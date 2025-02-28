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Sochi Digital Valley Цифровая долина Сочи (ЦДС)
Sochi Digital Valley и организации, системы, технологии, персоны:
|Одинцев Николай 3 2
|Селедкин Максим 2 2
|Немкин Антон 37 1
|Пахомов Анатолий 3 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Погосян Тигран 23 1
|Калугин Сергей 168 1
|Морозов Михаил 17 1
|Копылов Александр 6 1
|Сопова Анна 6 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Прянишников Николай 292 1
|Альтергот Игорь 2 1
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