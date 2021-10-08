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Vertiv
ранее Emerson Network Power



08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой
20.05.2021 Vertiv представила микро ЦОД Vertiv VRC-S для поддержки периферийных вычислений
31.03.2021 Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень
18.03.2021 Vertiv расширяет возможности партнерской программы
22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными
25.09.2020 Vertiv представила систему мониторинга, расширяющую возможности малых и средних ЦОДов
23.07.2020 Vertiv расширила продуктовый портфель для Edge-инфраструктуры
12.02.2020 Vertiv расширит возможности тестирования ИБП для заказчиков по всему миру
15.01.2020 Эксперты Vertiv назвали гибридные модели в ЦОДах одним из главных трендов 2020 года
04.03.2019 Исследование Vertiv: более 90% операторов опасаются роста расходов на электроэнергию в связи с внедрением 5G
07.11.2018 Vertiv представила новую продукцию для развертывания ИТ-инфраструктуры на периферии
31.10.2018 Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер
25.07.2018 Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси
13.10.2011 Emerson Network Power выиграла контракт на развертывание австралийской национальной широкополосной сети
30.05.2011 В Москве впервые был продемонстрирован мобильный контейнерный дата-центр SmartMod
07.04.2011 Emerson Network Power представила решение для управления системой охлаждения в ЦОД
28.03.2011 Emerson Network Power предлагает новый подход к оценке экологичности ЦОД
09.02.2011 Emerson Network Power представила холодильные машины Liebert HPC для ЦОД СМБ-предприятий
26.10.2010 Emerson Network Power представила платформу для управления инфраструктурой дата-центра: Trellis
08.10.2010 Emerson Network Power представил новое решение для управления инфраструктурой ЦОДов
29.06.2010 Emerson Network Power и Panduit помогут клиентам оптимизировать корпоративные инфраструктуры
15.06.2010 Emerson Network Power представил новую линейку продуктов для обеспечения непрерывности бизнеса
29.01.2008 Liebert NXf: ИБП нового поколения от Emerson Network Power
02.07.2007 Emerson Network Power и Dell расширят возможности ЦОД
04.06.2007 Emerson Network Power пополнил линейку универсальных ИБП
30.11.2006 В Emerson Network Power назначен нвоый менеджер по продажам оборудования в EMEA
23.11.2006 Emerson Network Power представила решение для блокировки скачков напряжения
31.08.2006 Liebert HIROSS HPW: новое решение Emerson Network Power

Публикаций - 60, упоминаний - 108

Vertiv упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Emerson 64 19
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 11
IBM 8683 7
Rittal 49 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 5
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 26 5
Corning Inc 193 5
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 193 5
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 28 4
Dell EMC 4472 4
Uptime Institute 172 4
HP Inc. 5103 4
Schneider Electric 459 4
Крок 1558 4
IXcellerate - Икселерейт 69 3
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 3
Kingston Technology 162 3
Комплит - Complete 59 3
Астерос - Asteros 583 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 554 2
AMT Group - АМТ-Груп 237 2
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 2
Panduit 41 2
Citrix Systems 725 2
Cisco Systems 4637 2
iTeco - Ай-Теко 857 2
Poly - Plantronics 84 2
VMware 1980 2
Trinity - Тринити ГК 56 1
Shure 10 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 39 1
DataPro - ДатаПро 59 1
TietoEVRY - Tieto 125 1
Delta Electronics 83 1
Мастертел - МТ Телеком 65 1
RTCloud - РТКлауд 2 1
МегаФон - Мобиком-Новосибирск 52 1
Forcepoint - Websense 124 1
Nortel Networks 1286 1
Zenlayer 4 1
Nestle - Нестле 99 2
eBay Inc 1560 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 1
UPS 92 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
Lego 189 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 1
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 111 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2518 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12334 14
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1504 3
PUE - Power usage effectiveness 57 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1460 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4050 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 2
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 33 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2644 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 2
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 126 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 16 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 66 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 1
Адиабатическое охлаждение - термодинамический процесс в макроскопической системе 1 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
BMS - Building Management System 46 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 237 1
Системы охлаждения 87 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 55 1
ESaaS - Energy as a Service - Энергоснабжение как услуга 1 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1210 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2040 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 228 1
USB Type-C - USB-C 1004 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1096 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1249 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 543 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 139 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 753 1
MOV Apple QuickTime 282 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 747 1
PoE - Power over Ethernet 336 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 3
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 150 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 1
IBM Power7 27 1
Ivanti Asset Service - Ivanti Asset Lifecycle Manager 6 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 27 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 1 1
Vertiv Environet Alert 1 1
Tridium Niagara Framework 2 1
NetApp Kubernetes-as-a-service 8 1
Honeywell Forge for Industrial - Honeywell Forge Energy Optimization 2 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 103 1
Tencent Cloud 6 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 11 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 52 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 156 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1104 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
AWS - Amazon Web Services 604 1
VK - Mail.ru Одноклассники 976 1
Apple - App Store 2355 1
Google Play - Google Store - Android Market 2637 1
Google Android 11666 1
Apple iOS 6242 1
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 5 5
Мацкевич Дмитрий 20 5
Журавлёв Евгений 4 3
Johnson Rob - Джонсон Роб 5 3
Winther Karsten - Винтер Карстен 2 2
Солодовников Алексей 17 2
Фокин Дмитрий 20 2
Харитонов Николай 6 2
Кулаков Павел 13 1
Солдатов Алексей 82 1
Каменский Игорь 5 1
Квасников Алексей 5 1
Малиновский Евгений 11 1
Суконник Михаэль 8 1
Слизов Владимир 5 1
Андреев Михаил 3 1
Николаев Виталий 6 1
Гениев Артем 9 1
Лосев Сергей 44 1
De Flon Rønning Alexander - де Флон Реннинг Александр 1 1
Лебедев Павел 24 1
Легезо Денис 32 1
Fischer Joachim - Фишер Иоахим 1 1
Павлов Андрей 33 1
Partridge Brian - Партридж Брайан 2 1
Лапшин Алексей 14 1
Белик Сергей 15 1
Головко Олег 7 1
Willner Guy - Вилнер Гай 14 1
Поляков Алексей 15 1
Белов Алексей 4 1
Ананьин Алексей 74 1
Чернов Антон 23 1
Колмыков Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 82426 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 14
Европа 7260 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34000 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 9
Азия - Азиатский регион 3151 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26677 8
Ближний Восток 2489 7
Африка - Африканский регион 2667 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10883 3
Италия - Итальянская Республика 2822 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3782 3
Беларусь - Белоруссия 3205 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1930 2
Германия - Федеративная Республика 7785 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2136 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 176 2
Украина 5528 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 2
Латинская Америка 1345 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 1
Австрия - Австрийская Республика 976 1
Филиппины - Республика 448 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 10 1
Москва - Садовое кольцо 74 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 858 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 429 1
Азербайджан - Баку 103 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
США - Торонто 199 1
США - Аризона 403 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старый Оскол 61 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 125 1
Тихий океан 440 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 90 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1221 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 402 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3659 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 2
Образование в России 552 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1473 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2750 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 231 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 142 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 222 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
Forbes - Форбс 560 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
N+1 - Издание 114 1
23ABC News 127 1
Открытые системы ИД 108 1
Fortune Global 500 269 1
IDC - International Data Corporation 4524 1
GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
451 Research Group 45 1
IHS Markit 21 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 6 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
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