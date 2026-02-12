Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы Новые технологии управления ГКУ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|LHS 7 1
|Quorum - Кворум - 130 1
|Ракурс НПФ 168 1
|Пищелко Александр 12 12
|Сергунина Наталья 372 11
|Фролов Борис 32 8
|Иванов Дмитрий 102 4
|Ефимов Владимир 144 3
|Собянин Сергей 495 2
|Гаман Максим 20 2
|Ягудин Алексей 4 1
|Медведева Евгения 1 1
|Вилкова Ольга 1 1
|Лысенко Эдуард 313 1
|Шинкарук Елена 28 1
|Прохоров Александр 102 1
|Головин Дмитрий 44 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Данчиков Евгений 4 1
|Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.