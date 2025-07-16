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ATEN

ATEN

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Уязвимости в переключателях ATEN International устранены благодаря экспертам Positive Technologies 1
28.09.2020 Zyxel и ATEN представили комплексное решение AV-over-IP 1
15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? 1
18.07.2008 ATEN представил 2- и 4-портовые HDMI-разветвители 1
05.12.2007 Secure Enterprise Summit: итоги 1
27.08.2007 ATEN открыл новый исследовательский центр 1
23.04.2007 HDMI-переключатель для домашнего кинотеатра от ATEN 1
30.11.2006 ATEN выпустил решение для удаленного управления инфраструктурой серверной комнаты 1
30.08.2006 ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов 1
11.07.2006 Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном 1
09.06.2006 ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель 1
30.08.2005 Ученые изучают антарктический астероид 1
30.08.2005 Ученые изучают антарктический астероид 1
20.10.2004 Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн. 1
03.08.2004 Aten выпустила 8-портовый переключатель KH88 1
02.08.2004 Aten выпустила переключатели USB-периферии 1
30.06.2004 ATEN KVM-решение упрощает управление информационными центрами 1
25.03.2004 ATEN ищет росийских партнеров 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

ATEN и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5055 2
Microsoft Corporation 24945 2
ZyXEL Communications 299 1
ZyXEL Networking SBU 10 1
TRENDnet 85 1
SAP SE 5352 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 1
HP Inc. 5724 1
D-Link - Д-Линк Трейд 373 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 74 1
Arbor Networks 59 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - Société Européenne des Satellites 95 1
Belkin 49 1
FrontRange Solutions 19 1
HPE Networking - HPE ProCurve 81 1
Цифра ГК 2495 1
Adder Technology 4 1
Colan - Колан 1 1
ROSE Electronics 2 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1489 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Татнефть 230 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 94 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 2
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 73 8
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 317 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30901 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16457 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7081 4
PS/2 - компьютерный порт 110 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10168 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69362 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 693 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11652 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3519 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4229 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3929 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1989 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3286 2
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 171 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54024 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26295 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9485 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16407 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17482 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13039 2
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 656 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 463 1
AV-over-IP - передача аудио-видео по IP-сетям 1 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11534 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4757 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 548 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 570 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2192 1
SXGA - Super eXtended Graphics Array - суперрасширенная графическая матрица 112 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 769 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 577 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 836 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25145 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16566 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6487 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1788 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 73 1
Linux OS 10359 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 2
Zyxel Networked AV 2 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1417 1
Microsoft Windows XP 2412 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 303 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
Microsoft Windows 16019 1
Adder Technology - AdderView Secure KVM CATx 1 1
Vertiv Avocent Ecosystem 26 1
Microsoft Windows 98 449 1
Microsoft IntelliMouse 8 1
Zagari Joseph - Загари Джозеф 2 2
Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Lin Nicholas - Лин Николас 1 1
Кирюшин Сергей 90 1
Дятлов Сергей 18 1
Кондратьев Владислав 7 1
Simard Frederic - Симард Фредерик 6 1
Yang Michael - Янг Майкл 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150932 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52766 3
Япония 13397 3
Европа 24448 3
Китай - Тайвань 4068 2
Земля - планета Солнечной системы 10498 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 2
Венера - планета Солнечной системы 290 2
Великобритания - Кембридж 261 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1054 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Казахстан - Республика 5691 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44563 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Канада 4933 1
Бельгия - Королевство 1159 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14305 1
Украина 7699 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 1
Китай - Шанхай 793 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7828 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13437 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2188 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8790 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 819 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1869 2
Физика - Physics - область естествознания 2719 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1520 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30629 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1507 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5097 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2443 1
Металлы - Золото - Gold 1165 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
VDC Research Group 13 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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