Vertiv и Green Mountain выводят устойчивость ЦОДов на новый уровень

Vertiv и норвежский поставщик услуг колокации Green Mountain внедрили передовые технологии, позволяющие еще больше повысить эффективность и устойчивость одного из самых экологичных центров обработки данных в мире.

Центр обработки данных (ЦОД) DC1-Stavanger, расположенный на бывшем объекте НАТО, за счет своего уникального расположения обеспечивает большое преимущество с точки зрения использования возобновляемых источников энергии и минимизации охлаждающего оборудования. Поэтому ЦОД работает практически с нулевыми выбросами CO2.

Однако, как и всем центрам обработки данных, ему требуются источники бесперебойного питания (ИБП) и система управления температурным режимом для поддержания оптимального времени безотказной работы.

«Перед нами стоит задача по обеспечению экологичности нашей работы. Это крайне важно при строительстве новых дата-центров и интеграции в них новых функций, — заявил Александр де Флон Реннинг, менеджер по проектированию и продуктам Green Mountain. — Любой клиент может увидеть, откуда мы получаем энергию. В этом наше ключевое отличие от конкурентов».

Джордано Альбертацци, президент компании Vertiv в регионе ЕМЕА, отметил: «Договор о климатически нейтральных дата-центрах», подписанный крупными европейскими операторами облачных технологий и ЦОД, направлен на снижение воздействия на окружающую среду со стороны участников соглашения. Для эффективного перехода к устойчивому цифровому будущему потребуется развернуть новые и современные ЦОДы, а также модернизировать существующие площадки для использования наиболее эффективных технологий. Vertiv гордится своим вкладом в экологическое развитие всего мира».

После масштабного анализа рынка руководители Green Mountain посетили Customer Expirience Center Vertiv в Италии, чтобы увидеть технологии компании в действии и протестировать производительность оборудования при пиковых нагрузках.

В результате Green Mountain выбрала высокоэффективные блоки водяного охлаждения Vertiv Liebert PCW с общей мощностью 5 МВт. Блоки Liebert PCW соответствуют высоким стандартам эффективности благодаря сочетанию инновационных технологий и конструкции, в которой оптимизирована аэродинамика всех внутренних компонентов. Помимо этого, Green Mountain использовала ИБП от Vertiv для реализации другого проекта. Например, ИБП Liebert EXL S1 с литийионным аккумулятором, что является альтернативой традиционным аккумуляторным системам VRLA и повышает срок службы.

«Для компании Green Mountain высокое качество продукции и большой опыт поставщиков — это ключевые факторы при покупке нового оборудования. Технологии Vertiv — самые энергоэффективные из всех, что я видел. С их помощью мы сможем повысить нашу устойчивость на рынке. Кроме того, системы Vertiv чрезвычайно компактны. Учитывая, что наш центр обработки данных высечен в горе, резервные площади для масштабного оборудования отсутствуют, — сказал де Флон Реннинг.

«Управлять проектом во время пандемии COVID-19 было сложно, — добавил де Флон Реннинг. — Мы были обеспокоены тем, что все заводы и поставки могут остановиться. К счастью, компания Vertiv оказала нам необходимую поддержку. Она отслеживала все поставки и обеспечивала бесперебойную доставку оборудования, несмотря на закрытые границы и проблемы с логистикой. Если бы Vertiv не помогла с доставкой, то проект не удалось бы завершить вовремя».

«По мере реализации других проектов мы будем рассматривать технологии для центров обработки данных от компании Vertiv, — отметил де Флон Реннинг. — Когда мы выбираем партнера, то делаем это для долгосрочных отношений».

По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), центры обработки данных играют ключевую роль, находясь в эпицентре технологических инноваций, в энергоэффективностивозобновляемых источников энергии и экономики данных. Операторы ЦОД, такие как Green Mountain, могут служить образцом для подражания в целях ускорения перехода к устойчивой энергетике и помогут проложить путь, по которому будут следовать другие энергоемкие отрасли.