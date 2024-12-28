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Индексная книга (каталог) CNews*
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BYD Motors BYD Auto Build Your Dreams

BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams


28.12.2024 Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики 1
15.11.2024 Nvidia готовит в выпуску маленький суперкомпьютер для роботов-гуманоидов 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 1
14.11.2016 Samsung покупает легендарного производителя систем для авто за $8 млрд 1
20.10.2014 Представлен самый большой в мире электромобиль 2
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1
27.08.2012 Su Rui - китайское авто с радиуправлением 1
09.11.2009 Осторожно: бракованные зарядники Nokia бьют током 1
30.03.2009 Nokia лишила контрактников $5 млрд 1
16.12.2008 Первый китайский гибридный автомобиль появился на рынке 2
15.05.2006 byD:Sign предложил очередной дешевый ЖК-телевизор 1
21.04.2006 BrightConsult автоматизировала ИРИТО 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

BYD Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Google LLC 11775 2
Samsung Electronics 10254 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Xiaomi 1732 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
IT Vison 15 1
IT Vision 23 1
МКД 56 1
Navicon - Навикон 284 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Fujitsu Laboratories 46 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
byD:Sign 1 1
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 23 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Remez - Ромати 1 1
Nvidia Corp 3487 1
Unitree Robotics 7 1
BMW Group 446 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
Renault Groupe 158 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Toyota - Lexus 71 1
Ford 411 1
Toyota Motor - Denso Corporation 36 1
Harley-Davidson 19 1
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 46 1
UPS 202 1
Hyundai Motor Company 383 1
Tesla Motors 396 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
Метиз завод 25 1
Honda Motor Company 234 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Honda - Acura 18 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Hyndai 16 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Unsplash 763 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
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Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
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Samsung Galaxy Note 695 2
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Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Apple iPhone 12 219 1
Apple iPad 3860 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 59 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 8 181 1
Honda Accord 16 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Apple iPhone 4 782 1
Nokia 3310 66 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Yelp 44 1
GM Cadillac 29 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 1
Nissan Altima Hybrid 4 1
BMW ConnectedDrive 11 1
Volkswagen Audi e-bike 1 1
BYD Motors - Lancaster eBus - электробус 1 1
KIA Sportage 5 1
Toyota GT 3 1
Toyota Tundra 2 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Nvidia Blackwell 11 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 92 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Свердлов Денис 200 1
Романов Игорь 5 1
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Семенова Олеся 2 1
Ремез Игорь 1 1
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Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
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Индия - Bharat 5432 2
Южная Корея - Республика 6646 2
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Беларусь - Белоруссия 5638 1
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South China Morning Post 56 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
IHS iSuppli 397 1
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