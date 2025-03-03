Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» учрежден 8 апреля 2014 года на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Цель организации — системные изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Ежегодно Фонд реализует множество программ и поддерживает проекты, повышающие качество жизни слепоглухих людей.