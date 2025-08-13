Разделы

«Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Хайстекс» и облачный провайдер Nubes заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на усиление защиты и стабильности облачной инфраструктуры российских компаний. Интеграция решения «Хайстекс Акура» в платформу Nubes позволит заказчикам реализовывать сценарии миграции, резервного копирования и аварийного восстановления без простоев и потерь данных.

Благодаря внедрению «Хайстекс Акура» клиенты смогут использовать возможности для защиты и оптимизации ИТ-инфраструктуры. Среди них — миграция рабочих нагрузок между разными платформами виртуализации и облаками без прерывания бизнес-процессов, создание резервных копий с заданной частотой, быстрое восстановление систем в случае аварийных ситуаций (Disaster Recovery).

При этом функционал продукта постоянно развивается: в 2025 г. он был дополнен двумя важными опциями — проактивной защитой от программ-вымогателей (Ransomware Protection), которая предотвращает компрометацию данных, и возможностью двойного хранилища (Double Storage), обеспечивающей одновременное хранение резервных копий в объектных и блочных хранилищах.

Как подчеркивает генеральный директор Nubes Василий Степаненко, интеграция «Хайстекс Акура» в облачную платформу позволит заказчикам из банковской и финансовой сферы, ритейла, электронной коммерции, медиа, промышленности, телекома и ИТ-сектора значительно повысить уровень кибербезопасности и обеспечить стабильную работу критичных ИТ-систем.

«Хайстекс» работает на российском и международном рынке с 2016 г. Решение «Хайстекс Акура» включено в Единый реестр российского ПО, что гарантирует соответствие требованиям регуляторов. Архитектура продукта позволяет выстраивать гибридные сценарии хранения и легко адаптироваться к политике импортозамещения.

«Для нас это сотрудничество — логичный шаг в развитии экосистемы российских облачных решений, — отметила генеральный директор «Хайстекс» Ольга Исаченкова. — Объединив возможности решения «Хайстекс Акура» и инфраструктуры Nubes, мы создаём для клиентов надёжную основу для работы с критичными данными и приложениями. Независимо от отрасли, заказчики получат гибкость в управлении ИТ-ресурсами, защиту от угроз и уверенность в том, что их бизнес сможет продолжать работать даже в случае непредвиденных ситуаций».

