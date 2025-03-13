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Сочи Парк
АО «Сочи Парк» – тематический парк в России – открылся в 2014 году на территории «Сириус». На площади 25 гектаров в «Сочи Парке» расположены современные аттракционы для всей семьи.
Сочи Парк и организации, системы, технологии, персоны:
|Бусаргин Андрей 26 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Калугин Сергей 168 1
|Морозов Михаил 17 1
|Минасян Георгий 5 1
|Шмелева Елена 10 1
|Козлов Михаил 174 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Бяков Юрий 42 1
|Тюрина Ирина 2 1
|Рысакова Галина 11 1
|Погосян Тигран 23 1
|Копылов Александр 6 1
|Маслов Иван 3 1
|Индеев Валерий 1 1
|Кириллов Сергей 9 1
|Коневских Марина 4 1
|Берёзкин Максим 6 1
|Салов Алексей 2 1
|Романько Максим 4 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
|СамГУ - Самарский государственный университет 22 1
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