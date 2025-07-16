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ATEN
УПОМИНАНИЯ
ATEN и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 2
|Zagari Joseph - Загари Джозеф 2 2
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
|Lin Nicholas - Лин Николас 1 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Кондратьев Владислав 7 1
|Simard Frederic - Симард Фредерик 6 1
|Yang Michael - Янг Майкл 7 1
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