Honda Acura

Honda - Acura

СОБЫТИЯ

10.12.2025 Хуже подержанных Tesla нет ничего. Машины Маска признали самыми ненадежными автомобилями на вторичном рынке США 1
13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 1
28.03.2022 Автомобили Honda можно угнать элементарной хакерской атакой 1
12.09.2014 Honda представила свой беспилотный автомобиль 1
09.04.2014 Рынок автомобильных систем защиты от аварий ждет бурный рост 1
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 3
01.02.2013 Honda интегрирует Accord с Apple Siri 1
22.10.2008 30-метровый телескоп получит бесшумный детектор 1
09.09.2005 Плеер iPod скрестили с мобильником 1
09.09.2005 Apple будет встраивать плееры iPod в автомобили 1
06.09.2004 IBM и Honda построили говорящий автомобиль 1
06.09.2004 IBM и Honda построили говорящий автомобиль 1
09.03.2004 "Умный" седан с "начинкой" от Intel 1
08.12.2003 США: Bluetooth имеет большие перспективы 1
03.09.2002 Microsoft стремится на рынок телематических систем 1
03.09.2002 Microsoft стремится на рынок телематики 1
17.12.2001 Verizon Wireless получила заказ от Wingcast на услуги связи для автомобилистов 1
09.08.2001 AT&T Wireless обеспечит связью каждый автомобиль DaimlerChrysler 1

Apple Inc 12628 4
Microsoft Corporation 25237 3
Intel Corporation 12541 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
Qualcomm Technologies 1909 2
Hystax - Хайстекс 17 2
Qualcomm Wingcast 6 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
AT&T Inc 1697 1
Google LLC 12258 1
Lenovo Motorola 3530 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
Softline - Софтлайн 3263 1
SAP SE 5428 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
Broadcom - VMware 2492 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Oracle Corporation 6867 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 1
Nginx - Энджайникс 186 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 54 1
Veeam Software 327 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 1
Honda Motor Company - HND 238 13
Volkswagen Audi Group 224 8
Toyota - Lexus 82 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 5
Volkswagen Group - VW 300 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 4
BMW Group 465 3
Ford 424 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Renault Groupe 164 2
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 2
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Gordon and Betty Moore Foundation - Фонд Гордона и Бетти Мур 3 1
Saab AB - Saab Automobile AB 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Skoda - Škoda Auto 53 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Hyundai Motor Company 419 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Volvo Cars 257 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Chevrolet 41 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12904 4
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3525 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 2
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 131 2
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 169 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 185 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 88 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 974 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1208 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Honda Accord 16 2
Honda Odyssey 2 2
IBM Embedded ViaVoice - IBM Embedded Security Subsystem - IBM Smart and Embedded Device Security 6 2
Apple iPod 1550 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 2
Microsoft Windows 16329 2
Apple Siri - Голосовой помощник 417 2
Hystax Acura - Хайстекс Акура 15 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 149 1
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 5 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
Volkswagen Audi e-bike 1 1
Honda Civic 9 1
Lenovo Motorola ROKR 8 1
Chevrolet Spark 5 1
KIA Sportage 6 1
Toyota Tundra 2 1
Toyota GT 3 1
Google Android 14682 1
Apple iOS 8243 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Apple iPad 3936 1
Apple iPod mini 53 1
Apple iTunes Store 1115 1
Yelp 44 1
GM Cadillac 30 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Nissan Altima Hybrid 4 1
Apple iPod nano 215 1
BMW ConnectedDrive 11 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 937 1
Microsoft Azure 1460 1
Koslowski Thilo - Козловски Тило 2 2
Curry Sam - Кёрри Сэм 2 1
Кузнецов Леонид 1 1
Мельникова Анастасия 431 1
Исаев Дмитрий 49 1
Волков Михаил 69 1
Мельников Руслан 19 1
Зинкевич Сергей 64 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 7
Россия - РФ - Российская федерация 156876 6
Япония 13548 5
Европа 24637 3
Канада 4985 3
США - Калифорния 4775 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 1
Индия - Bharat 5697 1
Чили - Республика 484 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
США - Массачусетс 510 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 61 1
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2951 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5397 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 641 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5968 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
The Register - The Register Hardware 1696 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
Gartner - Гартнер 3608 2
ABI Research 235 2
In-Stat/MDR 70 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
