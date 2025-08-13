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Acronis Data Protection Platform Acronis Active Protection Acronis Ransomware Protection
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Acronis Data Protection Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Acronis - Акронис 483 18
|Broadcom - VMware 2587 3
|Microsoft Corporation 25657 2
|Meta Platforms - Facebook 4601 2
|Цифровые активы 165 2
|Hystax - Хайстекс 24 2
|OpenText - Carbonite - EVault 12 1
|Nubes - Нубес 75 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 1
|Oracle Corporation 7043 1
|Dropbox 525 1
|Ponemon Institute 86 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 260 1
|Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 68 1
|Ethereum Foundation 6 1
|Google LLC 12573 1
|Cloudjumper 3 1
|Tech Data 24 1
|Сбер - Сбербанк Деловая среда 101 1
|Болид НВП - Bolid 103 1
|Autotask 3 1
|Box inc - box.com - box.net 370 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
|FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
|101Hotels.com 456 1
|Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
|Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
|IDC - International Data Corporation 4966 3
|AV-Test Institute 41 3
|IDC Russia - IDC Россия 183 2
|MRG Effitas 2 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 573 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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