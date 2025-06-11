Получите все материалы CNews по ключевому слову
Linx Datacenter Linx ЦОД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.06.2025
|
DataDome завершила модернизацию ЦОДа Linx Datacenter
Интегратор инженерных систем DataDome завершил модернизацию инженерных систем ЦОДа Linx Datacenter в Москве. Проект был выполнен под ключ, включая проектирование, поставку, стр
|19.03.2024
|
Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД
атации ЦОДов компании Тарас Чирков, а также главный инженер Константин Нагорный и главный энергетик Linx Datacenter Андрей Чеснов. Авторы обладают многолетним опытом в деле эксплуатации дата-це
|30.10.2023
|
ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз
и СНГ, Uptime Institute. *** Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на ИТ-рынке с 2001 г. и входит в топ-10 росси
|04.05.2023
|
Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter
Тарас Чирков назначен директором по эксплуатации ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге. Его задачей на новом посту будет разработка
|25.03.2021
|
ЦОД Linxdatacenter получил сертификацию ISO 22301:2019 с помощью AR и смарт-очков
Дата-центр компании Linxdatacenter в Санкт-Петербурге прошел сертификацию BSI на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22301:2019 в удаленном режиме. ЦОД Linxdatacenter стал первым дата-центром в России, сертифицированным международной компанией-аудитором BSI по стандарту ISO 22301:2019. Особенностью проекта по сертификации стал формат удале
|18.08.2020
|
Петербургский ЦОД Linxdatacenter прошел аттестацию M&O Uptime Institute
рсонала, процесса эксплуатации оборудования и политик, регламентирующих функционирование объекта, в ЦОДе Linxdatacenter в Санкт-Петербурге в 2018 г. В результате дата-центр прошел аттестацию M&
|12.12.2016
|
Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS
должном уровне. Как ожидается, наличие аттестата соответствия позволит компании расширить пул заказчиков из числа компаний финансового сектора. В настоящий момент соответствие PCI DSS подтвердили оба ЦОД Linxdatacenter на территории России — так, в декабре 2015 г. такого же статуса был удостоен центр обработки данных в Санкт-Петербурге. Срок аттестации на соответствие требованиям PCI DSS со
|04.08.2016
|
Allianz развернул резервную площадку в ЦОД Linxdatacenter
z рассматривает возможность стандартизировать уровень надежности ИТ-инфраструктуры и обязать партнеров размещать свои данные в дата-центрах с высокими показателями отказоустойчивости, в том числе и в ЦОД Linxdatacenter. «В ЦОД Linxdatacenter обеспечивается высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, в полной мере соответствующий всем требованиям наших заказчиков. Даже в тех сл
Linx Datacenter и организации, системы, технологии, персоны:
|Чирков Тарас 13 11
|Ветров Михаил 17 6
|Соколова Ольга 26 6
|Перекрест Андрей 10 5
|Солодовников Алексей 20 4
|Хала Илья 49 4
|Беляков Георгий 8 3
|Еременко Алексей 8 3
|Макарьин Евгений 12 3
|Мысов Михаил 5 3
|Вирцер Евгений 43 2
|Мустафин Айрат 10 2
|Железнов Видия 5 2
|Богданчиков Евгений 13 2
|Куканова Екатерина 3 2
|Немченков Сергей 11 2
|Солдатов Алексей 104 2
|Макар Александр 8 1
|Чуканов Дмитрий 1 1
|Панышев Дмитрий 14 1
|Сидоров Олег 5 1
|Петрова Лариса 2 1
|Царьков Петр 4 1
|Ерохин Сергей 38 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Попов Илья 4 1
|Федоров Павел 11 1
|Дорофеев Игорь 25 1
|Яковлева Светлана 4 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Меркулов Борис 7 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Степаненко Василий 49 1
|Conan Alexis - Конан Алексис 3 1
|Халимов Ренат 9 1
|Басистый Дмитрий 12 1
|Лебедев Павел 36 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Ведомости 1466 1
|N+1 - Издание 188 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.