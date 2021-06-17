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NICE Systems


17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE 3
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
08.04.2019 Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
12.12.2018 Есть ли будущее у колл-центра без речевой аналитики? 1
27.12.2017 InfoWatch представила дайджест главных утечек 2017 года 1
14.07.2017 PIN-коды 14 млн пользователей несколько месяцев пролежали в открытом доступе 4
06.07.2017 Сбербанк начнет узнавать клиентов по голосу 1
11.07.2016 Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage 2
08.07.2016 Вячеслав Морозов назначен директором по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ 1
12.02.2016 DIS Group вывела на рынок Казахстана новое решение для записи переговоров операторов контакт-центров 1
10.11.2015 «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения в международном аэропорту «Уфа» 1
14.07.2015 Softline автоматизировала управление ИТ-активами и сервисами «Ванкорнефти» 1
14.01.2015 «Астерос» автоматизировал управление персоналом банка «Тинькофф Кредитные Системы» 1
02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 1
21.10.2014 Банк «Тинькофф» впервые в России внедрил распознавание клиентов по голосу 2
31.07.2014 Symantec и CNews проведут в России хакерский турнир. Регистрация 1
22.07.2014 «Бинбанк» завершил первый этап создания хранилища данных на базе IBM BDW и автоматизации обязательной отчетности 1
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1
27.11.2013 Антифрод-решение в «Банк24.ру»: секрет израильских спецслужб 1
01.08.2013 СМС – самый эффективный способ связи с клиентом? 2
14.06.2013 Кризис подстегивает спрос на CRM 1
29.03.2013 Virgin Money оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Nice Systems 2
25.03.2013 "Телеком-Экспресс": как эффективно управлять сотрудниками контакт-центра 1
31.01.2013 Nice запустила облачное решение по оптимизации персонала 3
15.01.2013 Nice использует технологию голосовой биометрики в целях предотвращения мошенничества в колл-центрах 4
11.12.2012 Nice совместно с «Астерос» внедряет в Сочи комплекс решений по видеонаблюдению 6
10.12.2012 «Альфа-Банк» подвел итоги по направлению ИТ за третий квартал 2012 г. 1
31.01.2012 20 марта в Москве начнёт работу ХI Международный Call Center World Forum-2012 1
13.10.2011 Банк «Ренессанс Кредит» оптимизировал работу контактного центра с помощью решения NICE Systems 3
05.09.2011 «Газпромбанк» купил «Центр речевых технологий» 1
16.11.2010 Топ-менеджер InfoWatch возглавил Департамент ИБ в Oberon 1
26.10.2010 Мошенников на российских биржах ищет британское ПО 1
22.09.2010 «Астерос» создал контакт-центр для ТТК 1
14.07.2009 Oberon строит контакт-центр для торговой сети «МТ-Онлайн» 1
05.11.2008 «Крок» построил центр обработки вызовов для «Русского Стандарта Страхование» 1
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 1
14.03.2008 «Крок» и Avaya модернизировали контакт-центр Tele2 1

Публикаций - 41, упоминаний - 62

NICE Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Abbyy 800 3
Blue Prism 11 3
UIPath 27 3
Крок 1223 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 2
Everest Group 9 2
Xerox 520 2
IBM 3575 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
DIS Group Казахстан 1 1
Cisco Systems 2069 1
SAP SE 3228 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Stins Coman - Стинс Коман 28 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 245 1
Samsung Electronics 5749 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Астерос - Asteros 531 1
Automation Anywhere 4 1
TimelinePI 4 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Yota - Скартел 623 1
Konica Minolta 136 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Seiko Epson Corporation 336 1
Oberon - Оберон 40 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
KPMG - КПМГ 134 1
Fujitsu 751 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Альфа-Банк 1128 1
ВТБ24 583 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
МФУ - Многофункциональное устройство 600 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Abbyy FineReader 99 2
Google Android 10752 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iOS 5742 2
Abbyy FlexiCapture 128 2
Abbyy Mobile Capture 4 1
Abbyy Mobile Web Capture 3 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Abbyy Lingvo 109 1
Niсe Nexidia 1 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Abbyy Recognition Server 45 1
Abbyy Compreno 20 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 1
Шушкин Дмитрий 92 2
Соколюк Валерий 26 1
Шилак Ксения 28 1
Чимиричкина Мария 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Украина 3417 2
Китай - Тайвань 599 2
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Япония 2827 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Специальный административный район Гонконг 557 1
США - Милпитас 5 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Европа 3798 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Владивосток 868 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Южная Америка 315 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Кипр - Республика 249 1
Германия - Мюнхен 170 1
США - Калифорния 984 1
Северная Америка 1420 1
Испания - Королевство 1262 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
IDC - International Data Corporation 2738 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 2
Forrester Research 388 1
Research and Markets 17 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Docflow 61 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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