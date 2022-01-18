Vertiv поучаствует в разработке ресурсосберегающих технологий для ЦОДов

Vertiv, поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности бизнеса, объявила о начале сотрудничества с Научно-исследовательским институтом Швеции (RISE).

В сотрудничестве с университетами, промышленными предприятиями и государственным сектором RISE занимается техническими исследованиями и инновациями для укрепления конкурентоспособности промышленного сектора и его модернизации. Исследования RISE для ЦОДов проводятся в городе Лулео, Швеция, а сам исследовательский институт финансируется фондами ЕС.

В рамках партнерства с RISE Vertiv обеспечит поддержку инфраструктуры и среды облачных исследований (ICE). Эта лаборатория по тестированию технологий для ЦОД дает доступ к результатам исследований и экспертным публикациям RISE, а также проводит собственные разработки.

Главное преимущество для компаний, участвующих в программе — крупномасштабная тестовая среда с модулями дата-центров, климатическими и тепловыми камерами, аэродинамическими трубами, блоками тестирования периферии и жидкостного охлаждения.

«RISE показывает хорошие результаты в области прикладных исследований. Это сотрудничество с ним позволит вывести промышленность на более высокий уровень — с использованием крупномасштабных и «экологичных» облачных ЦОД, корпоративных и периферийных приложений», — отметил Стивен Лян (Stephen Liang), технический директор Vertiv.

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«RISE играет ведущую роль в повышении экологической устойчивости в Европе, а компания Vertiv поставляет современные инженерные решения индустрии ЦОД и других отраслей. Дата-центры — критически важная часть цифровой инфраструктуры. Эффективность и устойчивое развитие – главные приоритеты этой отрасли. До вывода на рынок новые технологии, системные решения и компоненты необходимо тщательно продумать, проработать и проверить. Наше партнерство с RISE поможет решить эти задачи», — сказал Джордано Альбертацци (Giordano Albertazzi), президент компании Vertiv в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка).

Компания Vertiv также поддерживает различные инициативы RISE по восстановлению тепловой энергии. Они предполагают повторное использование отработанного тепла ЦОДов. Среди других проектов, разрабатываемых Vertiv и RISE, — балансировка нагрузки и оценка жизненного цикла дата-центров и их компонентов, машинное обучение с гомоморфным шифрованием, автономные цифровые инфраструктуры и системы с функцией самовосстановления, топливные элементы, цифровой счетчик углеродных выбросов для конечных пользователей, новые методы охлаждения и системы терморегулирования с поддержкой повторного использования тепла.

«Партнерство с Vertiv поможет нам лучше разобраться в ключевых потребностях промышленных предприятий и поспособствует эффективному двустороннему диалогу. Такой подход позволит нам и партнерам укрепить свои лидирующие позиции», — сказал Тор Бьёрн Минде (Tor Björn Minde), директор ЦОДа ICE в RISE.