TSMC не справляется. Его крупнейших клиентов переманил аутсайдер мировой микроэлектроники

Samsung спустя много лет вышла из тени TSMC. Она забрала у нее крупнейших клиентов – Nvidia, AMD, Tesla и других, и теперь выпускает для них микросхемы. Частичка Samsung теперь будет во многих iPhone, поскольку в числе ее клиентов – Qualcomm. В дальнейшем список заказчиков будет увеличиваться – Samsung ведет переговоры с несколькими компаниями.

Словно феникс

Компания Samsung рвется в лидеры в сегменте контрактного производства полупроводников. Многие годы она шла позади тайваньской TSMC, которой доставались все крупнейшие клиенты, теперь же они постепенно переходят к ней.

Как пишет портал TechSpot, полупроводниковый бизнес Samsung процветает. Компания переманила к себе множество компаний, которые раньше не хотели с ней сотрудничать, в том числе из-за высокого количества брака в недавнем прошлом. Теперь в числе ее клиентов – Nvidia, Tesla и Qualcomm, а также Google и AMD.

Nvidia – крупнейший в мире разработчик графических чипов, AMD создает графические и центральные процессоры, Tesla нужны чипы для своих электромобилей, а микросхемы Qualcomm можно встретить в десятках мобильных устройств, в том числе в Apple iPhone.

TSMC Клиенты TSMC уходят к Samsung

К слову, сама Apple пока не заказывает у Samsung производство своих процессоров – она по-прежнему отдает предпочтение TSMC. Но тайваньский вендор хоть и является лидером рынка с долей более 70%, в настоящее время испытывает трудности. Почти все линии по выпуску чипов по самым современным техпроцессам забронированы Apple на месяцы вперед, что не позволяет TSMC производить чипы для других компаний в нужных им количествах и в оговоренные сроки.

Клиентов будет больше

Samsung – второй после TSMC контрактный производитель микросхем в мире в плане освоения топологий. Она лишь немного отстает от TSMC – сейчас обе предлагают своим клиентам техпроцессы вплоть до 2 нанометров.

Cогласно изданию Nikkei Asia Review, клиентов у Samsung в скором будущем может стать еще больше. В списке потенциальных – китайский автогигант BYD. С ним и рядом других компаний Samsung в настоящее время находится за столом переговоров.

По предварительной информации, всем потенциальным клиентам она предлагает производство по техпроцессам 5 нм и тоньше. Некоторые из этих компаний ранее работали исключительно с TSMC, но теперь сотрудничают с Samsung, чтобы подстраховаться на фоне растущей глобальной неопределенности., утверждает TechSpot.

Выбор или обстоятельства

Важно отметить, что некоторые из вновь прибывших клиентов Samsung обратились к ней из безысходности. Среди таковых – компания AMD, у которой нет своих фабрик по выпуску полупроводников.

AMD пришла к Samsung в первую очередь потому, что производственные мощности TSMC, которая годами выпускает процессоры AMD, давно забронированы, и свободных мест почти не осталось. Сейчас TSMC обслуживает в первую очередь Apple и Nvidia.

По предварительным данным, Samsung получила контракты на производство будущих серверных процессоров AMD Epyc. Выпускать их она будет по топологии 2 нм, которую освоила в конце 2025 г.

Илон Маск поможет

Qualcomm и Tesla также подписали новые контракты с Samsung на производство своих будущих чипов. Например, нынешний чип A15, используемый в автомобилях и робототехнических платформах Tesla, сейчас производится как Samsung, так и TSMC, в то время как чип A16, как ожидается, будет производиться исключительно южнокорейской компанией на ее заводе в Техасе.

Еще одна компания, возглавляемая триллионером Илоном Маском (Elon Musk), нейротехнологический стартап Neuralink, предложила Samsung выгодный контракт на производство своего чипа для имплантации в мозг следующего поколения.

ИИ-стартап Groq, поддерживаемый Nvidia и занимающийся разработкой ускорителей ИИ, также объявил, что его процессор LP30 для выполнения задач ИИ будет производиться компанией Samsung Foundry. Ему нужен техпроцесс 4 нм, и у Samsung все для этого есть.

Что касается BYD, то, по информации издания Seoul Economic Daily, южнокорейская компания находится на продвинутой стадии переговоров с автогигантом. Они договариваются о производстве передовых процессоров для систем помощи водителю следующего поколения.