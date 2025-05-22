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HRS Гостиничные Ресторанные Системы
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|Wone IT совместно с HRS завершили проект внедрения системы самостоятельного заселения Wroomify в Vasilievsky Hotel 1
HRS Гостиничные Ресторанные Системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 54 1
|WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
|HRS Гостиничные Ресторанные Системы - Opera PMS 2 1
|Opera Browser - Браузер 1026 1
|Wone IT - Wroomify 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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