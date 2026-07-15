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IThub college ИТ хаб Образовательная экоситема
Образовательная экоситема IThub подготовки IT-специалистов по бизнес-ориентированной методологии обучения. С 2017 года готовит специалистов по направлениям: информационные технологии, информационная безопасность и системное администрирование, креативные технологии, цифровые коммуникации, разработка игр, кинопроизводство. Филиалы IThub открыты в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владивостоке, Туле, Санкт-Петербурге.
СОБЫТИЯ
IThub college и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация специалистов по сертификации 7 3
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
|Сумбатян Михаил 4 4
|Кирдяшов Федор 30 3
|Уймин Антон 6 2
|Морохова Светлана 2 2
|Говорунов Алексей 2 2
|Нечипорук Евгений 2 2
|Лиман Марк 2 2
|Семчук Михаил 2 2
|Сивцев Илья 174 2
|Губина Татьяна 19 2
|Степаненко Андрей 29 2
|Волобуев Олег 6 1
|Пальчикова Ирина 1 1
|Гриняк Виктор 1 1
|Богачев Виталий 2 1
|Сорокин Егор 10 1
|Косинский Сергей 26 1
|Кищинский Александр 1 1
|Гришин Вячеслав 1 1
|Елисеев Иван 2 1
|Буянова Мария 1 1
|Лагутина София 1 1
|Граль Кристина 1 1
|Жаров Александр 181 1
|Панченко Иван 196 1
|Иванов Андрей 61 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 48 1
|Ванин Андрей 11 1
|Горохов Евгений 40 1
|Иванов Михаил 116 1
|Лебедев Владимир 93 1
|Бочерова Елена 46 1
|Нестеров Сергей 12 1
|Крутов Дмитрий 19 1
|Курмышев Илья 8 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Бадаев Алексей 40 1
|Тихонова Катерина 9 1
|Ульданов Сергей 8 1
|Болдырева Александра 3 1
|Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
|Ведомости 1450 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2367 1
|ComNews - Медиа-бизнес 141 1
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