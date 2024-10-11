Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Сбербанк Деловая среда
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.10.2024
|
Треть россиян собираются интегрировать искусственный интеллект в свою работу в течение ближайших трех лет
Согласно исследованию компании АО «Деловая среда» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, на сегодняшний день около 19% россиян а
|05.03.2024
|
В Москве быстрее всего растет бизнес в сфере телекоммуникаций, кино и телевидения
Компания «Деловая среда» (дочернее предприятие Сбербанка) рассказала о том, какой бизнес регистрировали
|19.08.2021
|
«Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
«Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпринимателей. На портале собраны новости, ст
|30.03.2016
|
Сервис для автоматизации стоматологии Dental Cloud интегрирован в «Клуб скидок»
Компания Dental Cloud и «Деловая среда» (проект Сбербанка) договорились о стратегическом партнерстве и интеграции одно
|19.03.2015
|
Запущен первый сервис «безвизитной» регистрации ИП
Дочка Сбербанка «Деловая среда» запустила онлайн-сервис для регистрации индивидуальных предпринимателей без ви
|31.10.2013
|
В «Деловой среде» — новый гендиректор
Андрей Петров займет позицию генерального директора компании «Деловая среда» (100% «дочка» «Сбербанка России»), сохранив при этом должность руководителя Уп
|21.02.2013
|
Microsoft нашла мощных партнеров для продвижения Windows Azure в России
Microsoft договорилась с дочерней компанией «Сбербанка» «Деловая среда» о специальных льготных условиях для разработчиков, которые публикуют на сайте
|23.10.2012
|
Более тысячи представителей малого бизнеса на Северо-Западе зарегистрировались на портале «Сбербанка» «Деловая среда»
ставителей малого бизнеса на Северо-Западе зарегистрировались на интерактивном портале «Сбербанка» «Деловая среда», говорится в сообщении банка. «Сбербанк» впервые представил интерактивный порт
|22.06.2012
|
Сбербанк стал провайдером облачного ПО для бухгалтерии
«Сбербанк» в тестовом режиме запустил портал «Деловая среда», на котором собраны различные сервисы для начинающих предпринимателей. Как отм
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Габриель Владимир 13 8
|Леушев Андрей 75 6
|Габриэль Владимир 10 6
|Попов Анатолий 148 6
|Шевченко Владимир 152 6
|Попов Алексей 338 6
|Киреев Иван 37 6
|Серебряков Виктор 56 5
|Громов Иван 102 5
|Сафронов Юрий 68 5
|Курило Андрей 38 5
|Прокошев Андрей 32 5
|Адмиральский Сергей 39 5
|Грищенков Алексей 8 5
|Козырь Сергей 32 5
|Ковалев Виктор 40 5
|Церенов Церен 47 5
|Иншаков Дмитрий 50 5
|Коваленко Антон 31 5
|Бриль Денис 13 5
|Татару Виталий 14 5
|Водолазский Андрей 13 5
|Смолговский Роман 6 5
|Поихало Владимир 21 5
|Беселидзе Ираклий 13 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Богачев Игорь 182 5
|Селютин Александр 60 5
|Шаронов Андрей 60 5
|Антонов Александр 77 5
|Гегамов Николай 18 5
|Федоринов Сергей 25 5
|Прохоров Сергей 25 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Иванов Евгений 45 5
|Гуральников Сергей 164 4
|Аншина Марина 79 4
|Занин Виталий 22 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
|Пирогов Алексей 29 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.