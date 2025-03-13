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Сочи Парк

Сочи Парк

АО «Сочи Парк» – тематический парк в России – открылся в 2014 году на территории «Сириус». На площади 25 гектаров в «Сочи Парке» расположены современные аттракционы  для всей семьи.


13.03.2025 Аналитика Bronevik.com: россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах 1
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
05.06.2024 «Сочи Парк» внедрил «СёрчИнформ SIEM» для контроля ИТ-инфраструктуры 2
21.05.2024 «МегаФон»: юные подмосковные и зубцовские футболисты победили в финале турнира «Будущее зависит от тебя» в Сочи 1
29.05.2023 «Билайн» улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи 2
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 1
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности 2
12.08.2015 «Астерос» продолжит строить инфраструктуру для российских парков развлечений и отдыха 1
14.07.2015 «Астерос» второй год подряд показывает сдержанный рост 1
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 1
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Сочи Парк и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9020 4
Ростелеком 9789 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1055 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 1
Samsung Electronics 10303 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
X Corp - Twitter 2851 1
Microsoft Corporation 24709 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 947 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 418 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 322 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
NICE Systems 65 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 1
IEK Group - ИнСАТ 12 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 1
Apple Inc 12177 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Технологии Будущего 150 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 2
Газпром нефть 626 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 340 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Библио-глобус 9 1
Сочи парк отель 2 1
Курорты Северного Кавказа - КСК 7 1
BMW Group 450 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 27 1
Афимолл ТРЦ 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1044 1
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MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 254 1
Google Android 14106 2
Apple iOS 7868 2
Microsoft Windows 15767 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 272 1
Microsoft Azure 1414 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Exchange 1746 1
F6 - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 12 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
Google Android Auto 34 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 1
Бусаргин Андрей 26 1
Ляпунов Игорь 123 1
Чурсин Игорь 20 1
Калугин Сергей 168 1
Морозов Михаил 17 1
Минасян Георгий 5 1
Шмелева Елена 10 1
Козлов Михаил 174 1
Шелепов Владимир 24 1
Бяков Юрий 42 1
Тюрина Ирина 2 1
Рысакова Галина 11 1
Погосян Тигран 23 1
Копылов Александр 6 1
Маслов Иван 3 1
Индеев Валерий 1 1
Кириллов Сергей 9 1
Коневских Марина 4 1
Берёзкин Максим 6 1
Салов Алексей 2 1
Романько Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1804 5
Европа 21833 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1677 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1986 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 1
Беларусь - Белоруссия 5740 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3009 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 1
Франция - Французская Республика 7870 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1130 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 871 1
Украина 7639 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1340 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 390 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 400 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 466 1
Бельгия - Брюссель 228 1
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Абхазия - Республика 172 1
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