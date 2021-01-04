Участники «Активного гражданина» могут использовать баллы в благотворительных целях

В магазине поощрений проекта «Активный гражданин» появилась возможность поддержать благотворительные фонды. Сделать это москвичи могут с помощью накопленных за свою активность баллов, отметила заммэра Наталья Сергунина.

«Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них “Справедливая помощь доктора Лизы”, “Подари солнечный свет”, “Спешите делать добро!”, “Со-единение”, “Котодетки” и другие», — сообщила Наталья Сергунина.

На сайтах фондов размещаются отчеты обо всех перечислениях. Персональные данные при этом не раскрываются. Свой перевод в списке пожертвований участник проекта найдет по уникальному коду, который генерируется при направлении баллов на благотворительность.

«Чтобы благотворительный фонд получил средства, достаточно оформить соответствующий заказ в магазине поощрений. Полный список организаций доступен на сайте проекта», — сказал руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Как напомнили в столичном Департаменте информационных технологий, в октябре на mos.ru также появился сервис, который позволяет горожанам поддерживать программы благотворительных организаций. Делать пожертвования могут зарегистрированные на портале физические лица в разделе «Мои платежи». Для этого необходимо выбрать строку с наименованием «Благотворительность», указать организацию и сумму пожертвования. Денежные средства перечисляются напрямую на счет благотворительной организации, а пользователи получают отчеты об их использовании на электронную почту, указанную в личном кабинете на mos.ru.

С момента старта проекта «Активный гражданин» в 2014 году к нему присоединились более 4,8 миллиона москвичей. Они помогают определять, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, выражают свое мнение по многим другим вопросам. В июне 2020 года на сайте проекта появилась онлайн-карта с изменениями, произошедшими в городе благодаря голосованиям.