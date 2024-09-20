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«Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции

Компания «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит» ГК Softline) запустила услугу автоматизированной миграции в собственную инфраструктуру, реализуемую в партнерстве с компанией «Хайстекс» — отечественным поставщиком решений для миграции данных. Теперь российские компании могут осуществлять частичный или полный перенос своей ИТ-инфраструктуры на облачную площадку, обеспечивая эффективность, безопасность и соответствие регуляторным требованиям.

Российский провайдер «Инферит Облако» запустил услугу по миграции с поддержкой отечественных и зарубежных платформ виртуализации. Перенос реализуется с виртуальной инфраструктуры on-premise, bare-metal-оборудования или другого облака. Форматы миграции: «как есть» (As-Is) и с архитектурной доработкой. Технологическая основа услуги базируется на решении «Хайстекс Акура».

Расширение портфеля услуг «Инферит Облако» отвечает устойчивому тренду на перенос ИТ-ресурсов в российскую облачную инфраструктуру. В 2023 г. рынок вырос почти на 34%, также, согласно прогнозам, в ближайшие 3–5 лет развитие продолжится двузначными темпами. Перечисленные факторы отражаются на запросах клиентов — они ожидают от миграции прозрачности, прогнозируемых сроков и соблюдения требований безопасности.

В «Инферит Облако» рассматривают миграцию с позиции сервиса. Техническая часть ложится на решение «Хайстекс Акура». Оно автоматизирует все основные этапы миграции: создание виртуальных машин, подбор конфигураций и контроль переноса данных. Сервисную часть обеспечивают специалисты провайдера. Они проводят первичную консультацию заказчика, исследуют архитектуру переносимой ИТ-инфраструктуры, а также оказывают техническую поддержку после миграции. Комплекс этих мер позволяет оперативно и без потерь перейти на новую платформу виртуализации.

Инфраструктура провайдера «Инферит Облако» размещается в ЦОДе Tier-III, расположенном в Москве. Облако аттестовано по наивысшему уровню 152-ФЗ (УЗ-1), на периметре работает кластер NGFW и отечественное решение 2FA. Также все клиенты провайдера получают бесплатную защиту от DDoS.

В «Инферит Облаке» выделяют ключевые преимущества услуги по миграции: из процесса практически исключен ручной труд, что экономит ресурсы заказчика. Репликация полностью автоматизирована — от создания виртуальных машин до контроля переноса данных; решение включает изолированное окружение, которое обеспечивает безопасность при репликации данных; при соблюдении технологических требований переключение на «Инферит Облако» проходит с минимальным временем простоя; все клиенты провайдера «Инферит Облако» получают два месяца бесплатной пост-миграционной поддержки.

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Бизнес

«Комплексная услуга по миграции разработана с учетом растущего запроса бизнеса на гибкую, масштабируемую и безопасную ИТ-инфраструктуру. Мы понимаем, что переход в облако, или из облака в другое облако, может быть сложным и весьма длительным процессом, поэтому наше решение направлено на то, чтобы сделать этот переход максимально предсказуемым и эффективным. Для нас важно удерживать высокие стандарты качества, поэтому мы выбрали в качестве партнера “Хайстекс”, чье решение “Хайстекс Акура” позволяет осуществить миграционные проекты без простоев и остановки бизнес-процессов. Новая услуга поможет компаниям любого масштаба ускорить их цифровую трансформацию, повысить эффективность работы и получить конкурентное преимущество на рынке», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Задачи импортозамещения и меняющаяся конъюнктура российского ИТ-рынка требуют быстрых ответных реакций от ИТ-компаний. Команда “Хайстекс” с 2016 г. непрерывно работает над развитием функционала своего продукта. Наша компания обладает глубокой экспертизой в области облачных технологий и представляет на рынке надежный программный продукт. Решение “Хайстекс Акура” позволяет реплицировать бизнес-приложения и мгновенно мигрировать или восстанавливать их на резервную площадку», — сказала Ольга Исаченкова, генеральный директор «Хайстекс».

«Инферит Облако» продолжит инвестировать в развитие облачных решений, чтобы предоставлять клиентам эффективные инструменты для развития их бизнеса.

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