KIA Sportage


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 «Авито Авто»: машины с пробегом за год подешевели на 5,9% 1
09.12.2024 «Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть 1
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1
12.01.2012 В дорогу с Angry Birds 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

KIA Sportage и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12081 1
Apple Inc 12418 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Fujitsu Laboratories 46 1
OpenAI 310 1
Unitree Robotics 8 1
Nvidia Corp 3647 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 4
Hyundai Motor Company 409 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
Renault Groupe 163 2
BMW Group 461 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1151 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 303 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
Honda Motor Company - HND 237 1
Лента - Сеть розничной торговли 2214 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Ford 418 1
Volkswagen Audi Group 220 1
Toyota - Lexus 81 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Honda - Acura 18 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 417 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 212 1
Volkswagen Group - VW 291 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5674 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25223 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26561 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1169 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1823 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9113 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4311 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16527 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25477 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7508 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12541 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2781 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11067 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25140 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6198 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12759 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1897 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16683 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14198 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2031 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5351 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2614 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 650 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5802 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3186 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7989 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9533 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 456 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 289 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1107 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3447 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1524 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 962 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1189 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 127 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 253 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 687 1
Google Android 14469 2
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 2
Nissan Altima Hybrid 4 2
Toyota Tundra 2 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 2
Avito - Авито авто 57 2
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 22 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 2
Apple iOS 8109 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 1
Apple iPad 3898 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7236 1
Apple Siri - Голосовой помощник 408 1
Yelp 44 1
GM Cadillac 30 1
BMW ConnectedDrive 11 1
Volkswagen Audi e-bike 1 1
Honda Accord 16 1
Toyota GT 3 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 22 1
KIA Rio Hatchback 21 1
Toyota Camry 29 1
Volkswagen Polo 15 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 18 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 77 1
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 16 1
Иванов Вадим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17798 1
Европа 24503 1
Индия - Bharat 5607 1
США - Калифорния 4729 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1024 1
Индия - Тамилнад - Ченнаи - Мадрас 61 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19804 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5481 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5769 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1192 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5857 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2797 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 153 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8399 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4242 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8825 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9373 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 1
Tom’s Hardware 482 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 167 1
