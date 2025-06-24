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Hystax Хайстекс
"Хайстекс" - разработчик решений для облачной миграции, резервного копирования и аварийного восстановления Хайстекс Акура
УПОМИНАНИЯ
Hystax и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7701 1
|Honda - Acura 18 1
|Смирнов Николай 29 3
|Зинкевич Сергей 61 2
|Безруков Валерий 10 2
|Исаев Дмитрий 47 2
|Волков Михаил 67 1
|Акульшин Артем 1 1
|Мельников Руслан 18 1
|Андриевский Сергей 23 1
|Шаров Сергей 11 1
|Шойхет Борис 11 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Швец Денис 4 1
|Рынденкова Юлия 1 1
|Исаченкова Ольга 1 1
|Любимов Олег 47 1
|Кузнецов Леонид 1 1
|Шиченко Дмитрий 1 1
|Ансимов Константин 34 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149956 13
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44375 2
|Земля - планета Солнечной системы 10479 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17927 1
|Forrester Research 824 2
|Gartner - Гартнер 3575 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 68 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3321 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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