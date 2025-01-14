Wone IT Wroomify
|14.01.2025
|Систему самостоятельного заселения в отель Wroomify включили в реестр российского ПО 1
Wone IT и организации, системы, технологии, персоны:
|Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
|Карякин Илья 2 1
|Шумаков Юрий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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