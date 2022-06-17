Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека

Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека. Технологию совместно разрабатывают фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческая лаборатория «Сенсор-тех». Создание трех нейроимплантов впервые публично анонсировано в рамках ПМЭФ-2022.

Линейка нейроимплантов Elvis позволит вернуть слепым зрение, глухим слух, а также корректировать серьезные заболевания мозга и неврологические нарушения, такие как болезнь Паркинсона и хронические болевые синдромы.

Cистема Elvis способна воздействовать на разные зоны головного мозга, вызывая в человеке те или иные сенсорные ощущения. Линейка нейроимплантов создается в России впервые. В нее входят имплант для восстановления слуха (Elvis C), имплант для лечения неврологических нарушений (Elvis DBS) и имплант для возвращения зрения слепым (Elvis V).

Нейроимплант для восстановления слуха Elvis C позволяет передавать звуки с микрофона напрямую в улитку внутреннего уха, где находятся нервные окончания. В результате пациент получает электронный слух.

Кохлеарный имплант Elvis C состоит из двух частей: первую пациент носит на ухе, она называется речевой процессор. Вторая часть имплантируется под кожу, а тонкая ниточка электродов через череп проникает прямо в улитку внутреннего уха и стимулирует нервные окончания, которые потом передают сигнал в головной мозг.

Elvis C является первым в России кохлеарным имплантом, поскольку в настоящий момент пациентам ставят только импланты зарубежных производителей (Австралия, США, Китай).

Нейроимплант для коррекции неврологических заболеваний Elvis DBS поможет людям, страдающим от болезни Паркинсона, хронических болевых синдромов, тремора, синдрома Туретта и других неврологических расстройств.

Система состоит из двух частей - специальные электроды вводятся в подкорковые структуры мозга и соединяются с нейростимулятором в груди пациента. При этом нейростимулятор программируется под каждого пациента врачом и позволяет задавать параметры стимуляции мозга в зависимости от заболевания.

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Имплант Elvis DBS будет иметь 13 электродов, которые позволят стимулировать клетки головного мозга в режиме 360, чтобы у нейрохирурга было больше вариантов подбора стратегии стимуляции для каждого пациента. Устройство позволит отправлять данные о состоянии человека удаленно, что повысит качество и эффективность лечения.

В России проводится не менее 300 операций в год на головном мозге с использованием нейроимплантов DBS, при этом в основном закупаются системы из США. Российских DBS-имплантов до этого момента в стране не было.

Имплант для восстановления зрения слепым Elvis V позволяет «подключить» камеры к мозгу и передавать изображение в него напрямую, без помощи глаз. Этот процесс обеспечивают три блока системы: имплант, который устанавливается в головной мозг (в зрительную кору, зону, отвечающую за зрение) и стимулирует его малыми токами. Благодаря этому человек начинает испытывать зрительные ощущения и видит вспышки света; обруч с двумя камерами. Пользователь носит его на голове, и камеры считывают изображение в реальном времени, выполняя «функцию глаз»; микрокомпьютер анализирует изображение с камер, выделяет контуры важных объектов и передает обработанные кадры прямо на имплант в мозг. Микрокомпьютер крепится на поясе пользователя. Технология получила два патента в России.

«Имплант для зрения уже проходит финальную стадию испытаний на животных, в январе этого года мы установили Elvis V обезьяне, тесты прошли успешно. В 2024 г. электронное зрение получат первые незрячие добровольцы. Мы рассчитываем, что операция по установке Elvis V станет широко доступна в России в 2027. В будущем одному пациенту можно будет одновременно ставить нейроимпланты для зрения и для слуха, это позволит помогать даже тотально слепоглухим людям, они смогут выйти из мира полной темноты и тишины», – сказала Наталья Соколова, исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».

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«Нейроимпланты Elvis позволят пациентам получить электронные слух и зрение или помочь при самых сложных неврологических заболеваниях. Сейчас складывается такая ситуация, что много тысяч инвалидов могут остаться без нужной им медицинской помощи. Все производители нейроимплантов – иностранные компании. Для нас работа над линейкой Elvis – это не только амбициозная научная и технологическая задача, наверное, основное тут – не допустить ситуацию, когда пациенты с очень сложными заболеваниями не смогут получить медицинские устройства и не смогут жить полной жизнью», – сказал Денис Кулешов, руководитель проекта Elvis, директор лаборатории «Сенсор-тех».