Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Vertiv
ранее Emerson Network Power
Публикаций - 60, упоминаний - 108
Vertiv упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
|Forbes - Форбс 560 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
|N+1 - Издание 114 1
|23ABC News 127 1
|Открытые системы ИД 108 1
|Fortune Global 500 269 1
|IDC - International Data Corporation 4524 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
|451 Research Group 45 1
|IHS Markit 21 1
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru