Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс»

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linxdatacenter предложил рынку услугу миграции между облачными платформами на базе решения «Хайстекс акура». Сервис позволит клиентам осуществлять перенос данных и приложений в сжатые сроки, с профессиональной поддержкой инженеров Linxdatacenter и гарантией сохранности переносимой инфраструктуры.

По прогнозам Linxdatacenter, в 2023 г. российский облачный рынок публичных IaaS-сервисов увеличится на 15%. По мере роста рынка IaaS в России растет и потребность пользователей в услугах миграции как с on-premise-инфраструктуры, так и между облачными платформами разных провайдеров. Причем как с собственных серверов, так и из облаков других провайдеров – в особенности зарубежных.

Процесс переноса данных в публичное облако сопряжен с рядом сложностей: он требует от ИТ-специалистов определенных компетенций, часто выполняется в трудоемком ручном режиме и несет в себе риски сбоев и потери данных.

Услуга по миграции в облако Linx Cloud предполагает перенос вычислительной инфраструктуры клиента «под ключ». Помимо непосредственно работ по миграции, выполняемых облачными инженерами Linxdatacenter, она включает изучение топологии инфраструктуры клиента, подготовку и согласование плана миграции; приобретение необходимых лицензий; установку агентов по переносу и их тонкую настройку; подготовку облака, куда осуществляется миграция; пробную миграцию с тестовым запуском переносимых систем.

Технологической основой нового сервиса стало автоматизированное решение для облачной миграции «Хайстекс акура». На этой платформе в России реализована миграция более 23 тыс. виртуальных машин, решение используют свыше 200 компаний. Отличительная особенность «Хайстекс акура» – поддержка работы с основными российскими облачными провайдерами и совместимость как с open-source-операционными системами, так и с ОС Windows.

«Мы рады предложить клиентам востребованный сервис в ответ на их повышенный интерес к возможностям облачной инфраструктуры для масштабирования бизнеса. Выбранное нами решение от «Хайстекс» является надежным инструментом, который минимизирует риски и позволяет осуществить миграцию критических информационных систем без остановки их работы, а квалифицированные инженеры Linx сопровождают и контролируют процесс на всех этапах», – отметил Станислав Братчиков, менеджер по продуктам Linxdatacenter.