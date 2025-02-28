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Sochi Digital Valley Цифровая долина Сочи (ЦДС)



28.02.2025 Портал Visit Sochi и каршеринг BelkaCar предложат маршруты для путешествий по Черноморскому побережью 1
19.02.2024 Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
15.02.2019 В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов 4
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1
06.02.2014 МТС обеспечит услугами связи крупнейшие гостиничные комплексы Сочи 1
04.10.2013 «Ростелеком» организует показ Олимпийских игр на площадках Live Site Sochi 2014 в российских городах 1
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 1
16.06.2011 Microsoft стала эксклюзивным поставщиком ПО для Олимпиады в Сочи 1
05.04.2011 «Триколор ТВ» расширил пакет каналов «Супер-Оптимум» 1
20.08.2009 Олимпийский комитет отобрал Сочи.ру 1
19.08.2009 «Оргкомитет «Сочи 2014» отобрал у портала домен sochi.ru 1
03.08.2007 Домен Sochi.pro продан за $300 1
11.07.2007 Киберсквоттер продает sochi.info за 15 млн. руб 1
11.07.2007 Слухи: sochi.info продан за ?5 млн 1

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Sochi Digital Valley и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
X Corp - Twitter 2850 2
Microsoft Corporation 24684 2
Ростелеком 9768 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
МегаФон 8969 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 328 1
Samsung Electronics 10296 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Цифровая долина - технопарк 4 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
NICE Systems 65 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Microsoft Technology Center 6 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
Xiaomi 1756 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 54 2
Атом - Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики 1 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Black & Decker 18 1
Сочи Парк 10 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 25 1
Администрация Краснодарского края 61 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7339 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3498 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13869 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6989 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 2
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Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
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VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 695 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 96 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5811 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 545 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
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Google Android 14083 3
Apple iOS 7853 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows 15744 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 1
Microsoft Azure 1412 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 153 1
Merlion - Citilink - SunWind 11 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
DIGMA FreeDrive - серия видеорегистраторов 9 1
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Селедкин Максим 2 2
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Пахомов Анатолий 3 1
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Прянишников Николай 292 1
Альтергот Игорь 2 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 10
Россия - РФ - Российская федерация 145653 8
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1671 2
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 868 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1324 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1973 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 201 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 1
Япония 13311 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 1
Германия - Берлин 716 1
Гватемала - Республика 58 1
Россия - СФО - Новосибирск 4336 1
Земля - планета Солнечной системы 10409 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3611 1
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Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 103 1
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