Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink

Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого выступает холдинг «Интеррос», вложил 305 млн руб. в разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis. Фонд уже получил долю в капитале, а привлеченные деньги направят на создание новых продуктов и вывод на рынок уже существующей разработки.

Инвестиции в проект

Фонд «Восход» Владимира Потанина вложил 305 млн руб. в разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis, об этом пишут «Ведомости». Эту информацию подтвердил управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов и генеральный директор ООО «Нейроимпланты Элвис» (юридическое лицо Elvis) Денис Кулешов.

Со слов Саркисова, привлеченные деньги направят на создание новых продуктов и вывод на рынок уже существующей разработки — первого российского кохлеарного (носимого на ушной раковине) нейроинтерфейса, который скоро выйдет на этап получения регистрационного удостоверения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», фонд «Восход» заключил с Elvis договор инвестиционного товарищества, по условиям которого фонд получил долю 35% в компании 23 января 2025 г. Таким образом, компания Elvis в ходе сделки был оценена примерно в 870 млн руб.

Компания-разработчик

Elvis запустили в 2019 г. на базе АНО «Лаборатория Сенсор-тех». Сейчас у нее четыре основных инвазивных продукта. Кохлеарный имплантат для восстановления слуха. Имплантат для восстановления зрения. Устройство для глубокой стимуляции головного мозга Deep Brain Stimulation (DBS), применяемое при неврологических заболеваниях. Нейроинтерфейс «мозг-компьютер» Brain-Computer Interface (BCI), который может считывать активность мозга и передавать команды на компьютер. BCI планируется использовать для реабелитации парализованных пациентов.

Elvis Нейроинтерфейс «мозг-компьютер» от ELVIS

Нейроинтерфейс или интерфейс «мозг-компьютер» — это название технологии и устройства, которое позволяет передавать информацию из мозга прямо на внешнее устройство. В качестве таких устройств могут выступать смартфон, компьютер, умный дом, протезы и любые другие электронные устройства. Управление чем-либо силой мысли не подразумевает никакой мистики, ведь нейроинтерфейс просто регистрирует электрическую активность мозга и преображает ее в команды для внешних устройств. Эта технология использовалась еще в ХХ веке — медицинский прибор для электроэнцефалограммы (ЭЭГ) работает именно так. Существующие нейроинтерфейсы в 2025 г. бывают трех видов: неинвазивные, малоинвазивные и инвазивные. Первый тип устройств располагают на поверхности головы — как, например, в играх с виртуальной реальностью. Малоинвазивные нейроинтерфейсы находятся на поверхности мозга, а инвазивные вживляют внутрь мозга. Их часто используют в медицине — например, чтобы вернуть подвижность парализованным людям или даже улучшить память.

Elvis Кохлеарный имплантат от Elvis

Аналогичные нейроинтерфейсы в настоящее время разрабатывает компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk) и ее конкурент Synchron, в которую инвестировали основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates). Об этом напомнил журналистам «Ведомостей» заместитель директора по трансферу технологий центра компетенций «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Тимофей Воронин. По словам эксперта, потенциал таких технологий будет раскрыт, когда их начнут применять повсеместно, но для этого нужна государственная поддержка, поскольку установка имплантатов является дорогостоящей операцией.

Выход на рынок

По словам Кулешова, все четыре разработки Elvis планирует вывести на российский рынок уже в ближайшие четыре года т.е. до 2029 г. Имплантат для восстановления слуха Elvis уже готовится к регистрации и планируется к коммерческому запуску в конце 2026 г. В марте 2025 г. DBS проходит уже доклинические испытания. Запуск устройства для восстановления зрения и нейроимпланта для связи «мозг-компьютер» намечен на 2028–2029 г.

Запуск фонда для инвестиций в ИТ-стартапы

В 2024 г. был запущен российский венчурный фонд pre-IPO с целевым объемом инвестиций 4 млрд руб. для вложений в быстрорастущие российские технологические компании, планирующие выход на публичный рынок в ближайшие два-четыре года. Инициаторами фонда выступили «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос»), «Альфа-Банка», Управляющая компания «Альфа-капитал», «Т-Банка» и «Т-капитал».

Средства в фонд были привлечены от клиентов «А-клуба» «Альфа-Банка», УК «Альфа-капитал», частных инвесторов «Т-Банка» и фонда «Восход», а также через закрытые паевые инвестиционные фонды. Управляющим партнером назначен «Восход», который будет отвечать за формирование, анализ и отбор перспективных проектов для инвестирования.

По информации управляющего партнера «Восхода» Руслана Саркисова, фонд ориентирован на технологические компании, которые уже доказали эффективность бизнес-модели, активно масштабируются и нацелены выходить на публичный рынок в перспективе два-четыре года. Средний объем инвестиций в один проект ожидается на уровне 400 млн руб.

В фокусе для инвестирования — быстрорастущие сегменты новой мобильности, образовательные технологии, медтех, агротех, робототехника, кибербезопасность, промышленный софт и другие направления «глубоких технологий». Выходы из капитала портфельных компаний запланированы через IPO или прямую продажу доли, если позволит объем размещения.