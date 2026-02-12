Разделы

СОБЫТИЯ

12.02.2026 ДИТ Москвы: какими сервисами и услугами мобильного приложения «Госуслуги Москвы» чаще всего пользовались жители столицы в 2025 году 1
23.10.2024 ДИТ Москвы: участники городских электронных проектов могут оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на mos.ru со скидкой 2
16.08.2024 Новый интерфейс, раздел историй и темы для оформления: в мобильном приложении «Мой id» появились новые функции 2
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года 1
22.07.2024 Сведения о вакцинации и запись к ветеринару: в приложении «Мой id» появились новые возможности для владельцев домашних животных 2
10.07.2024 От стопки журналов до автомобилей: в первом полугодии 2024 года специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок горожан 1
20.05.2024 Свыше 440 тысяч раз москвичи воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере 1
14.05.2024 В приложении «Мой id» появилась возможность просматривать документы детей 2
28.02.2024 Столичной платформе «Город идей» исполнилось 10 лет 1
26.01.2024 В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья 2
09.01.2024 В 2023 г. предприниматели воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более 1,5 млн раз 2
14.11.2023 Мобильным приложением «Мой ID» пользуются уже 40 тыс. москвичей 2
03.11.2023 «Мой id»: горожане могут предъявить СНИЛС в виде штрихкода при посещении офисов «Мои документы» 1
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» 2
15.08.2023 Более 17 тыс. заявок в сервисе «Вывоз ненужных вещей» оставили горожане с начала года 2
31.07.2023 Популярные опции и удобный интерфейс: как обновилось приложение «Электронный дом Москва» 2
26.07.2023 Безопасная покупка и аренда жилья: на mos.ru появился новый сервис «Прозрачная сделка» 2
10.07.2023 С помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru можно избавиться от ненужных мотоциклов 2
14.06.2023 Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог собрать 1100 тонн вторсырья 2
02.06.2023 В личном кабинете mos.ru появился новый виджет «Электронный дом» 2
02.05.2023 В Москве сократили сроки онлайн-предоставления земельных госуслуг для горожан и бизнеса 2
24.04.2023 400 тыс. обращений за электронными услугами и сервисами в имущественно-земельной и жилищной сфере зафиксировано в 2023 году 2
23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации 2
02.03.2023 Почти 5000 предложений москвичей реализовано с помощью платформы «Город идей» 1
21.02.2023 В Москве начали использовать нейросети для контроля состояния дорог 1
30.11.2022 Сдать в утиль: в каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили список предметов 2
21.11.2022 Более 700 тыс. москвичей пользуются платформой «Электронный дом» 1
27.10.2022 Более 600 млн бумажных справок не пришлось предоставлять москвичам благодаря базовому регистру 1
20.10.2022 Наталья Сергунина рассказала об итогах работы портала «Наш город» за 11 лет 1
15.06.2022 Число участников проекта «Активный гражданин» превысило 6 миллионов 1
01.06.2022 Более 6 млн вопросов решили москвичи с помощью портала «Наш город» 1
20.05.2022 Москвичи определили наиболее интересные темы акции «День без турникетов» 1
14.02.2022 В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали первый автомобиль 1
23.03.2021 К платформе «Электронный дом» подключились жители более 27 тысяч московских домов 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 2
04.01.2021 Участники «Активного гражданина» могут использовать баллы в благотворительных целях 1
25.03.2020 Москвичи смогут предложить идеи по улучшению работы электронных услуг и сервисов 1

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

LHS 7 1
Quorum - Кворум - 130 1
Ракурс НПФ 168 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 431 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 11
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 7
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 32 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4826 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 445 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 12
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 10
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 9
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 573 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2041 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13394 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 362 4
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2434 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 2
Crowdsourcing - Краудсорсинг 213 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1094 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 121 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8976 1
Умные платформы 1876 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1858 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5820 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 799 27
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 308 11
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 25 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 9
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 30 6
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 6
Правительство Москвы - Наш город 108 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 22 3
Правительство Москвы - Город идей 16 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 533 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 102 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Мой питомец Суперсервис 5 1
Google Android 14819 1
Apple iOS 8322 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
Пищелко Александр 12 12
Сергунина Наталья 372 11
Фролов Борис 32 8
Иванов Дмитрий 102 4
Ефимов Владимир 144 3
Собянин Сергей 495 2
Гаман Максим 20 2
Ягудин Алексей 4 1
Медведева Евгения 1 1
Вилкова Ольга 1 1
Лысенко Эдуард 313 1
Шинкарук Елена 28 1
Прохоров Александр 102 1
Головин Дмитрий 44 1
Фурсин Алексей 158 1
Данчиков Евгений 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 36
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 35 6
Россия - РФ - Российская федерация 158378 5
Земля - планета Солнечной системы 10694 3
Москва - ЮАО - Южный административный округ 47 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 5
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 89 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 4
Паспорт - Паспортные данные 2736 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 1
Аренда 2581 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 6
День молодёжи - 27 июня 1003 1
День без турникетов 8 1
