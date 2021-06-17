Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NICE Systems
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 62
NICE Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
|ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Соколюк Валерий 26 1
|Шилак Ксения 28 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 2
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 2
|Forrester Research 388 1
|Research and Markets 17 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
|ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru