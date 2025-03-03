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Кулешов Денис


03.03.2025 «Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер» 1
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 1
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека 1
09.12.2021 В «Сколково» появятся «умные» гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ 1
03.11.2021 В России создан бесплатный сервис для помощи в организации доступной среды на любых объектах 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
17.06.2020 «Сенсор-Тех» при поддержке «Мегафона» запустил бесплатное приложение «Определитель предметов» для незрячих 1
27.11.2019 Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения 1
16.09.2019 «Сенсор-Тех» представила российские разработки для инвалидов 1
21.08.2019 Разработка резидента Фонда «Сколково» поможет людям с ограниченными возможностями 1
07.12.2018 «Сенсор-Тех» пpeдcтaвила уcтpoйcтвo пeрeвoдa peчи в тeкcт для людeй c нapyшeнным cлyхoм 1
06.12.2018 Россияне выпустили «уникальное» приложение для слепых 1
02.08.2017 В России впервые восстановили зрение при помощи бионического протеза глаз 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Кулешов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 25 14
МегаФон 8974 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
Nginx - Энджайникс 168 1
Google LLC 11840 1
Intel Corporation 12228 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Ovision - Овижн 46 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Neuralink 16 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 2
Ясенева поляна - Ресурсный центр 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 1
Почта России ПАО 2120 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 10 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2531 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 377 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Правительство Москвы - КОС - Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы 14 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 65 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 9 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4218 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3094 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7653 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 2
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Microsoft Seeing AI App 7 1
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НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 2
Английский язык 6669 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10016 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5444 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5562 1
НКО - Некоммерческая организация 508 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5906 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 424 1
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1258 1
Зоология - наука о животных 2650 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 172 1
РИА Новости 924 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РАН - Российская академия наук 1887 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
ФМБА России - НМИЦО ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФГБУ 1 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2449 1
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