Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данчиков Евгений
УПОМИНАНИЯ
Данчиков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Головин Дмитрий 38 1
|Пищелко Александр 12 1
|Пуртов Кирилл 22 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Лысенко Эдуард 310 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 3
|Россия - РФ - Российская федерация 150721 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.