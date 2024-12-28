BYD Motors BYD Auto Build Your Dreams
BYD Motors и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Свердлов Денис 200 1
|Романов Игорь 5 1
|Roh Greg - Роа Грег 2 1
|Семенова Олеся 2 1
|Ремез Игорь 1 1
|Коныгина Екатерина 1 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
|IHS iSuppli 397 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.