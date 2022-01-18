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Vertiv ранее Emerson Network Power

Vertiv - ранее Emerson Network Power

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.01.2022 Vertiv поучаствует в разработке ресурсосберегающих технологий для ЦОДов

обности промышленного сектора и его модернизации. Исследования RISE для ЦОДов проводятся в городе Лулео, Швеция, а сам исследовательский институт финансируется фондами ЕС. В рамках партнерства с RISE Vertiv обеспечит поддержку инфраструктуры и среды облачных исследований (ICE). Эта лаборатория по тестированию технологий для ЦОД дает доступ к результатам исследований и экспертным публикациям
08.10.2021 Vertiv представила линейку однофазных ИБП с литий-ионными аккумуляторами

обеспечения непрерывности бизнес-процессов, объявила о выходе на рынок однофазных источников бесперебойного питания (ИБП) с литий-ионными аккумуляторами. Высокоэффективные однофазные литий-ионные ИБП Vertiv Edge Lithium-Ion мощностью от 1500 до 3000 ВА теперь доступны на рынках стран Европы, Ближнего Востока и Африки (регион EMEA). Благодаря более низким требованиям к техническому обслужива
16.09.2021 Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой

удаленный формат работы. В связи с этим пользователи ищут надежные решения для более безопасного доступа к данным на серверах - это касается пользователей конечных устройств, облачных сервисов и т.д. Vertiv удовлетворяет эти потребности в масштабируемости с помощью своей новой платформы Avocent ADX», — отметил Роб Бразерс, вице-президент по программам IDC, Datacenter & Suppport Services. «У
20.05.2021 Vertiv представила микро ЦОД Vertiv VRC-S для поддержки периферийных вычислений

Vertiv представляет высокоэффектиынй микро ЦОД Vertiv VRC-S. Решение доступно в регионе EMEA. В микро ЦОД Vertiv VRC-S встроены стоечный блок распределения питания (PDU), источник бесперебойного питания Vertiv Liebert GXT5, се
31.03.2021 Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень

менеджер по проектированию и продуктам Green Mountain. — Любой клиент может увидеть, откуда мы получаем энергию. В этом наше ключевое отличие от конкурентов». Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отметил: «Договор о климатически нейтральных дата-центрах», подписанный крупными европейскими операторами облачных технологий и ЦОД, направлен на снижение воздействия на

18.03.2021 Vertiv расширяет возможности партнерской программы

инимающих решения, и улучшит опыт партнеров и клиентов. Инвестиции в партнерскую программу направлены на усиление канала сбыта и построение новой системы для управления отношениями между партнерами и Vertiv. Это поможет оптимизировать процесс регистрации сделок, настройки оборудования и получения всех необходимых инструментов для реализации проектов. Эти улучшения происходят в рамках постоя
22.10.2020 Vertiv и Honeywell сделают ЦОДы более экологичными

Honeywell и Vertiv создадут решения, которые обеспечат экологическую безопасность, отказоустойчивость и производительность ЦОД. Ожидается, что эти решения будут доступны уже в 2020 году. В основе новых реш
25.09.2020 Vertiv представила систему мониторинга, расширяющую возможности малых и средних ЦОДов

Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала Vertiv Environet Alert — программное решение, предоставляющее малым и периферийным ЦОДам возможности управления и мониторинга корпоративного класса. Программное обеспечение Vertiv Enviro
23.07.2020 Vertiv расширила продуктовый портфель для Edge-инфраструктуры

Vertiv объявила о расширении портфеля продуктовых решений в рамках партнерской программы Vertiv. Комплексные решения для edge-инфраструктуры включают в себя системы распределения питания (PDU), источники бесперебойного питания (ИБП), системы охлаждения стоек, специализированное про
12.02.2020 Vertiv расширит возможности тестирования ИБП для заказчиков по всему миру

крупных ЦОДов и промышленных предприятий, а также на растущую потребность заказчиков в предварительных испытаниях оборудования на удаленных площадках для ускорения его развертывания на самом объекте. Vertiv — поставщик оборудования для ЦОДов, ПО, средств аналитики и услуг текущей поддержки. Клиентская база компании включает 70% организаций из списка Fortune 500. В центре компетенций предста
15.01.2020 Эксперты Vertiv назвали гибридные модели в ЦОДах одним из главных трендов 2020 года

Выбор в пользу гибридных архитектур, объединяющих публичные, частные облака и ресурсы периферии вокруг ядра с новой конфигурацией, был назван экспертами Vertiv одним из пяти инновационных трендов в ЦОДах 2020 года. Благодаря набирающим популярность гибридным архитектурам организации смогут обеспечивать высокий уровень безопасности данных и откл
04.03.2019 Исследование Vertiv: более 90% операторов опасаются роста расходов на электроэнергию в связи с внедрением 5G

ь 5G в свои компании примерно в 2021-2022 гг. 90% респондентов считают, что вход в новую эру будет ознаменован ростом энергопотребления, необходимого для обеспечения работы сети. По прогнозу компании Vertiv, он составит 150-170% к 2026 г. Что касается переферийных вычислений и 5G, исследование показало — подавляющее большинство операторов внедрили (37%) или планируют внедрить (47%) перифери
07.11.2018 Vertiv представила новую продукцию для развертывания ИТ-инфраструктуры на периферии

ую продукцию, способную решать особые задачи, связанные с сетевой периферией, включая потребность в быстром развертывании, удаленный контроль и управление, а также сквозной режим обслуживания. Стойки Vertiv VR и rPDU Vertiv Geist, предназначенные для удовлетворения потребностей в развертывании сетевой периферии, теперь доступны торговым партнерам и клиентам в Европе, на Ближнем Восто
31.10.2018 Директором канала продаж Vertiv в регионе EMEA назначен Иоахим Фишер

Руководство компании Vertiv объявило о назначении Иоахима Фишера директором канала продаж в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (регионе EMEA). Проживая в Мюнхене, Иоахим имеет значительный опыт работы в этой
25.07.2018 Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси

нии Николая Харитонова главой представительства в России и Беларуси. Перед тем как присоединиться к Vertiv, Николай Харитонов был коммерческим директором компании Fujitsu в России и СНГ, до это
02.08.2012 Определены 10 ИТ-профессий с самыми высокими требованиями

Компания Emerson Network Power,подразделение компании Emerson, провела исследование требований к сотру
13.10.2011 Emerson Network Power выиграла контракт на развертывание австралийской национальной широкополосной сети

Компания Emerson Network Power, подразделение Emerson, была выбрана компанией National Broadband Network (Национальная широкополосная сеть Австралии, NBNCo) для проектирования, поставки, установки и вво
30.05.2011 В Москве впервые был продемонстрирован мобильный контейнерный дата-центр SmartMod

Компания Emerson Network Power, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) провела мероприятие для своих партнеров, заказчиков и дистрибуторов,

07.04.2011 Emerson Network Power представила решение для управления системой охлаждения в ЦОД

Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила SmartAisle — реш
28.03.2011 Emerson Network Power предлагает новый подход к оценке экологичности ЦОД

Компания Emerson Network Power (бизнес-подразделение компании Emerson), мировой разработчик систем обе
09.02.2011 Emerson Network Power представила холодильные машины Liebert HPC для ЦОД СМБ-предприятий

Компания Emerson Network Power — бизнес-подразделение компании Emerson, специализирующееся на разработке систем обеспечения непрерывности критических бизнес-процессов (Business-Critical Continuity) — пр
26.10.2010 Emerson Network Power представила платформу для управления инфраструктурой дата-центра: Trellis

Компания Emerson Network Power, подразделение компании Emerson, разработчик технологий, обеспечивающих непрерывность важнейших бизнес-процессов (Business-Critical Continuity), представила Trellis — инте
08.10.2010 Emerson Network Power представил новое решение для управления инфраструктурой ЦОДов

Компания Emerson Network Power представила Avocent Data Center Planner, визуальное программное решение для планирования инфраструктуры и управления ею на базе стратегической платформы Emerson Network
29.06.2010 Emerson Network Power и Panduit помогут клиентам оптимизировать корпоративные инфраструктуры

Подразделение Emerson Network Power корпорации Emerson объявило о начале сотрудничества с компанией Panduit, целью которого является удовлетворение растущего спроса на эффективные решения для интеграции сист
15.06.2010 Emerson Network Power представил новую линейку продуктов для обеспечения непрерывности бизнеса

Подразделение Emerson Network Power компании Emerson, мировой разработчик систем обеспечения непрерывности бизнеса, объявил о выводе на рынок новой линейки продуктов, которая предоставит клиентам возможность
29.01.2008 Liebert NXf: ИБП нового поколения от Emerson Network Power
02.07.2007 Emerson Network Power и Dell расширят возможности ЦОД

Компания Emerson Network Power, принадлежащая группе Emerson, объявила о заключении соглашения с компанией Dell, призванного в кратчайшие сроки помочь клиентам расширить возможности своих центров обрабо
04.06.2007 Emerson Network Power пополнил линейку универсальных ИБП

Компания Emerson Network Power объявила о выпуске системы бесперебойного электропитания Liebert NX “е” с расчетной нагрузкой в 30 кВА. Новые ИБП обладают всеми достоинствами своих предшественников из се
30.11.2006 В Emerson Network Power назначен нвоый менеджер по продажам оборудования в EMEA

Микеле Мартирадонна – новый менеджер компании Emerson Network Power по продажам ИБП Liebert для каналов сбыта электро- и ИТ-оборудования в регионе EMEA. Новый менеджер будет отвечать за продажи и развитие каналов сбыта для микро- и мини-ис
23.11.2006 Emerson Network Power представила решение для блокировки скачков напряжения

Чтобы предотвратить перегрузку сети и остановку работы, компания Emerson Network Power разработала Liebert TVSS – решение, нивелирующее перепады напряжения и не позволяющее им мешать работе системы. Новая разработка заземляет излишние импульсы, чтобы на устр
31.08.2006 Liebert HIROSS HPW: новое решение Emerson Network Power

Компания Emerson Network Power разработала решение Liebert Hiross HPW для охлаждения точек удаленного доступа к мобильным телефонным сетям. Новинка соответствует жестким стандартам эффективности и позво

Публикаций - 77, упоминаний - 83

Vertiv и организации, системы, технологии, персоны:

Emerson 95 29
Schneider Electric 614 13
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 12
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 6
Huawei 4676 6
HP Inc. 5883 6
Крок - Croc 1964 6
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 5
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 5
Vertiv - KNÜRR GmbH - Knuerr - Кнур 5 5
Dell EMC 5180 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
IXcellerate - Икселерейт 153 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
Eaton 80 4
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 29 4
STULZ 26 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 3
DataPro - ДатаПро 99 3
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 3
Midtronics 9 3
Broadcom - VMware 2610 3
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 3
Kingston Technology 218 3
Citrix Systems 868 3
Комплит - Complete 114 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Selectel - Селектел 544 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Poly - Plantronics 144 2
3data - 3дата 104 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 6
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 6
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
UPS 216 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Русский стандарт Банк 509 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
LEGO 260 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 4 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 7 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Daikin Industries 64 1
Agricultural Bank of China, ABC - Сельскохозяйственный банк Китая - Чайнасельхозбанк - Хэнаньский сельскохозяйственный банк 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Альфа-Банк 1979 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 33
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 545 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 7
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 6
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 6
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 79 4
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 4
Vertiv Avocent Ecosystem 26 10
Vertiv Liebert - 11 8
Vertiv Geist rPDU 5 5
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 3
Vertiv Edge Lithium-Ion 3 3
Vertiv VRC 3 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple iPhone 6 4861 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 2
Chloride Trinergy ИБП 2 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 24 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 1
Stafory - робот Вера 377 1
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 1
Tencent Cloud 18 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
InfoWatch Appercut Security 35 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 52 1
Honeywell Forge for Industrial - Honeywell Forge Energy Optimization 3 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Tridium Niagara Framework 2 1
Vertiv Environet Alert 1 1
Dell VIS - Dell Virtually Integrated System 4 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 29 1
IBM PowerVM - IBM Power Hypervisor 24 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Мацкевич Дмитрий 20 6
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 6 6
Johnson Rob - Джонсон Роб 5 3
Журавлёв Евгений 4 3
Mozzato Stefano - Моццато Стефано 3 3
Солодовников Денис 108 2
Солдатов Алексей 104 2
Фокин Дмитрий 21 2
Харитонов Николай 9 2
Солодовников Алексей 20 2
Winther Karsten - Винтер Карстен 2 2
Легезо Денис 40 2
Кулаков Павел 29 2
Еременко Алексей 8 2
Вотановский Андрей 2 2
Грачёв Юрий 2 2
Martiradonna Michele - Мартирадонна Микеле 2 2
Павлов Андрей 44 1
Лапшин Алексей 24 1
Хала Илья 49 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Чернов Антон 23 1
Колмыков Александр 9 1
Сысоев Александр 50 1
Ананьин Алексей 90 1
Белов Алексей 28 1
Поляков Алексей 15 1
Нестеров Андрей 23 1
Головко Олег 8 1
Пауков Сергей 18 1
Белик Сергей 17 1
Дьяконова Наталия 19 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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