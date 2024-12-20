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Богданчиков Евгений



20.12.2024 У ЦОД-провайдеров заканчиваются деньги на строительство 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе 1
12.01.2017 Reg.ru арендует машинный зал в ЦОДе DataPro 1
31.08.2015 Samsung переносит все персональные данные россиян в ЦОД сына экс-главы «Роснефти» 1
20.03.2015 Компания «Ростеха» и Ротенберга купила ЦОД у DataPro 1
12.12.2014 Stack Group и DataPro объединили услуги ЦОДов, чтобы снизить неожиданные риски 1
11.11.2014 Сети ЦОДов Datapro и 3data объединились 1
12.08.2014 Acronis въехал в ЦОД к сыну экс-главы «Роснефти» 1
20.02.2014 Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России 1
27.01.2014 Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Богданчиков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

DataPro - ДатаПро 93 11
Acronis - Акронис 448 4
HP Inc. 5685 3
Schneider Electric 575 3
3data - 3дата 82 3
Ростелеком 9701 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 65 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Ростех - РТ-Инвест 56 2
Selectel - Селектел 385 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Linx - Связь ВСД 158 2
IXcellerate - Икселерейт 125 2
Samsung Electronics 10255 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
Huawei 3933 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Eaton 68 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Теко НПК 430 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Nubes - Нубес 51 1
STULZ 25 1
МегаФон 8805 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Renault Groupe 158 2
Царицын капитал 23 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Blackstone Group 45 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 59 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Apple iPhone 6 4862 2
Linx Datacenter 49 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
3Data ЦОД НР26 - 3Data ЦОД П6 3 1
HPE Helion CloudSystem 18 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Nubes Alto 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
DataPro - Тверь ЦОД 2 1
DataPro - Moscow II ЦОД 4 1
Schneider Electric Uniflair 18 1
Солдатов Алексей 98 6
Богданчиков Сергей 8 6
Хала Илья 43 3
Ротенберг Игорь 37 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Шипелов Андрей 22 2
Агафонов Вадим 13 2
Королюк Алексей 86 1
Горохов Евгений 39 1
Луковников Иван 3 1
Мирин Станислав 11 1
Важнов Алексей 8 1
Еременко Алексей 8 1
Афанасьев Денис 71 1
Немченков Сергей 11 1
Чирков Тарас 11 1
Аксенов Андрей 38 1
Лебедев Павел 34 1
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Штонда Андрей 13 1
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Михайлов Илья 5 1
Шадаев Максут 1008 1
Степанов Константин 11 1
Вирцер Евгений 38 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 2
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Азия - Азиатский регион 5528 2
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Европа Восточная 3075 1
Япония - Токио 995 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Франция - Страсбург 48 1
Индия - Bharat 5434 1
Казахстан - Республика 5526 1
Европа 21767 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Нидерланды - Роттердам 43 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
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Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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