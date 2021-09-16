Vertiv представляет передовую платформу управления ИТ-инфраструктурой

Vertiv представила решение Avocent ADX Ecosystem, инновационную платформу управления ИТ-инфраструктурой. Avocent ADX Ecosystem представляет собой комплекс устройств и программ, предназначенный для использования в сложных гибридных сетевых архитектурах в условиях удаленной работы. Это решение уже доступно в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (регион EMEA).

Решение Avocent ADX Ecosystem предназначено для использования в корпоративной, облачной, периферийной и гибридной среде. Оно обеспечивает сотрудникам организации быстрый и простой доступ к данным и управлению ими, что необходимо при проведении сложных инженерных и проектных работ, использовании графических редакторов и других приложений с высоким разрешением. Avocent ADX Ecosystem включает в себя самый быстрый и универсальный 4K KVM-переключатель с передовой системой управления ИТ-устройствами.

Платформа Avocent ADX Ecosystem построена в соответствии со всеми стандартами и требованиями, что позволяет обеспечивать быстрое, безопасное и масштабируемое размещение ИТ-устройств от предприятия до периферии. В решении Avocent ADX Ecosystem встроена технология Avocent® Core Insight (Avocent ACI) для обеспечения большей совместимости с устройствами, поддерживающими стандарт Redfish. Именно эти технологии позволяют новой платформе Avocent ADX Ecosystem решать сложные задачи удаленного управления распределенными и гибридными архитектурами, включая масштабирование систем по мере роста сети, обеспечение безопасного доступа для конкретных пользователей и поддержку современных стандартов видео с высоким разрешением, включая его передачу по интерфейсу USB-C.

«За последние два года дистанционное управление системами для организации рабочего процесса стало встречаться значительно чаще, так как большинство компаний перешли на удаленный формат работы. В связи с этим пользователи ищут надежные решения для более безопасного доступа к данным на серверах - это касается пользователей конечных устройств, облачных сервисов и т.д. Vertiv удовлетворяет эти потребности в масштабируемости с помощью своей новой платформы Avocent ADX», — отметил Роб Бразерс, вице-президент по программам IDC, Datacenter & Suppport Services.

«Учитывая быстро растущие возможности применения ИИ, Интернета вещей (IoT), 5G и других технологий, предполагающих работу с большим объемом данных, обеспечить бесперебойную работу ЦОД становится довольно непросто. Кроме того, многие ИТ-платформы находятся за пределами традиционного дата-центра, и крайне важно, чтобы решение для управления ИТ-инфраструктурой могло быстро развиваться для удовлетворения требованиям приложений нового поколения. Инновационный подход Vertiv к решению задач привел к разработке решения Avocent ADX Ecosystem, передовыми открытыми архитектурами для обеспечения эффективного и быстрого управления ИТ- инфраструктурой, включая серверы, удаленные датчики и источники бесперебойного питания», — заявила Энджи Макмиллин (Angie McMillin), вице-президент и директор Vertiv по ИТ-системам.

Платформа Avocent® ADX Ecosystem включает в себя несколько отдельных компонентов, которые могут быть развернуты как отдельно, так и вместе для более надежного обслуживания пользователей. Avocent ADX Ecosystem обеспечивает безопасное и эффективное управление виртуальной и физической ИТ-среды, управляя как гипервизором KVM, так и последовательными сеансами для 100 или более одновременно подключенных пользователей; стоечный блок обеспечивает консолидацию IP-адресов для различных устройств и поддерживает их масштабируемость, а удаленный 4K KVM-переключатель повышает производительность, работая на более высоких скоростях с лучшей пропускной способностью.

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Avocent ADX MP1000 Management Platform: упрощает управление, контроль, безопасность и автоматизацию виртуальной и физической ИТ-инфраструктуры внутри предприятия и на периферии. Она управляет сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями IP KVM и устройствами для удаленного доступа.

Avocent ADX RM1048P Rack Manager: подключает и управляет различными ИТ-устройствами в стойке и может быть развернут как с платформой Avocent ADX MP1000, так и самостоятельно. Он объединяет IP-адреса, чтобы исключить их дефицит по мере добавления в стойку дополнительного оборудования. Получение энергии по технологии PoE позволяет уменьшить количество кабелей в стойке.

Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM Switch: новое решение, которое поддерживает более 100 пользователей и 48 уникальных устройств одновременно, обеспечивая поддержку видео в разрешении 4K и высокую пропускную способность (20 Гб) для удаленного управления устройствами и обработкой данных в режиме реального времени. Каждый переключатель оснащен портами USB-C с короткими кабелями.