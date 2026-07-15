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IThub college ИТ хаб Образовательная экоситема

IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема

Образовательная экоситема IThub  подготовки IT-специалистов по бизнес-ориентированной методологии обучения. С 2017 года готовит специалистов по направлениям: информационные технологии, информационная безопасность и системное администрирование, креативные технологии, цифровые коммуникации, разработка игр, кинопроизводство. Филиалы IThub открыты в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владивостоке, Туле, Санкт-Петербурге.

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться 1
16.10.2025 В «Мобиус Технологии» разработали ИИ-решение для оценки компетенций персонала 2
25.09.2025 Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию 1
06.08.2025 К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов 1
14.11.2024 Российские вузы и ссузы бесплатно получили лицензию СУБД Postgres Pro Standard 2
14.10.2024 Т2 развивает программу стажировок вместе с IThub 1
01.08.2024 Edtech-рынок продолжает рост, по итогам второго квартала рынок вырос еще на 22% 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
04.07.2024 Студия «Винторог» привлекла бизнесангельские инвестиции на развитие портфеля собственных игр 1
06.02.2024 «Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве 2
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 2
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
29.12.2021 Astra Linux запустила портал для поиска квалифицированных ИТ-кадров 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 2
10.11.2021 IBM взяла на себя обязательство обеспечить навыками для профессий будущего 30 млн человек по всему миру к 2030 году 2
27.07.2021 В России запущен онлайн-сервис «Готов к цифре» 1
15.03.2021 IBM представила в России открытую платформу Open P-TECH для профессионалов будущего 1
15.01.2021 Международный колледж IThub присоединился к образовательному проекту «Astra-колледж» 1
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

IThub college и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3021 4
РДП Инновации 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3329 2
IBM - International Business Machines Corp 9688 2
Softline - Софтлайн 3703 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 336 2
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 50 2
Orion soft - Орион софт - 303 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 1
КИТ-Системс - Комплексные инфраструктурные решения и системы - Кит-Софт - Software KIT 30 1
Винторог 3 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 219 1
Киберпротект - Киберпротект Бел 3 1
Ростелеком 10902 1
МегаФон 10672 1
Yandex - Яндекс 9147 1
Microsoft Corporation 25729 1
Veeam Software 345 1
Commvault 187 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 633 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7064 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 769 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
Acronis - Акронис 489 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 1
VK - Mail.ru Group 3596 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Telegram Group 2911 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 191 1
Dropbox 527 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
ServiceNow 110 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Актион МЦФЭР 56 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 426 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 374 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
Газпром нефть 719 2
РЖД - Российские железные дороги 2089 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Почта России ПАО 2359 1
Газпром ПАО 1488 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 614 1
Альфа-Банк 1969 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 317 1
ФосАгро 174 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
Спартак-Москва ФК - Футбольный клуб 19 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13712 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 579 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28143 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8598 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2247 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25993 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22826 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1854 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13035 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18031 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12808 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7151 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6630 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8196 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7826 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4773 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1925 2
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 365 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10606 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3922 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 362 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26629 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3186 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3115 1
Программный стек 244 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3298 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1752 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 780 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1106 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 321 1
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Linux OS 11475 5
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СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
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РДП Инновации - EcoRouter 16 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 2
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Киберпротект - Кибер Хранилище 9 1
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Киберпротект - Кибер забота 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 2992 1
ByteDance - TikTok 354 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1030 1
Новые облачные технологии - МойОфис 953 1
Microsoft Windows 16842 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6223 1
Oracle Java - язык программирования 3458 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 315 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1202 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1312 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1844 1
НКТ - Р7-Офис 540 1
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Oracle Cloud Free Tier 8 1
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Сумбатян Михаил 4 4
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Говорунов Алексей 2 2
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Бадаев Алексей 40 1
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Ульданов Сергей 8 1
Болдырева Александра 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 9
Россия - СФО - Новосибирск 4851 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19444 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3449 3
Беларусь - Белоруссия 6264 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 2
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Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 475 1
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Образование в России 2771 7
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6691 4
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3047 3
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Английский язык 7017 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2740 2
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Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1393 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3780 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6567 1
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НКО - Некоммерческая организация 631 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 1
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ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 371 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 970 1
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 280 1
Физика - Physics - область естествознания 2928 1
Frank RG - Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Ведомости 1450 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2367 1
ComNews - Медиа-бизнес 141 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 37 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 189 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 61 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 58 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1721 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1460 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 308 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 643 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 458 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 3
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 3
Новотех УЦ 6 2
Базальт СПО - Альт академия 37 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 728 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 253 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 239 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 2
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 10 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 48 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 1
Мобиус технологии - Академия Мобиус 8 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1204 1
VK Skillbox - Скилбокс 143 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 109 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 91 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 1
Oracle Academy 8 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 94 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 299 1
ТГУ - Томский государственный университет 228 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 396 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
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