Vertiv представила микро ЦОД Vertiv VRC-S для поддержки периферийных вычислений

Vertiv представляет высокоэффектиынй микро ЦОД Vertiv VRC-S. Решение доступно в регионе EMEA. В микро ЦОД Vertiv VRC-S встроены стоечный блок распределения питания (PDU), источник бесперебойного питания Vertiv Liebert GXT5, сертифицированный по стандарту Energy Star 2.0, контрольные датчики и ПО для мониторинга, а также новейшая стоечная система охлаждения Vertiv VRC.

Микро ЦОД Vertiv VRC-S можно развернуть на периферии, например, в розничных магазинах и транспорте, а также объектах здравоохранения и легкой промышленности. Модель Vertiv VRC-S можно доставить на любую площадку и установить за короткое время. Новое мобильное приложение Vertiv XR на базе технологий дополненной реальности дает возможность пользователям в виртуальном режиме изучить все аспекты микро ЦОД Vertiv VRC-S, а также получить информацию о функциях и режимах его работы. Это приложение можно бесплатно скачать в Google Play (Android) и App Store (iOS).

Микро ЦОДы — это системы, предназначенные для развертывания на периферии сети, где требуются вычислительные ресурсы с высокой плотностью и компактностью. Сборные модульные центры обработки данных представляют собой более масштабные автономные системы, размещаемые за пределами основных объектов или в удаленных локациях. В отличие от них микро ЦОДы занимают мало места, поэтому их можно развернуть в любом офисе, клинике, магазине или в другом небольшом помещении.

Корпус Vertiv VRC-S устроен таким образом, что внутри стойки создается аналог горячего и холодного коридоров для эффективной вентиляции и предотвращения образования зон с перегревами. Устанавливаемый в стойку модуль охлаждения Vertiv VRC-S разработан специально для поддержки ИТ-нагрузок на периферии. Благодаря использованию регулируемых вентиляторов и компрессора система адаптирует интенсивность охлаждения к фактическому тепловыделению ИТ-оборудования, минимизируя потребление энергии. Онлайн-ИБП с двойным преобразованием Vertiv Liebert GXT5 обеспечивает бесперебойное питание всех интегрированных компонентов решения, включая резервное питание для системы охлаждения мощностью 3,5 кВт, а его эффективность достигает 94 %. PDU Vertiv Geist поддерживает питание розеток и поставляется в комплекте с программным обеспечением Vertiv Intelligence Director для упрощения удаленного мониторинга, контроля питания, охлаждения и обслуживания системы с использованием единого IP-адреса.

«Еще никогда процесс выбора и развертывания микро ЦОД не был таким быстрым и легким. Наше новое приложение дополненной реальности позволяет изучить решение в виртуальном режиме, — отмечает Алекс Поуп вице-президент по интегрированным стоечным решениям Vertiv в регионе EMEA. — Vertiv VRC-S — это эффективное решение с поддержкой автоматического конфигурирования. Чтобы подключение микро ЦОД к сети и базам данных стало еще более простым, в него встроены интегрированные ИБП, модули охлаждения и распределения питания и установлены средства мониторинга. Это новое предложение — важный результат реализации плана Vertiv по созданию инновационных продуктов, а также инвестиций в исследования и разработки, которые позволят создавать все более совершенные решения для микро дата-центров».