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NICE Systems

NICE Systems

СОБЫТИЯ

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19.03.2021 Клиенты «Корус консалтинг» повысят эффективность контакт-центров с помощью решений NICE

ГК «Корус консалтинг» заключила партнерское соглашение с компанией NICE, разработчиком решений для омниканального взаимодействия с покупателями. С помощью аналитической платформы Nexidia и виртуального помощника NEVA, использующего технологии искусственного ин
11.07.2016 Бинбанк оптимизирует качество услуг с внедрением Nice Engage

конкурса был выбран проект компании Oberon. По информации компании, программно-аппаратный комплекс Nice Systems способен обеспечить стабильность качества оказываемых услуг, повысить удовлетвор
01.04.2016 Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

Банк «Возрождение» и партнер проекта, компания DIS Group, объявили о внедрении в банке трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (соответствие требованиям FATCA), CDD (проверка и оценка риска клиентов в целях ПОД/ФТ) и WLF (проверка клиентов и транзакций по контрольным спискам (перечен
02.08.2013 «Банк24.ру» внедрил решение Nice Actimize для борьбы с финансовым мошенничеством в сфере ДБО

Компания DIS Group, дистрибьютор и партнер компании Nice Actimize в России и странах СНГ, сообщила о завершении проекта по созданию системы по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банке24.ру». Как расс
29.03.2013 Virgin Money оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Nice Systems

Компания Nice Systems объявила о том, что решение Nice Fizzback Voice of The Customer (VoC) было выбра
31.01.2013 Nice запустила облачное решение по оптимизации персонала

Компания Nice Systems объявила о запуске системы оптимизации персонала (Workforce Optimization/WFO), о
15.01.2013 Nice использует технологию голосовой биометрики в целях предотвращения мошенничества в колл-центрах

ьзуя контрольный список известных мошенников. Это решение объединяет в себе профессиональные знания Nice Actimize в области борьбы с мошенничеством и многолетний опыт компании по работе с колл-
11.12.2012 Nice совместно с «Астерос» внедряет в Сочи комплекс решений по видеонаблюдению

ста. В рамках проекта в инфраструктуру Сочи будет внедрен весь спектр продуктов для видеонаблюдения Nice Systems — система многофакторного ситуационного менеджмента Nice Situator и ПО управлени
13.10.2011 Банк «Ренессанс Кредит» оптимизировал работу контактного центра с помощью решения NICE Systems

клиентов было использовано программное обеспечение NICE Perform 3.2 Quality Management от компании NICE Systems — поставщика решений для организации работы контакт-центров. В банке уже применя
22.06.2000 Dictaphone подала иск на $100 млн. против израильской Nice Systems

иск в Федеральный Суд США и Окружной Суд штата Коннектикут на $100 млн. против израильской компании Nice Systems, обвиняя ее в нарушении ряда патентов на технологии цифровой записи данных, виде

Публикаций - 70, упоминаний - 82

NICE Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 20
Крок - Croc 1964 10
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Cisco Systems 5372 7
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 7
Verint Systems 43 6
NICE Actimize 11 6
Oracle Corporation 7074 6
Genesys 216 5
Oberon - Оберон 62 5
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
UIPath 119 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
Nuance Communications - ScanSoft 88 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Broadcom - VMware 2610 3
МегаФон 10742 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
HP Inc. 5883 3
Sony 6739 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 3
Blue Prism 33 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Teleopti 16 2
Samsung Electronics 11064 2
SAP SE 5601 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Veeam Software 345 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Альфа-Банк 1979 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Русский стандарт Банк 509 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Barclays 122 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Банк24.ру 72 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
TWINO - Moneza - Монеза ММК - Макро Микрокредитная компания 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
TASE - Tel Aviv Stock Exchange - Тель-Авивская фондовая биржа 5 1
Цезарь Сателлит 43 1
Daikin Industries 64 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 17 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
InCity - Модный континент 14 1
Русский Стандарт Страхование 11 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Сочи Парк 15 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
C.E. Unterberg Towbin 11 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Northwestern Mutual 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация Краснодарского края 64 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
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Microsoft Windows 16882 4
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 4 3
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Google Android 15243 3
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Abbyy Мониторинг 8 2
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 2
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Apple iOS 8583 2
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ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Niсe Nexidia 1 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
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Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Abbyy Compreno 21 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 6 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
ILOVEYOU - LoveLetter - компьютерный вирус 115 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 1
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Diasoft FA# Treasury 15 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 1
NICE Actimize AML - Anti-Money Laundering 1 1
NICE Actimize Visual Modeler 1 1
Соколюк Валерий 31 2
Погосян Тигран 26 2
Кондратьев Дмитрий 34 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Морозов Вячеслав 17 2
Бекетов Вячеслав 3 1
Раевский Роман 16 1
Краснопольский Андрей 10 1
Шилак Ксения 28 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
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Китаев Алексей 4 1
Сабашный Вадим 6 1
Резник Павел 1 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Хитров Михаил 26 1
Кузнецова Ольга 14 1
Михалин Борис 8 1
Семенов Николай 26 1
Волков Андрей 16 1
Земцова Татьяна 10 1
Шульман Александр 8 1
Борисов Пётр 10 1
Гавриленко Анатолий 11 1
Копылов Александр 6 1
Самолюбова Александра 6 1
Ларина Ирина 6 1
Чекальский Виктор 4 1
Корнев Александр 7 1
Борисовец Дмитрий 2 1
Качура Сергей 5 1
Черепов Сергей 1 1
Филин Кирилл 1 1
Крылов Денис 2 1
Дробышевская Алена 11 1
Горячий Юрий 1 1
Гужновская Елена 6 1
Ломакова Анастасия 1 1
Лобанов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Израиль 2856 8
Европа 24964 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Испания - Королевство 3840 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Китай - Тайвань 4245 3
Украина 7928 3
Казахстан - Республика 6048 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Израиль - Тель-Авив 123 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 2
Израиль - Хайфа 58 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ванкорское нефтегазовое месторождение 23 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Греция - Афины 124 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
США - Лексингтон 31 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Имеретинская низменность 21 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
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