Vertiv - ранее Emerson Network Power

Vertiv поучаствует в разработке ресурсосберегающих технологий для ЦОДов обности промышленного сектора и его модернизации. Исследования RISE для ЦОДов проводятся в городе Лулео, Швеция, а сам исследовательский институт финансируется фондами ЕС. В рамках партнерства с RISE Vertiv обеспечит поддержку инфраструктуры и среды облачных исследований (ICE). Эта лаборатория по тестированию технологий для ЦОД дает доступ к результатам исследований и экспертным публикациям

Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами обеспечения непрерывности бизнес-процессов, объявила о выходе на рынок однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) с литий-ионными аккумуляторами. Высокоэффективные однофазные литий-ионные ИБП Vertiv Edge Lithium-Ion мощностью от 1500 до 3000 ВА теперь доступны на рынках стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Благодаря более низким требованиям к техническому обслужива

Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой удаленный формат работы. В связи с этим пользователи ищут надежные решения для более безопасного доступа к данным на серверах - это касается пользователей конечных устройств, облачных сервисов и т.д. Vertiv удовлетворяет эти потребности в масштабируемости с помощью своей новой платформы Avocent ADX», — отметил Роб Бразерс, вице-президент по программам IDC, Datacenter & Suppport Services. «У

Vertiv представила микро ЦОД Vertiv VRC-S для поддержки периферийных вычислений Vertiv представляет высокоэффектиынй микро ЦОД Vertiv VRC-S. Решение доступно в регионе EMEA. В микро ЦОД Vertiv VRC-S встроены стоечный блок распределения питания (PDU), источник бесперебойного питания Vertiv Liebert GXT5, се

Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень менеджер по проектированию и продуктам Green Mountain. — Любой клиент может увидеть, откуда мы получаем энергию. В этом наше ключевое отличие от конкурентов». Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отметил: «Договор о климатически нейтральных дата-центрах», подписанный крупными европейскими операторами облачных технологий и ЦОД, направлен на снижение воздействия на

Vertiv расширяет возможности партнерской программы инимающих решения, и улучшит опыт партнеров и клиентов. Инвестиции в партнерскую программу направлены на усиление канала сбыта и построение новой системы для управления отношениями между партнерами и Vertiv. Это поможет оптимизировать процесс регистрации сделок, настройки оборудования и получения всех необходимых инструментов для реализации проектов. Эти улучшения происходят в рамках постоя

Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными Honeywell и Vertiv создадут решения, которые обеспечат экологическую безопасность, отказоустойчивость и производительность ЦОД. Ожидается, что эти решения будут доступны уже в 2020 году. В основе новых реш

Vertiv представила систему мониторинга, расширяющую возможности малых и средних ЦОДов Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала Vertiv Environet Alert — программное решение, предоставляющее малым и периферийным ЦОДам возможности управления и мониторинга корпоративного класса. Программное обеспечение Vertiv Enviro

Vertiv расширила продуктовый портфель для Edge-инфраструктуры Vertiv объявила о расширении портфеля продуктовых решений в рамках партнерской программы Vertiv. Комплексные решения для edge-инфраструктуры включают в себя системы распределения питания (PDU), источники бесперебойного питания (ИБП), системы охлаждения стоек, специализированное про

Vertiv расширит возможности тестирования ИБП для заказчиков по всему миру крупных ЦОДов и промышленных предприятий, а также на растущую потребность заказчиков в предварительных испытаниях оборудования на удаленных площадках для ускорения его развертывания на самом объекте. Vertiv — поставщик оборудования для ЦОДов, ПО, средств аналитики и услуг текущей поддержки. Клиентская база компании включает 70% организаций из списка Fortune 500. В центре компетенций предста

Эксперты Vertiv назвали гибридные модели в ЦОДах одним из главных трендов 2020 года Выбор в пользу гибридных архитектур, объединяющих публичные, частные облака и ресурсы периферии вокруг ядра с новой конфигурацией, был назван экспертами Vertiv одним из пяти инновационных трендов в ЦОДах 2020 года. Благодаря набирающим популярность гибридным архитектурам организации смогут обеспечивать высокий уровень безопасности данных и откл

Исследование Vertiv: более 90% операторов опасаются роста расходов на электроэнергию в связи с внедрением 5G ь 5G в свои компании примерно в 2021-2022 гг. 90% респондентов считают, что вход в новую эру будет ознаменован ростом энергопотребления, необходимого для обеспечения работы сети. По прогнозу компании Vertiv, он составит 150-170% к 2026 г. Что касается переферийных вычислений и 5G, исследование показало — подавляющее большинство операторов внедрили (37%) или планируют внедрить (47%) перифери

Vertiv представила новую продукцию для развертывания ИТ-инфраструктуры на периферии ую продукцию, способную решать особые задачи, связанные с сетевой периферией, включая потребность в быстром развертывании, удаленный контроль и управление, а также сквозной режим обслуживания. Стойки Vertiv VR и rPDU Vertiv Geist, предназначенные для удовлетворения потребностей в развертывании сетевой периферии, теперь доступны торговым партнерам и клиентам в Европе, на Ближнем Восто

Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер Руководство компании Vertiv объявило о назначении Иоахима Фишера директором канала продаж в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA). Проживая в Мюнхене, Иоахим имеет значительный опыт работы в этой

Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси нии Николая Харитонова главой представительства в России и Беларуси. Перед тем как присоединиться к Vertiv, Николай Харитонов был коммерческим директором компании Fujitsu в России и СНГ, до это

Определены 10 ИТ-профессий с самыми высокими требованиями Компания Emerson Network Power,подразделение компании Emerson, провела исследование требований к сотру

Emerson Network Power выиграла контракт на развертывание австралийской национальной широкополосной сети Компания Emerson Network Power, подразделение Emerson, была выбрана компанией National Broadband Network (Национальная широкополосная сеть Австралии, NBNCo) для проектирования, поставки, установки и вво

В Москве впервые был продемонстрирован мобильный контейнерный дата-центр SmartMod Компания Emerson Network Power, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) провела мероприятие для своих партнеров, заказчиков и дистрибуторов,

Emerson Network Power представила решение для управления системой охлаждения в ЦОД Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила SmartAisle — реш

Emerson Network Power предлагает новый подход к оценке экологичности ЦОД Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обе

Emerson Network Power представила холодильные машины Liebert HPC для ЦОД СМБ-предприятий Компания Emerson Network Power — бизнес-подразделение компании Emerson, специализирующееся на разработке систем обеспечения непрерывности критических бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) — пр

Emerson Network Power представила платформу для управления инфраструктурой дата-центра: Trellis Компания Emerson Network Power, подразделение компании Emerson, разработчик технологий, обеспечивающих непрерывность важнейших бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила Trellis — инте

Emerson Network Power представил новое решение для управления инфраструктурой ЦОДов Компания Emerson Network Power представила Avocent Data Center Planner, визуальное программное решение для планирования инфраструктуры и управления ею на базе стратегической платформы Emerson Network

Emerson Network Power и Panduit помогут клиентам оптимизировать корпоративные инфраструктуры Подразделение Emerson Network Power корпорации Emerson объявило о начале сотрудничества с компанией Panduit, целью которого является удовлетворение растущего спроса на эффективные решения для интеграции сист

Emerson Network Power представил новую линейку продуктов для обеспечения непрерывности бизнеса Подразделение Emerson Network Power компании Emerson, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнеса, объявил о выводе на рынок новой линейки продуктов, которая предоставит клиентам возможность

Emerson Network Power и Dell расширят возможности ЦОД Компания Emerson Network Power, принадлежащая группе Emerson, объявила о заключении соглашения с компанией Dell, призванного в кратчайшие сроки помочь клиентам расширить возможности своих центров обрабо

Emerson Network Power пополнил линейку универсальных ИБП Компания Emerson Network Power объявила о выпуске системы бесперебойного электропитания Liebert NX “е” с расчетной нагрузкой в 30 кВА. Новые ИБП обладают всеми достоинствами своих предшественников из се

В Emerson Network Power назначен нвоый менеджер по продажам оборудования в EMEA Микеле Мартирадонна – новый менеджер компании Emerson Network Power по продажам ИБП Liebert для каналов сбыта электро- и ИТ-оборудования в регионе EMEA. Новый менеджер будет отвечать за продажи и развитие каналов сбыта для микро- и мини-ис

Emerson Network Power представила решение для блокировки скачков напряжения Чтобы предотвратить перегрузку сети и остановку работы, компания Emerson Network Power разработала Liebert TVSS – решение, нивелирующее перепады напряжения и не позволяющее им мешать работе системы. Новая разработка заземляет излишние импульсы, чтобы на устр