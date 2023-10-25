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KVM keyboard, video, mouse клавиатура, видео, мышь коммутатор, переключатель
KVM (keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь) коммутатор дает возможность администрировать до 10 устройств одновременно. Оборудование обеспечивает постоянный мониторинг ресурсов и состояния оборудования, в том числе, на удаленных объектах и без подключения к глобальной сети. Коммутатор способен выполнять удаленное включение, принудительное выключение, перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.
Аппаратура обеспечивает управление через web-интерфейс, таким образом, установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе, не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.
|25.10.2023
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«Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места. Устройство, созданное на базе российских комп
|07.10.2019
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D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP
с разрешением 1280x1024, клавиатурой и тачпадом. Поддерживается подключение дополнительной внешней KVM-консоли: VGA-монитора, USB-клавиатуры и мыши. Устройство также оснащено 16 портами VGA дл
|30.08.2006
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ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов
сегмент рынка и спроектированного специально для обширных серверных комнат крупных компаний. Новый KVM-переключатель KM0832 Matrix, являющийся частью ориентированной на корпоративный рынок лин
|11.07.2006
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Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном
пополнении линейки KVM-переключателей с ЖК-экраном. Новое устройство KL1116 объединяет 16-портовый KVM-переключатель в скрытой консоли и 17-дюймовый ЖК-монитор высокого разрешения, с клавиатур
|09.06.2006
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ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель
дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил о выпуске нового двухпортового PS/2 KVM-переключателя со встроенными кабелями — PETITE CS-62B, включающего поддержку колонок
|20.10.2004
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Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн.
ланах по выпуску своих продуктов на российский рынок. В перспективе на ближайший год объем поставок KVM-переключателей, по прогнозам компании, должен увеличиться, по крайней мере, на 15%. Это с
|03.08.2004
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Aten выпустила 8-портовый переключатель KH88
с консоли компьютеров до 512. Имеющий двухуровневую систему парольной авторизации, 8-портовый PS/2-KVM-переключатель отвечает стандартам PSP. . KVM-переключатель ATEN поддерживает ОС Wi
KVM и организации, системы, технологии, персоны:
|Устюжанин Александр 11 6
|Колесов Юрий 4 2
|Любимов Олег 45 1
|Скокова Татьяна 17 1
|Лютов Максим 1 1
|Шевченко Дмитрий 13 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Боровиков Сергей 30 1
|Комышов Сергей 1 1
|Рукавишникова Мария 20 1
|Урусов Виктор 131 1
|Бушуев Александр 11 1
|Мартиросов Давид 61 1
|Муромец Юлия 28 1
|Андреев Михаил 4 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Кондратьев Владислав 7 1
|Удалов Сергей 6 1
|Лем Станислав 7 1
|Каменский Игорь 7 1
|Нисковский Алексей 1 1
|Балабанов Виктор 1 1
|Картунов Виктор 2 1
|Калякин Павел 66 1
|Рахимбабаев Тимур 1 1
|Мыскин Роман 38 1
|McMillin Angie - Макмиллин Энджи 1 1
|Yang Michael - Янг Майкл 6 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
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