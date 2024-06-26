Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США eisinger опасается, что личные данные более чем миллиона ее пациентов были похищены, и утверждает, что вероятным виновником этого является бывший сотрудник производителя программного обеспечения (ПО) Nuance, который является дочерней компанией Microsoft. Об этом в конце июня 2024 г. сообщило издание The Register. В компании Geisinger объявили о результатах расследования взлома ИТ-системы ко