики. Воедино они объединены удобным перечнем инструментов, позволяющих заказчику в два клика подавать заявки, отслеживать выполнение поставленных задач в реальном времени с любого своего устройства, оценивать работу и подтверждать выполнение.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо»

Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp

Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

Microsoft похоронила новую «революционную Windows»

Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного?

Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков