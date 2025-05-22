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HRS Гостиничные Ресторанные Системы


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Wone IT совместно с HRS завершили проект внедрения системы самостоятельного заселения Wroomify в Vasilievsky Hotel 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

HRS Гостиничные Ресторанные Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
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