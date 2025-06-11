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Linx Datacenter Linx ЦОД

Linx Datacenter - Linx ЦОД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.06.2025 DataDome завершила модернизацию ЦОДа Linx Datacenter

Интегратор инженерных систем DataDome завершил модернизацию инженерных систем ЦОДа Linx Datacenter в Москве. Проект был выполнен под ключ, включая проектирование, поставку, стр
19.03.2024 Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД

атации ЦОДов компании Тарас Чирков, а также главный инженер Константин Нагорный и главный энергетик Linx Datacenter Андрей Чеснов. Авторы обладают многолетним опытом в деле эксплуатации дата-це
30.10.2023 ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз

и СНГ, Uptime Institute. *** Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. и входит в топ-10 росси
04.05.2023 Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter

Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка
25.03.2021 ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков

Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019. Особенностью проекта по сертификации стал формат удале
18.08.2020 Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute

рсонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Санкт-Петербурге в 2018 г. В результате дата-центр прошел аттестацию M&
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS

должном уровне. Как ожидается, наличие аттестата соответствия позволит компании расширить пул заказчиков из числа компаний финансового сектора. В настоящий момент соответствие PCI DSS подтвердили оба ЦОД Linxdatacenter на территории России — так, в декабре 2015 г. такого же статуса был удостоен центр обработки данных в Санкт-Петербурге. Срок аттестации на соответствие требованиям PCI DSS со
04.08.2016 Allianz развернул резервную площадку в ЦОД Linxdatacenter

z рассматривает возможность стандартизировать уровень надежности ИТ-инфраструктуры и обязать партнеров размещать свои данные в дата-центрах с высокими показателями отказоустойчивости, в том числе и в ЦОД Linxdatacenter. «В ЦОД Linxdatacenter обеспечивается высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, в полной мере соответствующий всем требованиям наших заказчиков. Даже в тех сл

Публикаций - 57, упоминаний - 68

Linx Datacenter и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 163 38
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 8
Selectel - Селектел 544 7
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 5
Ростелеком 10948 5
IXcellerate - Икселерейт 153 5
DataPro - ДатаПро 99 5
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 4
КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 13 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
3data - 3дата 104 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Microsoft Corporation 25775 3
Lenovo Group 2447 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 2
Ланит Конди 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Schneider Electric 614 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Legrand 82 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Motorola Solutions - Pelco 69 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 22 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
ВестКолл - WestCall 90 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 25 1
Hystax - Хайстекс 26 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Visa International 1993 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Газпром ПАО 1493 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
American Express - Amex 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
JCB International 146 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 20 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
СПВ - Свободный порт Владивосток 2 1
Talos Fund I LP 6 1
Монополия ГК 12 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Microsoft Central Marketing Group - Microsoft Marketing Academy 3 1
Sodexo - Содэксо 8 1
CORE.XP - Кор Экс ПИ 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 1
Мэрия города Иннополис 14 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 20
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
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Hystax Acura - Хайстекс Акура 23 2
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 2
Linx Safe - Linx Protect 5 2
Nubes Alto 18 2
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Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
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Legrand Keor - Legrand Arhimod - серия ИБП 9 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
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Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
Commvault Simpana 15 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
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Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
Монополия ГК - Monopoly.Online - Монополия.Онлайн 11 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
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Microsoft Windows 16882 1
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