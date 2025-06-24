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Hystax Хайстекс

Hystax - Хайстекс

"Хайстекс" - разработчик решений для облачной миграции, резервного копирования и аварийного восстановления Хайстекс Акура

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 Защита от программ-вымогателей (Ransomware) с Хайстекс Акура 1
13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
20.09.2024 «Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции 3
03.06.2024 ГК Softline запустила хранилище S3 на базе «Кибер Инфраструктуры» в собственном облаке 1
11.04.2024 «Хайстекс» и VK Cloud: решение задач импортозамещения в ответ на остановку работы облачных сервисов Microsoft и Amazon 1
07.12.2023 Дмитрий Исаев, Softline: У нас есть замена и Veeam, и VMware 1
10.11.2023 VK Cloud предоставил бесплатный доступ для своих пользователей к сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура» 1
19.07.2023 Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс» 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 1
01.11.2022 Softline заключила партнерское соглашения с «Хайстекс» 1
06.05.2020 «Крок» и Hystax запускают услугу по автоматизированной миграции данных и создания DR-сред 1
15.05.2017 Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack 1
25.04.2017 Миграция в облако: какой маршрут выбрать? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Hystax и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2411 5
Softline - Софтлайн 3015 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 369 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 3
Microsoft Corporation 24889 3
Amazon Inc - Amazon.com 3054 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4189 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 3
SAP SE 5341 2
Veeam Software 322 2
Крок - Croc 1786 1
Mirantis - Мирантис 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
HP Inc. 5721 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Atlex - Окей-Телеком 6 1
АйТи Бизнес 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 319 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Oracle Corporation 6764 1
Nginx - Энджайникс 179 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 44 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2118 1
Базальт СПО - BaseALT 711 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 229 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 74 1
Selectel - Селектел 407 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 286 1
8527 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 51 1
Flant - Флант 120 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 350 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7701 1
Honda - Acura 18 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68723 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21964 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2792 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5977 8
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 733 5
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Hystax Acura - Хайстекс Акура 12 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 524 4
Microsoft Azure 1430 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 3
Broadcom - VMware vSphere 574 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 122 3
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 2
Microsoft Windows 15949 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1353 2
Google Cloud Platform - GCP 324 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 287 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 213 2
OpenNebula 40 2
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Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 214 1
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Безруков Валерий 10 2
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Мельников Руслан 18 1
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Любимов Олег 47 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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