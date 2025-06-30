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HDBaseT Стандарт передачи данных


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Компания intact построила мультимедийный комплекс на базе российского оборудования для Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 1
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1
15.03.2021 Zyxel и WyreStorm представили решение для сквозного AV over IP 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 1
06.04.2018 Canon представила лазерный инсталляционный проектор LX MU500Z 1
06.02.2018 Epson представила новые лазерные проекторы начального уровня 1
28.12.2017 ViewSonic представила Full HD проекторы PG705HD и PG800HD 1
06.06.2017 Canon представил новый инсталляционный короткофокусный проектор XEED WUX500ST 1
30.01.2017 Mitsubishi Electric представила светодиодный дисплей для центров управления 1
16.01.2017 NEC представила усовершенствованные инсталляционные проекторы серии PA 2
13.08.2015 Epson анонсировала обновленную серию инсталляционных проекторов 1
11.06.2015 Elittech займется поставкой видеоконтроллеров Seada Technology в Россию, Казахстан и Белоруссию 1
17.02.2015 Panasonic представила новые проекторы и другие новинки мультимедиа 1
02.07.2010 Для аудио- и видеоаппаратуры появится новый стандарт 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

HDBaseT и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3642 3
Canon 1404 2
Seiko Epson Corporation 899 2
Crestron 100 2
Extron Electronics 62 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
ZyXEL Communications 299 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
ViewSonic 312 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 1
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 1
Canon Europe 41 1
ZyXEL Networking SBU 10 1
Samsung Electronics 10395 1
Ростех - Автоматика Концерн 1681 1
Элиттех - Elittech 4 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Sony Pictures Entertainment 143 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3919 8
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 84 7
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1155 7
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 543 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3585 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12650 4
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14075 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3416 4
Фотокамеры - Объектив - Lens 1395 4
Контрастность 2887 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6137 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10150 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1093 3
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 94 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4210 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14688 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5647 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12677 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10285 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12448 3
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование 249 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4696 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 284 2
Wi-Fi Direct 186 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1784 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3283 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3690 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 382 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9468 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7091 2
Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 112 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3247 2
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 169 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1902 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
LG ProBeam - серия проекторов 4 2
Canon LX-MU - Серия мультимедийных проекторов 1 1
Apple iOS 8007 1
Google Android 14345 1
Linux OS 10315 1
Zyxel Networked AV 2 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 1
Microsoft Windows 15986 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
ViewSonic PG 1 1
Seada VideoWall 1 1
Seiko Epson Cinema Filter 5 1
Ахметджанов Николай 7 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 16 1
Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Фролов Александр 38 1
Ажгирей Петр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 6
Казахстан - Республика 5674 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Беларусь - Белоруссия 5861 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Великобритания - Бирмингем 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
Европа 24422 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6112 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14280 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4553 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1278 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5208 1
Образование в России 2395 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 731 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 716 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 2
ISE - Integrated Systems Europe 48 1
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