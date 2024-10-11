Сбер - Сбербанк Деловая среда

Разделы

11.10.2024 Треть россиян собираются интегрировать искусственный интеллект в свою работу в течение ближайших трех лет 

Согласно исследованию компании АО «Деловая среда» и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co, на сегодняшний день около 19% россиян а
05.03.2024 В Москве быстрее всего растет бизнес в сфере телекоммуникаций, кино и телевидения

Компания «Деловая среда» (дочернее предприятие Сбербанка) рассказала о том, какой бизнес регистрировали
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов

«Сбербизнес» и образовательная платформа «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») запустили проект «Контракт под контролем» — базу знаний по банковскому сопровождению контрактов для предпринимателей. На портале собраны новости, ст
30.03.2016 Сервис для автоматизации стоматологии Dental Cloud интегрирован в «Клуб скидок»

Компания Dental Cloud и «Деловая среда» (проект Сбербанка) договорились о стратегическом партнерстве и интеграции одно
19.03.2015 Запущен первый сервис «безвизитной» регистрации ИП

Дочка Сбербанка «Деловая среда» запустила онлайн-сервис для регистрации индивидуальных предпринимателей без ви
31.10.2013 В «Деловой среде» — новый гендиректор

Андрей Петров займет позицию генерального директора компании «Деловая среда» (100% «дочка» «Сбербанка России»), сохранив при этом должность руководителя Уп
21.02.2013 Microsoft нашла мощных партнеров для продвижения Windows Azure в России

Microsoft договорилась с дочерней компанией «Сбербанка» «Деловая среда» о специальных льготных условиях для разработчиков, которые публикуют на сайте

23.10.2012 Более тысячи представителей малого бизнеса на Северо-Западе зарегистрировались на портале «Сбербанка» «Деловая среда»

ставителей малого бизнеса на Северо-Западе зарегистрировались на интерактивном портале «Сбербанка» «Деловая среда», говорится в сообщении банка. «Сбербанк» впервые представил интерактивный порт
22.06.2012 Сбербанк стал провайдером облачного ПО для бухгалтерии

«Сбербанк» в тестовом режиме запустил портал «Деловая среда», на котором собраны различные сервисы для начинающих предпринимателей. Как отм

