Becar Asset Management Миран ТК PropTech Solutions Проптек Компани

Becar Asset Management - Миран ТК - PropTech Solutions - Проптек Компани

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


08.12.2025 Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс» 1
15.03.2023 PropTech Solutions и HRS объединили усилия по цифровизации отелей 1
14.04.2022 Технополис «Химград» внедрил цифровую платформу Kaizen 1
25.05.2021 Первый миллион Kaizen FM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Becar Asset Management и организации, системы, технологии, персоны:

Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 33 1
HRS Гостиничные Ресторанные Системы 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57282 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33989 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11979 2
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 73 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9376 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18089 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73104 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11548 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4673 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 81 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1479 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12258 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8445 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13331 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11449 1
Becar Asset Management - Миран ТК - PropTech Solutions - KaiZen FM 5 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 222 1
Opera Browser - Браузер 1033 1
Блонов Роман 4 3
Мирзагаянов Рустам 1 1
Магомедова Айна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156726 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3253 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25973 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5319 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6961 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17393 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5393 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

