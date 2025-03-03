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Со-единение Благотворительный фонд поддержки слепоглухих
Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» учрежден 8 апреля 2014 года на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Цель организации — системные изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Ежегодно Фонд реализует множество программ и поддерживает проекты, повышающие качество жизни слепоглухих людей.
Со-единение и организации, системы, технологии, персоны:
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
|Ясенева поляна - Ресурсный центр 1 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
|Кулешов Денис 16 3
|Усманов Алишер 301 1
|Семенов Александр 148 1
|Яковлева Татьяна 2 1
|Каплан Александр 3 1
|Пищелко Александр 12 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Соколова Наталья 19 1
|Поликанов Дмитрий 1 1
|Ильина Ольга 2 1
|Шляндина Юлия 3 1
|Зиборова Ольга 18 1
|Бровко Александр 10 1
|Дмитриева Евгения 4 1
|Соснин Иван 1 1
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