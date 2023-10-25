Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171448
ИКТ 13359
Организации 10476
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3405
Системы 25269
Персоны 73492
География 2778
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2595
Мероприятия 847

KVM keyboard, video, mouse клавиатура, видео, мышь коммутатор, переключатель

KVM (keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь) коммутатор дает возможность администрировать до 10 устройств одновременно. Оборудование обеспечивает постоянный мониторинг ресурсов и состояния оборудования, в том числе, на удаленных объектах и без подключения к глобальной сети. Коммутатор способен выполнять удаленное включение, принудительное выключение, перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Аппаратура обеспечивает управление через web-интерфейс, таким образом, установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется. Решение автоматизирует управление аппаратными комплексами, в том числе, не адаптированными для удаленного доступа. Также устройство дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.


25.10.2023 «Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места. Устройство, созданное на базе российских комп
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP

с разрешением 1280x1024, клавиатурой и тачпадом. Поддерживается подключение дополнительной внешней KVM-консоли: VGA-монитора, USB-клавиатуры и мыши. Устройство также оснащено 16 портами VGA дл
30.08.2006 ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов

сегмент рынка и спроектированного специально для обширных серверных комнат крупных компаний. Новый KVM-переключатель KM0832 Matrix, являющийся частью ориентированной на корпоративный рынок лин
11.07.2006 Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном

пополнении линейки KVM-переключателей с ЖК-экраном. Новое устройство KL1116 объединяет 16-портовый KVM-переключатель в скрытой консоли и 17-дюймовый ЖК-монитор высокого разрешения, с клавиатур
09.06.2006 ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель

дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил о выпуске нового двухпортового PS/2 KVM-переключателя со встроенными кабелями — PETITE CS-62B, включающего поддержку колонок
20.10.2004 Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн.

ланах по выпуску своих продуктов на российский рынок. В перспективе на ближайший год объем поставок KVM-переключателей, по прогнозам компании, должен увеличиться, по крайней мере, на 15%. Это с
03.08.2004 Aten выпустила 8-портовый переключатель KH88

с консоли компьютеров до 512. Имеющий двухуровневую систему парольной авторизации, 8-портовый PS/2-KVM-переключатель отвечает стандартам PSP. . KVM-переключатель ATEN поддерживает ОС Wi

Публикаций - 69, упоминаний - 101

KVM и организации, системы, технологии, персоны:

ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 16
Intel Corporation 12242 11
SAS Institute 979 11
ATEN 17 8
AMD - Advanced Micro Devices 4264 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 4
IBM - International Business Machines Corp 9455 4
HP Inc. 5701 4
TRENDnet 85 4
Legrand - Raritan 9 4
Microsoft Corporation 24723 3
8333 3
Dell EMC 5037 3
Belkin 49 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
Ростех - Автоматика Концерн 1652 2
Cisco Systems 5135 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 2
Lenovo Group 2297 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 2
Selectel - Селектел 396 2
D-Link - Д-Линк Трейд 367 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 54 2
Getmobit - Гетмобит 35 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 2
Ниеншанц Автоматика 27 2
NetApp - Network Appliance 640 1
Schneider Electric 575 1
Fujitsu 2043 1
Softline - Софтлайн 2885 1
МегаФон 9059 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8806 1
Oracle Corporation 6730 1
Samsung Electronics 10311 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Siemens AG - Siemens Group 2596 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Broadcom - VMware 2386 1
SAP SE 5305 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
Связной ГК 1372 1
Альфа-Банк 1784 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1389 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 23
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 303 23
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 17
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11190 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 14
Дистанционное управление - Удалённое управление 1145 14
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1396 13
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 526 13
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3661 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6197 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 11
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 74 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 10
DDR - Double data rate 2756 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1267 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2350 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 9
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3480 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11230 8
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1458 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10193 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 7
PS/2 - компьютерный порт 108 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11539 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16148 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 663 6
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 943 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3775 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4138 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 15
ETegro Hyperion - серия серверов 32 15
Oracle Hyperion 236 14
Linux OS 10089 5
Intel Xeon E 193 5
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 5
Microsoft Windows 15786 4
Vertiv Avocent Ecosystem 26 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 3
Intel x86 - архитектура процессора 1874 3
AMD Radeon FreeSync 198 3
Oracle Java - язык программирования 3107 3
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Windows Server 2008 479 3
Acer Display Widget 34 3
Acer Low Dimming 61 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 300 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 791 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 2
Acer Nitro 122 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 138 2
Acer ComfyView 78 2
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 95 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 2
Microsoft Windows Server 2003 569 2
Acer Flickerless 35 2
Intel IOAT 2 2
Microsoft IntelliMouse 8 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
Apple macOS 2082 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 329 1
Nvidia G-Sync 152 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 281 1
Nvidia Tesla GPU 167 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 131 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 1
Устюжанин Александр 11 6
Колесов Юрий 4 2
Любимов Олег 45 1
Скокова Татьяна 17 1
Лютов Максим 1 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Изумрудов Олег 38 1
Боровиков Сергей 30 1
Комышов Сергей 1 1
Рукавишникова Мария 20 1
Урусов Виктор 131 1
Бушуев Александр 11 1
Мартиросов Давид 61 1
Муромец Юлия 28 1
Андреев Михаил 4 1
Захаркина Ольга 24 1
Кондратьев Владислав 7 1
Удалов Сергей 6 1
Лем Станислав 7 1
Каменский Игорь 7 1
Нисковский Алексей 1 1
Балабанов Виктор 1 1
Картунов Виктор 2 1
Калякин Павел 66 1
Рахимбабаев Тимур 1 1
Мыскин Роман 38 1
McMillin Angie - Макмиллин Энджи 1 1
Yang Michael - Янг Майкл 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14179 5
Европа 21848 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Казахстан - Республика 5590 2
Земля - планета Солнечной системы 10425 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2898 2
Бельгия - Королевство 1155 2
Китай - Тайвань 4012 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 613 2
Ближний Восток 2960 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7569 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1591 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
Япония 13330 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Бразилия - Федеративная Республика 2379 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1485 1
Нидерланды 3540 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1370 1
Россия - СЗФО - Псковская область 638 1
Великобритания - Шотландия 339 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
Куба - Республика 365 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 19 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7041 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2182 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 4
Английский язык 6691 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2291 3
Аренда 2452 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 949 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 2
Ergonomics - Эргономика 1609 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2465 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2403 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4044 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7570 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1497 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4899 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2775 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 382 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5146 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 500 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2152 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 24 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5937 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
Reddit 318 1
Ars Technica 425 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
ITResearch 119 1
VDC Research Group 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CeBIT 612 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще