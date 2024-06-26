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Nuance Communications ScanSoft
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|26.06.2024
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Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США
eisinger опасается, что личные данные более чем миллиона ее пациентов были похищены, и утверждает, что вероятным виновником этого является бывший сотрудник производителя программного обеспечения (ПО) Nuance, который является дочерней компанией Microsoft. Об этом в конце июня 2024 г. сообщило издание The Register. В компании Geisinger объявили о результатах расследования взлома ИТ-системы ко
|12.04.2021
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Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri
Новое приобретение Microsoft Корпорация Microsoft сообщила о достижении договоренности с компанией Nuance о ее приобретении. В собственность Microsoft она перейдет в обмен на $19,7 млрд. В пересчете на ценные бумаги это составляет приблизительно $56 за одну акцию, что на 23% выше их стоимост
|20.02.2018
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Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса»
Прощание со Swype KeyboardКомпания Nuance Communications прекращает развитие популярной клавиатуры Swype Keyboard с функцией рас
|17.06.2014
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Создатель Apple Siri и владелец клавиатуры Swype может быть продан Samsung
Компания Nuance Communications провела переговоры о продаже своего бизнеса. В обсуждении участвовали S
|28.08.2013
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Abbyy одержала большую победу. На кону было дальнейшее существование компании
Российская компания Abbyy выиграла суд против американской Nuance Communications, обвинившей Abbyy в нарушении прав на патенты и оформление упаковки тов
|19.03.2012
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Nuance представила решения для обслуживания клиентов с возможностью интеграции голосовой биометрии в мобильные приложения
Компания Nuance Communications представила Nuance Mobile Advantage – набор решений для создания мобиль
|21.12.2011
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Nuance купила своего конкурента компанию Vlingo
Компания Nuance, разработчик технологий распознавания речи, объявила о приобретении фирмы Vlingo, которая также занимается созданием программных продуктов для распознавания речи на мобильных устройствах
|07.10.2011
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Nuance купила стартап Swype за сумму более $100 млн
Компания Nuance, разработчик технологий распознавания речи, объявила о приобретении стартапа Swype. Компания Swype является создателем достаточно известного приложения, с помощью которого пользователи м
|14.07.2011
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iPhone стал понимать команды с голоса
Компания Nuance, поставщик технологий распознавания речи для профессиональных нужд, 14 июля объявила о запуске своей новой разработки, с помощью которой пользователи смогут проводить голосовой поиск на
|09.10.2009
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Nuance представила новый голос для синтеза речи на русском языке
Компания Nuance представила новый голос на русском языке для 5-ой версии программы Nuance Vocalizer. Созданный с применением последних разработок, новый женский голос Milena может использоваться
|27.01.2009
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Nuance и IBM вместе займутся технологиями распознавания речи
частным и корпоративным пользователям, операторам и партнерам обеих компаний во всем мире. Инженеры Nuance и IBM будут сотрудничать в сфере интеграции технологий IBM в решения Nuance. Ка
|05.12.2008
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Nuance открыла представительство в Москве
Компания Nuance Communications, в рамках стратегии по расширению глобального присутствия Nuance и стим
|03.10.2005
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Yahoo запретили красть коммерческие тайны
Верховный суд графства Санта-Клара в Калифорнии временно запретил бывшим инженерам компании Nuance Communications, нанятым Yahoo, работать над разработкой интерактивных речевых технолог
|28.04.2003
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ScanSoft приобрел SpeechWorks за $132 млн.
В конце прошлой неделе в США произошло слияние двух компаний, разрабатывающих технологии обработки цифровых изображений и звука: ScanSoft из штата Нью-Йорк приобрела бостонскую SpeechWorks International. Сумма покупки составила $132 млн. акциями - за каждую акцию SpeechWorks ее акционеры получат 0,86 акции ScanSoft
|22.02.2002
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Nuance начнет поставки ПО для распознавания голоса порталу Yahoo!
Представители компании Nuance Communications, специализирующейся на разработке ПО, заявили, что достигнуто соглашени
|20.10.2000
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Microsoft и ScanSoft расширят сотрудничество в сфере решений для электронных документов
Компании Microsoft и ScanSoft сообщили о совместной работе над созданием новых решений в сфере электронной документации. Для этого Microsoft заключила лицензионное соглашение на технологии ScanSoft сегментир
|19.01.2000
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ScanSoft купил своего конкурента, компанию Caere, за $140 млн
Компания ScanSoft, разработчик приложения для цифрового сканирования, объявила о покупке своего конкурента, фирмы Caere. Сделка оценивается в $140 млн. Интеграция этих компаний имеет своей целью усилить
Nuance Communications и организации, системы, технологии, персоны:
|NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 26 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
|W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 3
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
|IDC - International Data Corporation 4999 1
|Gartner - Гартнер 3671 1
|Pen Test Partners 6 1
|Strategy Analytics 285 1
|Informa - Ovum - Omdia 156 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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