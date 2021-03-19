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NICE Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.03.2021
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Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE
ГК «Корус консалтинг» заключила партнерское соглашение с компанией NICE, разработчиком решений для омниканального взаимодействия с покупателями. С помощью аналитической платформы Nexidia и виртуального помощника NEVA, использующего технологии искусственного ин
|11.07.2016
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Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage
конкурса был выбран проект компании Oberon. По информации компании, программно-аппаратный комплекс Nice Systems способен обеспечить стабильность качества оказываемых услуг, повысить удовлетвор
|01.04.2016
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Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering
Банк «Возрождение» и партнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов в целях ПОД/ФТ) и WLF (проверка клиентов и транзакций по контрольным спискам (перечен
|02.08.2013
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«Банк24.ру» внедрил решение Nice Actimize для борьбы с финансовым мошенничеством в сфере ДБО
Компания DIS Group, дистрибьютор и партнер компании Nice Actimize в России и странах СНГ, сообщила о завершении проекта по созданию системы по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банке24.ру». Как расс
|29.03.2013
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Virgin Money оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Nice Systems
Компания Nice Systems объявила о том, что решение Nice Fizzback Voice of The Customer (VoC) было выбра
|31.01.2013
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Nice запустила облачное решение по оптимизации персонала
Компания Nice Systems объявила о запуске системы оптимизации персонала (Workforce Optimization/WFO), о
|15.01.2013
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Nice использует технологию голосовой биометрики в целях предотвращения мошенничества в колл-центрах
ьзуя контрольный список известных мошенников. Это решение объединяет в себе профессиональные знания Nice Actimize в области борьбы с мошенничеством и многолетний опыт компании по работе с колл-
|11.12.2012
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Nice совместно с «Астерос» внедряет в Сочи комплекс решений по видеонаблюдению
ста. В рамках проекта в инфраструктуру Сочи будет внедрен весь спектр продуктов для видеонаблюдения Nice Systems — система многофакторного ситуационного менеджмента Nice Situator и ПО управлени
|13.10.2011
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Банк «Ренессанс Кредит» оптимизировал работу контактного центра с помощью решения NICE Systems
клиентов было использовано программное обеспечение NICE Perform 3.2 Quality Management от компании NICE Systems — поставщика решений для организации работы контакт-центров. В банке уже применя
|22.06.2000
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Dictaphone подала иск на $100 млн. против израильской Nice Systems
иск в Федеральный Суд США и Окружной Суд штата Коннектикут на $100 млн. против израильской компании Nice Systems, обвиняя ее в нарушении ряда патентов на технологии цифровой записи данных, виде
NICE Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколюк Валерий 31 2
|Погосян Тигран 26 2
|Кондратьев Дмитрий 34 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Морозов Вячеслав 17 2
|Бекетов Вячеслав 3 1
|Раевский Роман 16 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Шилак Ксения 28 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мякишева Марина 84 1
|Круглова Оксана 4 1
|Китаев Алексей 4 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Резник Павел 1 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Хитров Михаил 26 1
|Кузнецова Ольга 14 1
|Михалин Борис 8 1
|Семенов Николай 26 1
|Волков Андрей 16 1
|Земцова Татьяна 10 1
|Шульман Александр 8 1
|Борисов Пётр 10 1
|Гавриленко Анатолий 11 1
|Копылов Александр 6 1
|Самолюбова Александра 6 1
|Ларина Ирина 6 1
|Чекальский Виктор 4 1
|Корнев Александр 7 1
|Борисовец Дмитрий 2 1
|Качура Сергей 5 1
|Черепов Сергей 1 1
|Филин Кирилл 1 1
|Крылов Денис 2 1
|Дробышевская Алена 11 1
|Горячий Юрий 1 1
|Гужновская Елена 6 1
|Ломакова Анастасия 1 1
|Лобанов Антон 2 1
|IEEE Access 20 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
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