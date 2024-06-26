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Nuance Communications ScanSoft

Nuance Communications - ScanSoft

СОБЫТИЯ

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26.06.2024 Сразу после увольнения из «дочки» Microsoft ее сотрудник взломал систему здравоохранения США

eisinger опасается, что личные данные более чем миллиона ее пациентов были похищены, и утверждает, что вероятным виновником этого является бывший сотрудник производителя программного обеспечения (ПО) Nuance, который является дочерней компанией Microsoft. Об этом в конце июня 2024 г. сообщило издание The Register. В компании Geisinger объявили о результатах расследования взлома ИТ-системы ко
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri

Новое приобретение Microsoft Корпорация Microsoft сообщила о достижении договоренности с компанией Nuance о ее приобретении. В собственность Microsoft она перейдет в обмен на $19,7 млрд. В пересчете на ценные бумаги это составляет приблизительно $56 за одну акцию, что на 23% выше их стоимост
20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса»

Прощание со Swype KeyboardКомпания Nuance Communications прекращает развитие популярной клавиатуры Swype Keyboard с функцией рас
17.06.2014 Создатель Apple Siri и владелец клавиатуры Swype может быть продан Samsung

Компания Nuance Communications провела переговоры о продаже своего бизнеса. В обсуждении участвовали S
28.08.2013 Abbyy одержала большую победу. На кону было дальнейшее существование компании

Российская компания Abbyy выиграла суд против американской Nuance Communications, обвинившей Abbyy в нарушении прав на патенты и оформление упаковки тов
19.03.2012 Nuance представила решения для обслуживания клиентов с возможностью интеграции голосовой биометрии в мобильные приложения

Компания Nuance Communications представила Nuance Mobile Advantage – набор решений для создания мобиль
21.12.2011 Nuance купила своего конкурента компанию Vlingo

Компания Nuance, разработчик технологий распознавания речи, объявила о приобретении фирмы Vlingo, которая также занимается созданием программных продуктов для распознавания речи на мобильных устройствах
07.10.2011 Nuance купила стартап Swype за сумму более $100 млн

Компания Nuance, разработчик технологий распознавания речи, объявила о приобретении стартапа Swype. Компания Swype является создателем достаточно известного приложения, с помощью которого пользователи м
14.07.2011 iPhone стал понимать команды с голоса

Компания Nuance, поставщик технологий распознавания речи для профессиональных нужд, 14 июля объявила о запуске своей новой разработки, с помощью которой пользователи смогут проводить голосовой поиск на

09.10.2009 Nuance представила новый голос для синтеза речи на русском языке

Компания Nuance представила новый голос на русском языке для 5-ой версии программы Nuance Vocalizer. Созданный с применением последних разработок, новый женский голос Milena может использоваться

27.01.2009 Nuance и IBM вместе займутся технологиями распознавания речи

частным и корпоративным пользователям, операторам и партнерам обеих компаний во всем мире. Инженеры Nuance и IBM будут сотрудничать в сфере интеграции технологий IBM в решения Nuance. Ка
05.12.2008 Nuance открыла представительство в Москве

Компания Nuance Communications, в рамках стратегии по расширению глобального присутствия Nuance и стим
03.10.2005 Yahoo запретили красть коммерческие тайны

Верховный суд графства Санта-Клара в Калифорнии временно запретил бывшим инженерам компании Nuance Communications, нанятым Yahoo, работать над разработкой интерактивных речевых технолог
28.04.2003 ScanSoft приобрел SpeechWorks за $132 млн.

В конце прошлой неделе в США произошло слияние двух компаний, разрабатывающих технологии обработки цифровых изображений и звука: ScanSoft из штата Нью-Йорк приобрела бостонскую SpeechWorks International. Сумма покупки составила $132 млн. акциями - за каждую акцию SpeechWorks ее акционеры получат 0,86 акции ScanSoft

22.02.2002 Nuance начнет поставки ПО для распознавания голоса порталу Yahoo!

Представители компании Nuance Communications, специализирующейся на разработке ПО, заявили, что достигнуто соглашени
20.10.2000 Microsoft и ScanSoft расширят сотрудничество в сфере решений для электронных документов

Компании Microsoft и ScanSoft сообщили о совместной работе над созданием новых решений в сфере электронной документации. Для этого Microsoft заключила лицензионное соглашение на технологии ScanSoft сегментир
19.01.2000 ScanSoft купил своего конкурента, компанию Caere, за $140 млн

Компания ScanSoft, разработчик приложения для цифрового сканирования, объявила о покупке своего конкурента, фирмы Caere. Сделка оценивается в $140 млн. Интеграция этих компаний имеет своей целью усилить

Публикаций - 89, упоминаний - 111

Nuance Communications и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25857 15
IBM - International Business Machines Corp 9718 13
Nuance - SpeechWorks - Applied Language Technologies 38 11
Apple Inc 13267 11
Google LLC 12780 11
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 7
LHSP - Lernout & Hauspie Speech Products 39 6
AT&T Inc 1726 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 5
Sony 6754 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 5
Samsung Electronics 11131 4
Meta Platforms - Facebook 4632 4
Intel Corporation 12865 4
Xerox - The Haloid Company 1169 4
AOL Inc - America Online 1883 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Amazon Inc - Amazon.com 3303 3
X Corp - Twitter 2942 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5822 3
Fujitsu 2109 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Yahoo! 3729 3
Genesys 215 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
NICE Systems 70 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 239 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 2
Nuance - Vlingo 8 2
Visioneer Inc 21 2
Nielsen Holdings - Gracenote - Gracenote CDDB - Gracenote Compact Disc Data Base 15 2
ТИС - Титан Информационный сервис 4 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1705 2
Dell EMC 5204 2
Cisco Systems 5378 2
Yandex - Яндекс 9350 2
Xiaomi - Сяоми 2278 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
Honda Motor Company - HND 241 4
BMW Group 485 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 94 2
Amtrak - National Railroad Passenger Corporation - Амтрак - Национальная железнодорожная пассажирская корпорация 10 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Microsoft - LinkedIn 708 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 2
Ford 437 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 205 2
British Airways - British Midland International 127 2
Barclays 122 2
Volkswagen Audi Group 233 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 2
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 1
Chevrolet 42 1
Honda - Acura 19 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания - ИЭС 16 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 33 1
LegalPics - ЛигалПикс 1 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 6 1
ABRT Venture Fund 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9002 1
ГПБ - Газпромбанк 1287 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1545 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 539 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 304 1
Renault Groupe 166 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 1
Walt Disney Company 649 1
Runa Capital 158 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6009 2
Судебная власть - Judicial power 2522 2
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3458 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 636 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
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