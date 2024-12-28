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Neuralink

Neuralink


28.12.2024 7 главных технологических прорывов 2024 года: выбор CNews  2
30.09.2024 Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар 2
18.07.2024 Служебные собаки будут сторожить ЦОДы. Без них не найти злоумышленников с вживленными имплантами 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
30.01.2024 Компания Илона Маска впервые вживила чип в человеческий мозг. Недавно ее обвиняли в жестоком обращении с животными 2
20.07.2023 Как тебе такое, Илон Маск? Россиянин чипировал собственный мозг в домашних условиях по инструкциям из YouTube 2
06.12.2022 Власти США начали федеральное расследование против компании Илона Маска 1
28.10.2022 Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами 1
22.02.2022 7 предсказаний футуристов — перспективы следующего тысячелетия 1
11.02.2021 Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных» 1
31.07.2019 Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей» 3
20.08.2018 Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего 1
28.03.2017 Илон Маск строит машину для чтения мыслей и передачи их на расстояние 3

Публикаций - 13, упоминаний - 21

Neuralink и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 3
Google LLC 11775 3
X Corp - Twitter 2845 3
Apple Inc 12100 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 229 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Naumen - Наумен 625 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Snapchat 129 1
Axios Systems - Аксиос Системс 30 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 9 1
Цифра ГК 2426 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Detectum - Детектум 1 1
Ovision - Овижн 46 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
НейроЧат 6 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
CyberArk 17 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Stereotech - Стереотек 47 1
OpenAI 217 1
Yandex - Яндекс 7340 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
ИИ-Технологии 104 1
Tesla Motors 396 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Почта России ПАО 2112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Газпром нефть 618 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Unsplash 763 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Рапид Био 101 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 29 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
Implant - Имплант 83 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной 77 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 47 1
Google Android - приложения и разработчики 590 1
Вигнера 4 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 154 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Clubhouse - Клабхаус - Социальная сеть на голосовом общении 14 1
Apple iOS 7809 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ByteDance - TikTok 256 1
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
Apple Pay 489 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
AMD ARM Cortex M - Серия микропроцессоров 65 1
Nvidia Optimus 183 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 9
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Тенев Влад 1 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Kosinski Michal - Косински Михал 2 1
Радуга Михаил 1 1
Seth Rohan - Сет Рохан 4 1
Sorrells Autumn - Сорреллс Отэм 1 1
Кулешов Денис 14 1
Давидюк Андрей 10 1
Зарубина Камила 9 1
Jurvetson Steve - Джарветсон Стив 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 9
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
США - Калифорния 4625 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 804 1
Индия - Bharat 5433 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 3
Зоология - наука о животных 2604 3
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 443 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 136 2
Skynet 51 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
Космический туризм - Space tourism 25 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Английский язык 6634 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
The Register - The Register Hardware 1551 2
NYT - The New York Times 1054 1
Gizmodo 130 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
FT - Financial Times 1219 1
The Washington Post 333 1
TechSpot 113 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Grand View Research 18 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 80 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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