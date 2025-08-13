Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Acronis Data Protection Platform Acronis Active Protection Acronis Ransomware Protection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.08.2025 «Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.06.2025 Защита от программ-вымогателей (Ransomware) с Хайстекс Акура 1
20.08.2019 Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1» 1
29.03.2019 Исследование Acronis: потери данных пользователями выросли на 30% за год 1
24.12.2018 Google Virustotal использует Acronis PE Analyzer для борьбы с вредоносным ПО 1
23.11.2018 Acronis разработал новую технологию защиты от скрытого криптомайнинга 1
23.08.2018 Acronis представила юбилейную версию True Image 2019 с технологией защиты от программ-вымогателей 1
27.07.2018 Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal 1
03.04.2018 Acronis стал технологическим партнером по защите данных для команды Формулы-1 Sahara Force India 1
30.03.2018 Acronis оценил ущерб от программ-вымогателей в ближайший год в 11,5 миллиардов долларов 3
25.01.2018 Acronis выпустил бесплатную защиту от программ-вымогателей с 5 ГБ бесплатного места в облаке 2
25.01.2018 Acronis представила бесплатное ПО для защиты от программ-вымогателей на базе ИИ 3
18.10.2017 Acronis представила платформу облачных сервисов Acronis Data Cloud 1
31.05.2017 Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера 1
12.04.2017 Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей 1
10.04.2017 Acronis открыла новый офис в Санкт-Петербурге 1
31.03.2017 Инфографика Acronis: пользователи не подготовлены к новым кибер-угрозам 1
02.03.2017 Acronis Backup 12 обзавелся поддержкой резервного копирования Microsoft Office 365 2
19.01.2017 Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation 1
14.07.2015 Acronis представила новую облачную платформу по защите данных 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Acronis Data Protection Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 483 18
Broadcom - VMware 2587 3
Microsoft Corporation 25657 2
Meta Platforms - Facebook 4601 2
Цифровые активы 165 2
Hystax - Хайстекс 24 2
OpenText - Carbonite - EVault 12 1
Nubes - Нубес 75 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 1
Oracle Corporation 7043 1
Dropbox 525 1
Ponemon Institute 86 1
ESG - Enterprise Strategy Group 260 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 68 1
Ethereum Foundation 6 1
Google LLC 12573 1
Cloudjumper 3 1
Tech Data 24 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 101 1
Болид НВП - Bolid 103 1
Autotask 3 1
Box inc - box.com - box.net 370 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
101Hotels.com 456 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 11
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1404 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3273 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 818 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 6
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 707 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1635 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18171 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3123 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 706 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 773 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2031 2
Кибербезопасность - Proactive Protection, Proactive Defense, Proactive cyber defence - Проактивная защита - Превентивная защита 58 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 356 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3253 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1997 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1527 2
Microsoft Windows 16754 10
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 9
Acronis True Image 97 9
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 4
Microsoft Office 365 1033 4
Google Android 15119 3
Linux OS 11371 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 299 3
Acronis Notary 5 3
Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery - Acronis Nonstop Backup 5 2
Acronis vmFlashback 6 2
Apple iOS 8519 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 2
Microsoft Azure 1511 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Acronis Backup Advanced 15 2
Acronis Disaster Recovery 9 2
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 2
Acronis Files Cloud 4 2
Acronis Survival Kit 1 1
Acronis Universal Restore 15 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7550 1
Apple iPad 3981 1
Microsoft Office 4111 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 1
Microsoft Outlook 1497 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 646 1
Apple iPhone 6 4861 1
Docker - Платформа распределённых приложений 519 1
Broadcom - VMware vSphere 609 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 1
Google VirusTotal 108 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Белоусов Сергей 253 8
Zanni John - Занни Джон 11 3
Протасов Станислав 36 3
Масленников Денис 19 2
Уласень Сергей 2 1
Густман Евгений 4 1
Westerwelle Robert - Вестервель Роберт 1 1
Шукевич Александр 4 1
Галушкин Олег 182 1
Касперский Евгений 335 1
Гребенников Николай 33 1
Мельников Олег 5 1
Бутерин Виталий 30 1
Магдануров Гайдар 23 1
Слеби Джеймс 1 1
Степаненко Василий 48 1
Smith Andrew - Смит Эндрю 2 1
Сингапур - Республика 1936 5
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 3
Германия - Федеративная Республика 13124 2
Болгария - Республика 797 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Европа 24878 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Япония 13739 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
Франция - Французская Республика 8119 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Испания - Королевство 3815 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
США - Аризона 546 1
Великобритания - Сильверстоун 7 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 3
Английский язык 6984 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1366 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11301 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3272 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 228 1
Спорт - Футбол 763 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3769 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3775 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
AV-Test Institute 41 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
MRG Effitas 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 573 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще