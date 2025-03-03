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Со-единение Благотворительный фонд поддержки слепоглухих

Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих

Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» учрежден 8 апреля 2014 года на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Цель организации — системные изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Ежегодно Фонд реализует множество программ и поддерживает проекты, повышающие качество жизни слепоглухих людей.


03.03.2025 «Восход» инвестирует 305 млн руб. в нейроимпланты Elvis для реабилитации и связи «мозг-компьютер» 1
17.06.2024 «МТС Линк» полностью адаптировал интерфейс для незрячих пользователей 1
02.05.2024 Онлайн-кинотеатр Kion расширил библиотеку фильмов и сериалов для слабослышащей аудитории 1
02.04.2024 МТС запустила благотворительный «маркетплейс» в поддержку семей со слепоглухими детьми 1
15.02.2023 Завершено тестирование первой в России блокчейн-платформы для пожертвований на базе Hyperledger Fabric 1
17.06.2022 Российские ученые создали импланты для головного мозга, с помощью которых можно активировать органы чувств человека 1
04.01.2021 Участники «Активного гражданина» могут использовать баллы в благотворительных целях 1
21.08.2019 Разработка резидента Фонда «Сколково» поможет людям с ограниченными возможностями 1
02.08.2017 В России впервые восстановили зрение при помощи бионического протеза глаз 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Со-единение и организации, системы, технологии, персоны:

Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 25 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12821 3
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Правительство Москвы - Новые технологии управления ГКУ 36 1
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 334 1
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Микрофон - Microphone 2521 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12831 1
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 451 1
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