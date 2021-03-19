NICE Systems

ГК «Корус консалтинг» заключила партнерское соглашение с компанией NICE , разработчиком решений для омниканального взаимодействия с покупателями. С помощью аналитической платформы Nexidia и виртуального помощника NEVA, использующего технологии искусственного ин

Банк «Возрождение» и партнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов в целях ПОД/ФТ) и WLF (проверка клиентов и транзакций по контрольным спискам (перечен